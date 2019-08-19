Doğumda vajinal yırtık hakkında bilmeniz gerekenler

Doğum esnasında oluşabilecek durumlardan biri de vajinal yırtılma. Peki vajinal yırtılma konusunda ne kadar bilgi sahibisiniz?

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Doğumda vajinal yırtık hakkında bilmeniz gerekenler

Doğum hakkında konuşmaktan kaçındığımız tatsız konulardan biri de vajinal yırtılma. Fakat uzmanlara göre vajinal yırtılmanın normal bir durum olduğunu kabullenmeli ve korkmamalısınız. Çünkü bu oldukça sık rastlanılan bir durum.

 

Vajinal yırtılma nedir?

Vajinal yırtılma, bebek vajinadan dışarı çıkarken aniden ortaya çıkan bir durumdur. Doğum sırasında vajina, bebeğin dışarı çıkmasını sağlayabilmek için esner. Bazı kadınların vajinasında bu süreç içinde yırtılma oluşmaz fakat çoğu doğumda yırtılma söz konusudur.

 

Vajinal yırtılma neden olur?

İlk defa doğum yapacak anne adaylarında vajinal yırtılma oluşma olasılığı %95'tir. Bunun sebebi ise daha önce doğum yapmadıkları için vajinalarının esnek olmamasıdır. Bunun haricinde yırtılmaya katkısı olan diğer faktörler ise anne adayının fazla kilolu olması ya da doğumun normalden hızlı gerçekleşmesidir. Bebeğin pozisyonu da bu duruma etki eden diğer bir faktörken vakumla yapılan doğumlar ve normalden uzun süren doğumlar da vajinada şişmeye sebep olacağından yırtılmaya sebep olabilir. Araştırmalara göre ilk vajinal doğumdan sonra vajinanız esneyeceğinden ikinci veya daha sonraki doğumlarınızda vajinal yırtılma olasılığı da azalmakta.

 

KOLAY DOĞUM YAPMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

 

Vajinal yırtılmanın iyileşme süreci

Vajinal yırtılma 4 dereceye ayrılır. Hepsi acı vericidir fakat bazıları dikiş gerektirebilir ve aynı zamanda anüse de etkisi olabilir. Eğer birinci ya da ikinci dereceden vajinal yırtığınız varsa doğumdan sonraki ilk hafta içinde otururken rahatsızlık hissedebilirsiniz. Büyük tuvalete çıkmak ya da vajinada baskı uyandıracak öksürme ve hapşurma gibi hareketler de vajinanızda acının artmasına sebep olabilir. Fakat ikinci haftaya doğru vajinal acınız giderek azalır ve dikişler de iyileşir. Üçüncü ya da dördüncü dereceden yırtılmaların iyileşmesi ise 2-3 haftayı bulur. Cinsel ilişki esnasında veya büyük tuvalete çıkarken acı hissetme durumu ise birkaç ay daha devam edebilir. Vajinada oluşan büyük yırtılmalar idrar yolu sorunlarına, bağırsak hareketlerinin düzensizliğine ve cinsel ilişki sırasında zorlanmaya sebep olacağından yaşadığınız her türlü sorunu doktorunuzla paylaşmanız kendi sağlığınız için oldukça önemlidir.

 

Vajinal yırtılmayı önlemek için ne yapabilirsiniz?

Vajinal yırtılmanın şiddetini azaltmak için vajinanıza baskı yapmayacak şekilde hareket etmeye dikkat edebilirsiniz. Dik bir şekilde oturmak ya da yan tarafınıza yatmak buna örnek olabilir. Bunun dışında doğum sırasındaki ıkınma süresince bacak aranıza sıcak kompres uygulanması da yırtık oluşumunu engelleyebilir. Son olarak ise doğumdan 4-6 hafta öncesinden itibaren günde 10-15 dakika boyunca perine bölgenize masaj yapmanız vajinanızın esnekliğini artırır ve bu da doğumda daha rahat olmanızı sağlar.

 

Epizyotominin vajinal yırtılmaya etkisi nedir?

Doktorunuz gerekli görmedikçe epizyotomiyi özellikle tercih etmemeniz öneriliyor. Çünkü epizyotomi vajinanın daha kolay açılmasını sağlıyor ve bu da yırtılmanın derinliğini artırıyor. Akabinde iyileşme süreci de yavaşlıyor.

 

EPİZYOTOMİ NEDİR?

Kaynak: Pevzner, Holly. Vaginal Tearing During Childbirth: What You Need to Know. Şuradan alınmıştır: https://www.parents.com/pregnancy/giving-birth/vaginal/vaginal-tearing-during-childbirth-what-you-need-to-know/

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