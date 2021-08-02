Global call ne demek?

Sosyal medya kullanıcıları Ege ve Akdeniz'de birçok noktada çıkan yangınlar nedeniyle yaptıkları paylaşımlarla Türkiye için yardım istiyor.

Global call ne demek?
Yaşam
02 Ağustos 2021 Pazartesi

Twitter, Instagram ve Facebook'ta kullanıcılar Global Call çağrısında bulunuyor. Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için yapılan paylaşımda şu cümleler yer alıyor: "I am calling all the countries who can help us. We are perished and devastated with the total 112 fires. The ones that we can’t stop are still going so strong. We dont have enough fire fighting planes to stop it. We lost 8 people, so many animals and our forests. Please help us! We need planes urgently. We only have 1 world. #helpTurkey"


Paylaşımın Türkçe'ye çevrilmiş hali ise şöyle:

"Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var. #helpTurkey Lütfen bu mesajı yayın. Bizim çok acil olarak dünya çapında sesimizi duyurmaya ve yardıma ihtiyacımız var."





Global Call nedir?

Global Call; "Küresel çağrı" demektir. Sosyal medyada "Global Call" ifadesine yer verilerek yapılan paylaşımlar ile Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınlarına dikkat çekiliyor.


Bu paylaşımlar sonucu "Global Call" ve "Help Turkey" kelimeleri TT'ye girdi. Bu kelimelerin içinde bulunduğu 2 milyon Tweet atıldı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medyada başlatılan bu çağrı şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür! İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz. Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."



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