Engel olmayın

Engel olmayın
Hayatın Sesi
Giriş: 15 Nisan 2025 10:46
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Ersin Ata

Merhaba sizlere bu ay yazacağım yazıyı düşünürken önüme bir sürü haber düşüyordu. Tam otizm farkındalık haftasında onlarla ilgili bir yazı yazacaktım ki sinirlerimi adeta zıplatan bir olay medyaya düştü. Ankara’da bir AVM’de otizmli bir kardeşimiz oyun alanına uygun olmadığı için alana alınmamış. Şimdi almayan görevli kişiye şunu soruyorum: Ne hakla sen o çocuğun hayallerini yıkıyorsun? Biraz empati yapıp senin çocuğun otizmli olsa aynı muameleyi yapar mıydın? Otizmli olmak hastalıklı olmak değildir. Hatta bizlerden daha zeki ve akıllı çocuklardır.


Ben çocukken gittiğim eğitim kurumda birçok otizmli kardeşim ile beraber eğitim görmüş biriyim ve o eğitimlerden sonra ben ve bazı otistik arkadaşlarım normal okula yönlendirildik. Şuan ben dört kitap yazarı ve sizlerle bu güzel sitede köşe yazarlığı yapıyorum. Bizim asıl sorunumuz EMPATİ yapmamak… Her zaman kullanılan bir söz vardır: Her insan potansiyel bir engelli adayıdır. Sorun başından başlıyor insanların düzgün bir eğitmen otizmle alakalı bilgisi olması nasıl davranılması gerektiğini iyi bilmesi gerekiyor. Buradan bir teşekkürü de Etimesgut Belediye Başkanı Sevgili Erdal Beşikçioğlu’na gönderiyorum. Sanatçı duyarlılığını da ortaya koyarak o oyun alanının ruhsatını askıya aldırmış. Sosyal medya bu tür olaylarda çok etkili ve başarılı oluyor. Duyarlı halkımız tepkisini anında koydu. Bana da bu konuda çok mesaj geldi. Bu konuyu ele al diye. Ben ömrümün yettiği sürece bu olaylara karşı tepkimi her zaman göstereceğim. Gerek yazdığım kitaplar gerekse HTHAYAT’tan umarım bundan sonra böyle haberler okumayız ve daha duyarlı oluruz.


Herkese engelsiz bir ay diliyorum…

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