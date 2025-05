Günlük burç yorumları: 12 Mayıs 2025 Pazartesi

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün aniden gündeme gelen bir mesele, aslında geçmişten kalan bir ucu kapatman gerektiğini hatırlatan önemli bir işaret olabilir. Dürtüler güçlü, istekler aniden ortaya çıkıyor. Mars'ın güneş haritanın on ikinci evinde Uranüs ile paralel açı yapmasıyla birlikte, özel ya da kapalı kapılar ardındaki bir konu odak noktan olabilir. Bugün bir meseleyi tamamen kapatma ihtiyacı her şeyden daha önemli görünebilir. Sonuçları göz önünde bulundur, fakat eğer kötü bir alışkanlığı bırakman ya da seni bunaltan bir durumdan çıkman gerekiyorsa, bu elektrikli enerji seni harekete geçirebilir. Neyin değişmesi, bırakılması ya da uyarlanması gerektiğini net şekilde görebilirsin. Bir ilişkiye dair içgörü açısından da ilginç bir gün olabilir ve kişisel çekiciliğin yüksek. Dürtüselliğe dikkat et, ama kendine zaman ayırmanın ve enerjini yenilemenin yeni ya da daha iyi yollarını aramaktan çekinme.