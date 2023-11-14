Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2023 Perşembe

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün duyguları yüzeye çıkarıyor. Sizi mutlu eden veya başkalarıyla bağlantı kurma hissi veren aktivitelerin tadını çıkarmak için iyi bir zaman. Nitekim gün içerisinde bir arkadaşınız veya bir uğraşınız hakkındaki duygularınız karmaşıklaşabilir. Bir yanınız kendinize saklanmayı ya da gözlerden uzak çalışmayı tercih edebilir, diğer yanınız ise gündeme dahil olmak isteyebilir. Ayrıca iş, sağlık veya planlarla ilgili bazı tereddütler veya endişeler de olabilir. Şimdi bir miktar gerginlik mümkün olsa da olumlu, daha tarafsız bir zihin yapısına giriyorsunuz. Neyse ki, kararsızlık geçicidir ve biraz erteleme, sizi daha iyi bir sonuca ulaştırabilir.