Çocukta Krup yeni Omicron belirtilerinden biri!

Çocuklarda Omicron varyantı vakaları arasında dikkat çekici bir belirti görülmeye başlandığı kaydedildi. Bu belirti, sert ve havlamaya benzeyen tarzda öksürük. Bu durum ise oldukça kafa karıştırıcı çünkü bu tip öksürük, Krup hastalığı belirtilerinden biri. Krup hastalığı nedir? Tedavisi nasıldır? sorularının cevabı için bu haberimize göz atabilirsiniz.

NBC News haberine göre Covid-19'un omikron varyantı, özellikle 5 yaşın altındaki çocukları yeni bir şekilde etkileyebiliyor; Krup olarak bilinen sert, havlama tarzında bir öksürük.

Uzmanlar, bunun sıkça görülmesinin sebebini Omicron’un seyri ile bağlantılı görüyor çünkü Omikron varyantında virüs akciğerlerden daha ziyade üst solunum yollarına yerleşme eğilimi gösteriyor.

5 yaşından küçük çocuklar için uzmanlar uyarıyor

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı ve Vanderbilt Aşı Araştırma Programı direktörü Dr. Buddy Creech, küçük çocukların solunum yollarının daha dar olduğunu hatırlatarak şöyle diyor: “Küçük çocukların hava yolları o kadar dar ki tıkanmaları için yetişkinlere göre çok daha az miktarda iltihaplanma yetiyor.”

West Virginia Üniversitesi'nde pediatrik göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Saif Al Qatarneh de çocuklardaki Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte bu tür teşhislerde bir artış kaydettiğini söyledi.

Covid-19 Krup’u ağır mı geçer?

Yayınlanan bir çalışmada, Covid-19 enfeksiyonunun bir belirtisi olarak belgelenen ilk krup vakaları 11 aylık, 2 yaşında ve 9 yaşında üç çocuk oldu. Solunum sıkıntısıyla birlikte havlayan tarzda öksürük ve üst solunum yolu semptomları ile hastaneye başvuran çocuklara yapılan testler SARS-CoV-2 yani halk arasında yaygın adıyla Koronavirüs sonucunu verdi. Bir çocuğun tedavi süreci içinde yoğun bakıma alınması gerekse de üç çocuğun da taburcu edildiği kaydedildi. Çalışma içeriğinde, yeni tanımlanan bu COVID-19 krup durumuyla ilgili sınırlı deneyimin bulunduğu, vakaların önemli rahatsızlık belirtileriyle ortaya çıkabileceği ve tipik krup hastaları kadar hızlı iyileşmeyebileceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Çocukları etkileyen kış hastalıkları arasında yer alan krupta, küçük boyutlu olan solunum yolları iltihaplanan çocuk nefes aldığında belirgin bir ses çıkıyor. Krup, havlamaya benzeyen bir öksürüğe neden olabiliyor.

Parainfluenza ve kısa adı RSV olan respiratuar sinsityal virüs dahil olmak üzere bir dizi mevsimsel virüs, krup ve bronşiolit adı verilen solunum yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor. Covid-19 ve özellikle omicron varyantı da bu listeye eklenecek virüsler arasında görünüyor.

Referanslar: "Omicron in kids leading to a new but familiar illness: croup" (2022) Şuradan alındı: https://www.nbcnews.com/health/health-news/omicron-variant-kids-croup-cough-rcna11170

M.R. Venn, James M. Schmidt, Paul C. Mullana. "Pediatric croup with COVID-19" (2022) Şuradan alındı: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7490245/