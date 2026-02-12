HTHAYAT
Magazin

Dawson's Creek yıldızına veda...

Dawson's Creek'in dizisinin başrol oyuncusu James Van Der Beek, bir süredir 3. evre kolon kanseri ile mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu, Çarşamba günü 48 yaşında hayatını kaybetti.

Dawson&#039;s Creek yıldızına veda...
Giriş: 12 Şubat 2026, Perşembe 13:40
Güncelleme: 12 Şubat 2026, Perşembe 15:02
90'lar sonunun ünlü gençlik dizisi Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek, Çarşamba günü, 48 yaşında, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ailesi, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde aramızdan ayrıldı. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı. Onun dilekleri, insanlığa duyduğu sevgi ve zamanın kutsallığı hakkında paylaşılacak çok şey var. O günler gelecek. Şimdilik sevgi dolu eşimize, babamıza, oğlumuza, kardeşimize ve dostumuza veda ederken huzurlu bir mahremiyet rica ediyoruz."

Oyuncu, 1998-2003 yıllarında yayınlanan gençlik dizisi Dawson's Creek'teki Dawson Leery rolü sonrasında Varsity Blues, The Rules of Attraction, Downsizing, Harvest, Bad Hair ve Jay & Silent Bob Strike Back gibi yapımlarda yer aldı. 

Eşi Kimberly Van Der Beek ile olan 25 yıllık evliliğinden 6 çocuğu bulunan James David Van Der Beek, baba olmaktan duyduğu gururu ve mutlu aile yaşamını sosyal medyada sıkça paylaşıyordu. 

Görseller Splashnews, Shutterstock ve Instagram'dan derlenmiştir. 

