Fazla su içmenin zararları

Sağlığımız için bolca su içmemiz gerektiğini biliyoruz ancak gereğinden fazla su tüketimi de bedenimiz için zararlı olabilir.

Fazla su içmenin zararları
Sağlık
21 Ekim 2020 Çarşamba

Yeterince su içmek, neredeyse tüm bedensel faaliyetlerimiz için gerekli ve hayati. Bağışıklık ve sindirim sistemimizin doğru bir şekilde çalışabilmesi, vücut sıcaklığımızın dengelenebilmesi ve lenfatik sistemin doğal olarak toksinleri uzaklaştırabilmesi için her gün, yeterli miktarda su tüketmemiz gerekir. Ancak uzmanlar, gereğinden fazla su içmenin de zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.


Çok fazla su içmek, elektrolit dengesizliğine bağlı olarak kas kramplarına ve idrar sıklığının artmasına neden olabilir. Bazı nadir durumlarda, aşırı su tüketimi "su zehirlenmesi" ya da hiperhidrasyon olarak bilinen ölümcül duruma neden olabilir.


Uzman Doktor Catherine Waldrop, “Aşırı su tüketildiğinde vücuttaki fazla su, kandaki elektrolit konsantrasyonlarını seyrelterek vücuttaki birçok sistemde dengesizliğe neden olur.” diyor. Sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi elektrolitler, birçok hücresel işlem için gerekli olan yüklü iyonlardır. Dr. Waldrop, kandaki elektrolit konsantrasyonunun çok düşük olmasının neredeyse bütün hücresel işlemleri daha az verimli hatta neredeyse imkansız hale getirebileceğini söyleyerek uyarıyor.


Çok fazla su içmenin neden olabileceği en yaygın elektrolit dengesizliği, hiponatremi (kandaki düşük sodyum) olarak biliniyor. Araştırmalar, hafif hiponatreminin bulantı, kusma, iştahsızlık gibi gastrointestinal sistem semptomlarına neden olabileceğini; daha ciddi vakaların ise beyinde aşırı su birikmesi ve şişlikle sonuçlanarak nöbetlere, komaya veya zihinsel durumun bozulmasına neden olabileceğini gösteriyor.


Metabolizmanızı su içerek canlandırın
Metabolizmanızı su içerek canlandırın

Çok fazla su içtiğinizi gösteren işaretler


1. İdrar rengi ve işeme sıklığı

Su alımınızı takip etmenin en iyi yollarından biri, idrarınızın rengini takip etmektir. Uzmanlar, açık sarının ideal idrar rengi olduğu görüşünde. Eğer idrarınız çok koyu renkteyse bu yeterince su içmediğinizi gösterir. Ancak idrarınız tamamen açık renkte, su gibiyse, bu da çok fazla su içtiğinizi gösterir.


İdeal işeme sıklığı ise uzmanlar tarafından "her 3-4 saatte bir" olarak tanımlanıyor. Eğer bundan daha sık tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorsanız bu da gereğinden fazla su içtiğinizin göstergesi olabilir.


2. Kas kasılmaları ve kramplar

Çok fazla su içmek kandaki elektrolit dengesini bozar ve bu da kramplara neden olabilir. Terlediğimizde hem su hem de elektrolit kaybederiz, bunu telafi etmek de metabolizmanın doğru çalışabilmesi için önemlidir. Elektrolit içeren içecekler tüketmek, muz ve yerfıstığı ezmesi yemek, kaybettiğimiz elektrolitleri dengelemeye yardımcı olabilir.


3. Daha ciddi semptomlar

Overhidrasyon, yani aşırı su tüketimi, bazı durumlarda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve zihinsel karışıklık hissi yaratabilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden bir hekime danışılması önerilir.



Referans: Abby Moore. "How To Tell If You're Experiencing Overhydration, According To Doctors". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/overhydration. (26 Eylül 2020).


Su içmenin az bilinen faydaları
Su içmenin az bilinen faydaları

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