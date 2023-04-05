Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören Gül Karen Aça, plastiğe alternatif ürün geliştirdi ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. Gül Karen Aça, henüz Harvard ve Stanford üniversiteleri arasında bir karar vermediğini söyledi.

Gül Karen Aça, iki sene önce Google ve Oxford'un ortak insiyatifi "Rise for the World" tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçilmişti.

Yine Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun olan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut da 2021 yılında Harvard ve Brown üniversitelerine tam burslu kabul edilmişlerdi.

Gül Karen Aça kimdir?

Diyarbakır'da doğup büyüyen, Gül Karen Akça, 18 yaşında olan. Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen her yıl yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Duke, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı.

Katıldığı uluslararası yarışmalardan biri olan İsviçre merkezli The Earth Foundation'ın düzenlediği ve 116 ülkeden bin 290 takımın katıldığı çevresel sürdürülebilirlik yarışmasında 10 takım finale kaldı ve bunların ikisi, Delavo ve Hemi Change, Bahçeşehir Koleji'nden çıktı. Gül Karen'in dahil olduğu Hemi Change projede hemiselüloz ve gliserol kullanarak plastiğe alternatif bir ürün geliştirdi. Kısa zaman önce New York Üniversitesi'nden kabul alan ve aynı zamanda Karen'in sınıf arkadaşı olan Avjin Aktop'un dahil olduğu Delavo takımı ise çamaşır makinelerinde su ve elektrik kullanımını yüzde 90 oranında azaltan bir filtre geliştirdi.

* Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.