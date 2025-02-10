Günlük burç yorumları: 11 Şubat 2025 Salı

Merkür, Uranüs ile kare açı yapıyor ve yarın Güneş de aynı açıyı gerçekleştirecek, bu da düşünce kalıplarımıza ve konuşmalarımıza ani ve gergin bir hava katıyor. Duyularımız aşırı uyarılmış durumda.

Ani içgörüler veya yeni fikirler ortaya çıkabilir, ancak planlarımız henüz tam olarak şekillenmeyebilir.

Rutin işlere veya monoton görevlere karşı sabırsızlık hissedebiliriz.Bilgilere karşı mı isyan ediyoruz yoksa sağlıklı bir şüphecilik mi benimsiyoruz, bunu sorgulamalıyız. İlki bizi başkalarına bağımlı ve kötü kararlar almaya yatkın hale getirirken, ikincisi daha gerçekçi ve bağımsızdır.

İletişimde düzensizlik veya patavatsızlık yaşanabilir. Mevcut durumu sarsacak bilgiler gün yüzüne çıkabilir.

Yine de, bu geçiş zihnimizi canlandırabilir ve yeni düşünme yollarını teşvik edebilir.