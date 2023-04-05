Gül Karen Aça kimdir?

Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri olan Diyarbakırlı Gül Karen Aça, Harvard ve Stanford dahil dünyanın en prestijli dokuz üniversitesinden kabul aldı.

Gül Karen Aça kimdir?
Yaşam
Giriş: 05 Nisan 2023 14:00
ABONE OL

Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören Gül Karen Aça, plastiğe alternatif ürün geliştirdi ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. Gül Karen Aça, henüz Harvard ve Stanford üniversiteleri arasında bir karar vermediğini söyledi.


Gül Karen Aça, iki sene önce Google ve Oxford'un ortak insiyatifi "Rise for the World" tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçilmişti.


Yine Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun olan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut da 2021 yılında Harvard ve Brown üniversitelerine tam burslu kabul edilmişlerdi.


Gül Karen Aça kimdir?

Diyarbakır'da doğup büyüyen, Gül Karen Akça, 18 yaşında olan. Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen her yıl yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Duke, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı.


Katıldığı uluslararası yarışmalardan biri olan İsviçre merkezli The Earth Foundation'ın düzenlediği ve 116 ülkeden bin 290 takımın katıldığı çevresel sürdürülebilirlik yarışmasında 10 takım finale kaldı ve bunların ikisi, Delavo ve Hemi Change, Bahçeşehir Koleji'nden çıktı. Gül Karen'in dahil olduğu Hemi Change projede hemiselüloz ve gliserol kullanarak plastiğe alternatif bir ürün geliştirdi. Kısa zaman önce New York Üniversitesi'nden kabul alan ve aynı zamanda Karen'in sınıf arkadaşı olan Avjin Aktop'un dahil olduğu Delavo takımı ise çamaşır makinelerinde su ve elektrik kullanımını yüzde 90 oranında azaltan bir filtre geliştirdi.


* Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.