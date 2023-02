Çiftlerin birbirine en çok aşık olduğu ülkeler

Bilim insanları, çiftlerin birbirlerine en çok aşık olduğu ülkeleri sıraladı. Polonya'da bulunan Wrocław Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Macaristan dünyanın en sevilen ülkesi.

Hangi ülkelerin en mutlu çiftlere sahip olduğunu araştırmak için 6 kıtadaki 45 ülkedeki insanlara, ülkeler hakkındaki duyguları ile ilgili bir anket yaptı. Macaristan, dokuz üzerinden 7.94'lük ortalama 'aşk puanı' ile listenin başında yer alırken, onu 7.88'er puan ile Malezya ve Portekiz izledi. En mutsuz çiftler, 6.49'luk aşk puanı ile Pakistan'dan gelirken, İngiltere araştırmaya dahil edilmedi. Dünyanın en romantik şehri: Budapeşte yazısını okumak için tıklayınız...

Araştırmada, çiftlerin birbirlerine âşık olma düzeyleri ile yaşadıkları ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edildi. Sonuçları, modernleşme süreçlerinin aşk deneyimlerini etkileyebileceği hipotezini biraz destekliyor. Ayrıca araştırmalar sonucunda, aşkın doğası gereği biyolojik olduğunu, dopamin, serotonin ve seks hormonlarından oluşan bir karışım olduğunu da göstermiştir.

Araştırmaya katılan çiftlere, partnerlerine yönelik "tutku", "bağlılık" ve "samimiyet" düzeylerini ölçmek üzere anket soruları da soruldu. Ayrıca çiftlerden, “partnerimi görmek bile beni heyecanlandırıyor”, "partnerimden önemli ölçüde duygusal destek alıyorum" ve "benim için partnerimle ilişkimden daha önemli bir şey yok" gibi ifadelerin kendileri için ne kadar geçerli olduğuna yanıt vermeleri istendi. Bilim insanları çiftlerin verdiği yanıtları 9 üzerinden puanlayarak birbirine en çok âşık çiftlerin hangi ülkelerde yaşadığını tespit etti.

Son zamanlarda yapılan bir çalışma, mükemmel şekilde eşleşen çiftlerin, benzer cilt terleme oranlarıyla, randevudan sonraki iki dakika içinde biyolojik olarak 'senkronize' hale geldiğini gösterdi. Bilimsel Raporlarda yayınlanan yeni çalışma için araştırmacılar, herhangi bir kültürel veya çevresel faktörün ilişki memnuniyetini etkileyip etkilemediğini keşfetmek istediler.

En sevilen 10 ülke

Macaristan

Malezya

Portekiz

Amerika Birleşik Devletleri

İtalya

Slovenya

Meksika

Hindistan

Avustralya

Polonya

En az sevilen 10 ülke

Pakistan

Uganda

Güney Kore

Ürdün

Avusturya

Almanya

Nijerya

Vietnam

Türkiye

Çin

Kaynak: Fiona Jackson. "Forget Paris, BUDAPEST is the capital of love! Scientists reveal the countries where couples are most smitten - with Hungary, Malaysia and Portugal topping the list". Şuradan alındı: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11753361/Scientists-reveal-countries-couples-smitten-Hungary-topping-list. (15.02.2023).