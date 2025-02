Günlük burç yorumları: 11 Şubat 2025 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, genel olarak hayatının detaylarıyla ilgilenmek için güçlü bir dönemdesin, ancak Merkür-Uranüs karesi nedeniyle bugün yapılacak işlerin ve fark ettiğin kusurların seni bunaltması mümkün. Bunun yerine, program değişiklikleri, beklenmedik haberler veya diğer kesintiler ön planda olabilir. Şu anda aklına gelen fikirler ilham verici ancak henüz tam olarak şekillenmemiş veya olgunlaşmamış olabilir. Bugün birçok şey dikkatini dağıtabilir, bu yüzden aceleyle sonuçlara veya kararlara varmamaya dikkat et. Özellikle görüşler, yönelimler ve talimatlar konusunda, gün sabır gerektiriyor. Düşünmeden söylenen sözler olabilir, ancak duyduğun bir şey zihninde yeni bir bakış açısı yaratabilir, bu yüzden tamamen de göz ardı etmemelisin. Sadece tepki vermeden önce biraz zaman tanı. Ay bugün gizlilik alanına geçerek iki gün boyunca Sevgili Terazi, bugünün enerjileri biraz asi olabilirve rutinlerini canlandırmak için ekstra ilhama ihtiyacın olabilir. Ancak düşünceler ve iletişim dağınık veya kopuk olabilir. Merkür'ün Uranüs ile kare açısı nedeniyle beklenmedik gelişmeler ve ani değişikliklerle başa çıkman gerekebilir. Zihinsel olarak en iyi ihtimalle uyarılmış, en kötü ihtimalle ise gergin hissedebilirsin! Geri bildirimler sert olabilir ya da fikirler ilham verici ancak henüz tam olarak şekillenmemiş olabilir. Şu anda aklına gelen fikirleri not almak ve zihnin daha sakin olduğunda onlara geri dönmek en iyisi olacaktır. Etrafındaki "gürültü" bir süreliğine gerçekten nasıl hissettiğini anlamanı zorlaştırabilir. Ay'ın Güneş haritanın on birinci evine geçişi ise hayallerine ve mutluluk hedeflerine odaklanman için güzel bir fırsat sunuyor.fazla dinlenme ve içsel düşünme ihtiyacını artıracak.