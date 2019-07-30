Giyinirken sık yapılan 15 yanlış

2- Yanlış sütyen almak

Yanlış: Yanlış sütyen göğüsleriniz sıkar ya da boşluklar kalır.

Neden yanlış

Göğüslerinizi olması gerektiği şekilde desteklemez.

Doğrusu nedir?: Eğer yuvarlak ve büyük göğüsleriniz varsa ya da yuvarlak omuzlara sahipseniz, 'full cup' olarak adlandırılan sütyenleri tercih etmelisiniz. Eğer göğüsleriniz su damlası şeklini andırıyorsa 'plunge' adı verilen sütyenler tam size göredir. 'Balconette' olarak bilinen sütyenler ise küçük veya orta boyutta olan göğüsler için uygundur.