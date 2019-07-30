Giyinirken sık yapılan 15 yanlış

Giyinirken bu yanlışları yapmamalısınız!

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    1- Sütyeni yanlış şekilde giymek

    Yanlış: Sütyeninizin arka kısmının omzunuza doğru yaklaşıp yukarı çıkması.

    Neden yanlış?

    Sizin için büyük bir beden olabilir. Sütyen düzgün desteklenmediği için omzunuzu ve sırtınızı ağrıtabilir.

     

    Doğrusu nedir?

    Doğru sütyen bedeninizi bulun. Giyindiğinizde arka kısmının paralel bir şekilde kalmasına dikkat edin.

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    2- Yanlış sütyen almak

    Yanlış: Yanlış sütyen göğüsleriniz sıkar ya da boşluklar kalır.

    Neden yanlış

    Göğüslerinizi olması gerektiği şekilde desteklemez.

     

    Doğrusu nedir?: Eğer yuvarlak ve büyük göğüsleriniz varsa ya da yuvarlak omuzlara sahipseniz, 'full cup' olarak adlandırılan sütyenleri tercih etmelisiniz. Eğer göğüsleriniz su damlası şeklini andırıyorsa 'plunge' adı verilen sütyenler tam size göredir. 'Balconette' olarak bilinen sütyenler ise küçük veya orta boyutta olan göğüsler için uygundur.

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    3- Yanlış alt çamaşırı seçmek

    Yanlış: Kalça şeklinize uymayan bir alt çamaşırı seçmek.

    Neden yanlış?

    Sizi rahatsız eder, sağa sola kayar.

     

    Doğrusu nedir?

    Kare şeklinde kalçası olan kadınlar şort külot, tanga ve bikini şeklinde alt çamaşır giyebilir. V şeklinde kalçası olanlarsa, brief veya hipster diye adlandırılan alt çamaşırları tercih edebilir. Armut veya A şeklinde kalçaları olanlar tangalarda, şort külotlarda veya lazer kesimlerde rahat eder. Yuvarlak kalçalı kadınlar da tanga, şort alt çamaşır veya brief olarak adlandırılanları tercih edebilir.

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