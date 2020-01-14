Günlük burç yorumları! (14 Ocak 2020 Salı)

14 Ocak salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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İşyerinizde durgun bir atmosfer var ve bu sizi rahatsız ediyor. Yapacak işinizin olmaması canınızı sıkıyor olabilir ancak bu yeni fikirler &uuml;retmeniz i&ccedil;in engel değil. Bug&uuml;n farklı konularda araştırma yapıp ufkunuzu genişletebilirsiniz.&nbsp;
Kategori : Astroloji
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İşyerinizde durgun bir atmosfer var ve bu sizi rahatsız ediyor. Yapacak işinizin olmaması canınızı sıkıyor olabilir ancak bu yeni fikirler üretmeniz için engel değil. Bugün farklı konularda araştırma yapıp ufkunuzu genişletebilirsiniz. 

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