Giyinirken sık yapılan 15 yanlış

3- Yanlış alt çamaşırı seçmek
Yanlış: Kalça şeklinize uymayan bir alt çamaşırı seçmek.
Neden yanlış?
Sizi rahatsız eder, sağa sola kayar.
Doğrusu nedir?
Kare şeklinde kalçası olan kadınlar şort külot, tanga ve bikini şeklinde alt çamaşır giyebilir. V şeklinde kalçası olanlarsa, brief veya hipster diye adlandırılan alt çamaşırları tercih edebilir. Armut veya A şeklinde kalçaları olanlar tangalarda, şort külotlarda veya lazer kesimlerde rahat eder. Yuvarlak kalçalı kadınlar da tanga, şort alt çamaşır veya brief olarak adlandırılanları tercih edebilir.