Günlük burç yorumları: 12 Mayıs 2025 Pazartesi

Bugün güçlü, coşkulu ve bağımsız bir enerji bizimle birlikte. Hareket gezegeni Mars'ın yenilik gezegeni Uranüs ile paralel hizalanmasıyla, hızlı tepkiler, yaratıcı düşünceler ve potansiyel olarak patlayıcı durumlar bekleyebiliriz. Yeni, yaratıcı, özgün ve benzersiz deneyimler arayışındayız. Akrep burcundaki Ay'ın bugün Mars ile yaptığı kare açı, tutkularımızı uyandırabilir ve hayatımıza duygusal dram katabilir. Dürtüsel hisler bu dönemde olası. Kendimizi dışa vurma, gereksiz riskler alma ya da ekstra uyarım arama eğilimindeyiz.

Neyse ki, bugünkü Merkür-Şiron paralelliği, konuşmaya ve sohbetlerin getirdiği iyileşme fırsatlarına daha açık olmamızı sağlıyor. Bu geçiş, sezgisel anlayışımızı artırıyor.