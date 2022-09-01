Duygusal duvarları yıkmak

Hayatınızdaki bazı insanlarla bağınızı güçlendirmek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bu yazı sizin için!

Duygusal duvarları yıkmak
İlişki
01 Eylül 2022 12:35
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İnsanın tamamen sosyal bir canlı olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. İnsanın hayatta kalmasının tamamen toplumsal dayanışmaya bağlı olduğu çağlardan beri güven, en insani ihtiyaçlardan biri sayılır ve bunu inşa etmek de duygusal bir yakınlık gerektirir. Ne yazık ki, günümüzde çoğu insan duygusal bağlantılar kurmayı zorlaştıran yerleşik engellere sahip olabilir.


Örneğin, depresyonun romantik ilişkileri zorladığı, bazı kişilik bozukluklarının diğer insanlarla yakınlaşmayı zorlaştırdığı bilinir. Eğer duygularınızı gizlemek üzere yetiştirildiyseniz, ilişkilerde açık ve savunmasız olmak çok rahatsız edici olabilir. Yine de bu durumları aşmak ve tatmin edici bağlar kurmak mümkün.


Duygusal yakınlık nedir?

Bu kadar soyut bir kavrama sınırlar çizmek zor olsa da genellikle güven, iyi iletişim ve samimiyet olduğunda duygusal yakınlığın kurulduğu düşünülebilir. Duygusal yakınlık, romantik ilişkileri bir arada tutmaya yardımcı olsa da bununla sınırlı kalmaz, bir arkadaşınızla da duygusal olarak yakınlaşmak isteyebilirsiniz. Dertlerinizi paylaşmak ve empatik bir karşılık almak kadar basit şeyler, duygusal yakınlığın oluşturucusu ve habercisi olabilir.


Duygusal yakınlığı zararlı ilişki alışkanlıklarıyla karıştırmamak önemlidir. Duygusal yakınlık, eşit iletişim ve güven üzerine kuruludur. İlişkiniz tek taraflıysa, bu bağlantının nasıl gittiğini yeniden düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Örneğin, birine acımak için duygusal yükünüzü boşaltmak, duygusal olarak yakın olmak değildir. Benzer şekilde, kişisel sınırları bulanıklaştıracak kadar başka bir kişiye bağlı olmak, duygusal yakınlık değildir ve karşılıklı bağımlı bir ilişkinin işareti olabilir.


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Biriyle duygusal olarak nasıl daha yakın olunur?

Duygusal yakınlık kurmanın değişmez ve ayrıntılı bir formülü olmasa da bazı tavsiyeler kendi yolunuzu bulmanıza yardımcı olabilir.


1. İyi bir dinleyici olmaya çalışın

İletişim, güven inşa etmenin temel taşıdır ve gerçek iletişim, insanlar birbirini gerçekten duyduğunda gerçekleşir. Birini duyabilmek, birini dinleyebilmek, onları anlayabilmek ve ardından davranışsal olarak, bu ihtiyaçların ne olduğuna göre hareket etmek büyük farklar yaratabilir.


2. Karmaşık duygularla uğraşın

Yüksek duygusal zekâya sahipseniz, kendinizde veya başkalarında duyguları tanımlamak çok kolay olabilir ancak bunun karşı taraf için o kadar kolay olmayabileceğini bilin. İşler gergin veya zor olduğunda, kapsayıcı sorular sorarak başlayın. Birisi kötü hissettiğini söylerse, bunun ne anlama geldiğini sorgulayın. Öfke mi? Üzüntü mü? Korku mu? Neyle karşı karşıya olduğunuz görmek, daha sağlıklı ilerlemenizi sağlar.


3. Konfor alanınızdan çıkın

Herkesin içinde, en derin gerçekleri koruyan bir kale ve koruma gerektiğini düşündüğü parçaları var. Savunmasız olmak, kale duvarındaki bir yan kapıyı açıp başka birinin içeri girmesine izin vermek gibidir. Bu onlara güvendiğinizi göstermenin bir yoludur ve genellikle diğer kişinin karşılığında size güvenebileceğini hissetmesine yardımcı olur.


4. Güvenli bir alan yaratın

Duygusal yakınlık kurmanın temeli şu soruyu sormaktan geçer: Diğer kişi güvenmek için neye ihtiyaç duyar? Karşınızdaki kişinin gardını düşürmesi ve savunmasız kalması için önce bunu yaparken kendini güvende hissetmesi gerekir.


5. Acele etmeyin

Güven oluşturmak zaman alabilir. Kimsenin en derin ve kırılgan yanlarını görmek için acele edemezsiniz.


6. Bağımlı olmayın

Yakın olmak ve bağımlı olmak oldukça farklı şeylerdir ve günümüzün ilişkilerinin en büyük sorunu, tüm ihtiyaçlarınızın diğer önemli kişiler tarafından karşılanmasını beklemek olabilir. Bu sadece her iki insanı da yormakla kalmaz, aynı zamanda sadece bir kişinin bakış açısına ve tavsiyesine güvenmek oldukça sınırlayıcı olabilir. Ayrıca ilişkiler biter. Kendinizi bir ilişkinin sona ermesinin duygusal destek sisteminizin sonu anlamına geldiği bir duruma sokmak istemezsiniz. Bu yüzden hayatınızı farklı şekillerde tamamlayan insanlara yatırım yapmak ve bu duygusal bağları sürdürmek oldukça önemli.



Kaynak: Kevin Jiang. "How to Bust Down Your Emotional Walls and Get More Intimate". Şuradan alındı: https://greatist.com/connect/emotional-intimacy. (28.01.2021).


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