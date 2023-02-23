Çiftlerin birbirine en çok aşık olduğu ülkeler

Bilim insanları, çiftlerin birbirlerine en çok aşık olduğu ülkeleri açıkladı. Listenin başında Macaristan, Malezya ve Portekiz var. Türkiye ise, 37. sırada!

Çiftlerin birbirine en çok aşık olduğu ülkeler
Yaşam
Giriş: 23 Şubat 2023 14:00
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Bilim insanları, çiftlerin birbirlerine en çok aşık olduğu ülkeleri sıraladı. Polonya'da bulunan Wrocław Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Macaristan dünyanın en sevilen ülkesi.


Hangi ülkelerin en mutlu çiftlere sahip olduğunu araştırmak için 6 kıtadaki 45 ülkedeki insanlara, ülkeler hakkındaki duyguları ile ilgili bir anket yaptı. Macaristan, dokuz üzerinden 7.94'lük ortalama 'aşk puanı' ile listenin başında yer alırken, onu 7.88'er puan ile Malezya ve Portekiz izledi. En mutsuz çiftler, 6.49'luk aşk puanı ile Pakistan'dan gelirken, İngiltere araştırmaya dahil edilmedi. Dünyanın en romantik şehri: Budapeşte yazısını okumak için tıklayınız...


Araştırmada, çiftlerin birbirlerine âşık olma düzeyleri ile yaşadıkları ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edildi. Sonuçları, modernleşme süreçlerinin aşk deneyimlerini etkileyebileceği hipotezini biraz destekliyor. Ayrıca araştırmalar sonucunda, aşkın doğası gereği biyolojik olduğunu, dopamin, serotonin ve seks hormonlarından oluşan bir karışım olduğunu da göstermiştir.


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Araştırmaya katılan çiftlere, partnerlerine yönelik "tutku", "bağlılık" ve "samimiyet" düzeylerini ölçmek üzere anket soruları da soruldu. Ayrıca çiftlerden, “partnerimi görmek bile beni heyecanlandırıyor”, "partnerimden önemli ölçüde duygusal destek alıyorum" ve "benim için partnerimle ilişkimden daha önemli bir şey yok" gibi ifadelerin kendileri için ne kadar geçerli olduğuna yanıt vermeleri istendi. Bilim insanları çiftlerin verdiği yanıtları 9 üzerinden puanlayarak birbirine en çok âşık çiftlerin hangi ülkelerde yaşadığını tespit etti.


Son zamanlarda yapılan bir çalışma, mükemmel şekilde eşleşen çiftlerin, benzer cilt terleme oranlarıyla, randevudan sonraki iki dakika içinde biyolojik olarak 'senkronize' hale geldiğini gösterdi. Bilimsel Raporlarda yayınlanan yeni çalışma için araştırmacılar, herhangi bir kültürel veya çevresel faktörün ilişki memnuniyetini etkileyip etkilemediğini keşfetmek istediler.


En sevilen 10 ülke

  • Macaristan
  • Malezya
  • Portekiz
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • İtalya
  • Slovenya
  • Meksika
  • Hindistan
  • Avustralya
  • Polonya

En az sevilen 10 ülke

  • Pakistan
  • Uganda
  • Güney Kore
  • Ürdün
  • Avusturya
  • Almanya
  • Nijerya
  • Vietnam
  • Türkiye
  • Çin


Kaynak: Fiona Jackson. "Forget Paris, BUDAPEST is the capital of love! Scientists reveal the countries where couples are most smitten - with Hungary, Malaysia and Portugal topping the list". Şuradan alındı: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11753361/Scientists-reveal-countries-couples-smitten-Hungary-topping-list. (15.02.2023).


Dünyanın en romantik 25 şehri

Dünya çapında yüzlerce yer, nefes kesici manzara, ilk randevu mekanı popülerliğine göre incelendi. Ve işte sonuçları sizinle paylaşıyoruz.

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25. San Diego, California San Diego, yaydığı sakin, rahat ama bir o kadar da zarif enerjisi ile romantizm için idealdir. Güneşli sahilleri, küçük kahve dükkânları, tarihi Del Coronado oteli ya da La Jolla'daki milyon dolarlık manzaraları ile San Diego, birkaç gün ortadan kaybolmak için mükemmel bir yer.
24. Dublin, İrlanda Kaleleri, kültürü ve katedralleri, İrlanda'nın başkentinde romantizm faktörünü artırır. Canlı ve hareketli şehir merkezini çevreleyen engebeli yeşil tepeleri ve berrak gölleri ile müthiş bir manzaraya sahiptir.
23. Melbourne, Avustralya Gündüzleri biraz Paris, geceleri ise biraz New York! Büyüleyici bar ve restoranları, ele ele dolaşabileceğiniz muhteşem bahçeleri ile bu sofistike şehrin neden her listede olduğunu anlamak çok kolay!
22. Los Angeles, ABD Los Angeles'ta her türde çift için bir şeyler vardır. Kilometrelerce uzanan sahilleri, dünya çapında barları ve restoranları, göz kamaştırıcı Hollywood tarihi ve neredeyse yılın her günü olan güneşi ile Los Angeles tek kelime ile romantiktir; bu güneşli şehirde asla sıkılmazsınız!
21. Cape Town, Güney Afrika Cape Town'da birçok iyi yemek kuruluşu, rahatlatıcı spa merkezleri ve tatil mekânları bulunuyor. Noordhoek sahilinde romantik bir şekilde ata binin ya da bir gün batımında, Masa Dağı'nın görkemli manzarasını teleferikten izleyin.
20. Marakeş, Fas Fas, 'Kırmızı' ülke olarak bilinir - aşkın rengi elbette. Hareketli pazar yerleri, havada uçuşan baharat kokuları, şehri sarmalayan duvar kilimleri ve macera dolu randevu fikirleri ile Marakeş, romantizmi kesinlikle ateşleyebilecek bir şehirdir. Egzotik, seksi ve orijinal...
19. Charleston, ABD Charleston şehri, tam üç kez Amerika'nın en favori şehri olarak seçildi. Daima müthiş olan havası, büyüleyici yerel halkı ve zengin tarihi, bu şehri, günlük kaostan uzakta, sakin ama romantik bir hafta sonu için ideal bir yer haline getiriyor.
18. Jaipur, Hindistan Hindistan'ın 'Pembe' şehri Jaipur, zengin kültürü ve krallara layık tarihi ile tüm algılarınızı açacak. Şehirde, partnerinizle el ele keşfedebileceğiz sayısız tapınak, çekici bahçe, saray ve canlı sokak pazarı bulunuyor.
17. New York, ABD New York'un listede olma sebebi çok basit: her çifte bir şeyler sunabilen sınırsız imkânlara sahip olması. Central Park'tan Rockefeller Merkezi'ne, Brooklyn Köprüsü'nden ötesine, New York, romantizme ilham veren manzaralarla doludur. Dünyanın en iyi yiyeceklerini, içeceklerini, tiyatrolarını, gece hayatını sunar; bu yüzden bazen 'Dünya'nın Başkenti' olarak adlandırılır ya zaten.
16. Edinburgh, İskoçya İskoçya'nın başkenti, gizem, entrika ve romantizm ile doludur. Sevimli çay odaları, her köşede bulunan dünya çapında barları, her şeye tepeden bakan Edinburgh Kalesi ile bu göz kamaştırıcı şehirde eğlence asla bitmez.
15. San Sebastian, İspanya San Sebastian, dünya çapında sahili ile popüler bir turistik mekân ve hemen hemen tüm Avrupa için hızlı bir hafta sonu kaçamağı yeridir. Avrupa'nın en iyisi olduğu söylenen sahili, eski dünya ambiyansı ve gurme mutfağı, San Sebastian'ı tutkulu romantizmin mükemmel noktası yapar.
14. Bath, İngiltere Bath'ın Britanya'nın en romantik şehri olarak bilinmesinin bir sebebi var elbette! Bu şehir, yemyeşil kırsal bölgelerle çevrilidir ve sıcak hava balonu evlenme teklifleri ile ünlüdür! Bath, çiftlerin el ele dolaşmaları, dükkânlarda duraklamaları ve tarihi Pump odalarında birer öğle çayı keyfi yapabilmeleri için mükemmel bir şehirdir.
13. Wellington, Yeni Zelanda Yeni Zelanda'nın başkenti, müthiş limanı ve çiftler için türlü eğlence olanakları ile baş döndürür. Dışarı çıkmaya ve kumsalların, hayvan barınaklarının ve botanik bahçelerinin tadını çıkarmaya hazır olun.
12. Lizbon, Portekiz Lizbon ziyaretinizde, baş döndürücü manzaralar, ilginç gezinti yerleri ve görkemli mimari ile zamanda geriye gideceksiniz. Ama yine de Eski Dünya'ya kanmayın; Lizbon, günde güne gelişen mutfağı ve müzik sahneleri ile hızlıca kozmopolit bir şehir haline geliyor.
11. Montreal, Kanada Montreal'de, eski dünya cazibesi, sofistike hayat ile baş döndürücü bir şekilde harmanlanıyor. Sonu yokmuş gibi görünen parkları, kafeleri, müthiş şehir merkezi, modern ve seksi gece hayatı seçenekleri ile kültürel merkez Quebec'te her çift için her şeyi bulmak mümkün.
10. Prag, Çek Cumhuriyeti Prag, geceleri gerçek anlamda hayat buluyor. Katedrallerden ve kalelerden yayılan ışıklar ve eski dünya mimarisi, kaldırım taşı sokaklarda ve karanlık pasajlarda rehber oluyor.
9. Floransa, İtalya Dünyanın Rönesans merkezi, göz alıcı mimarisi ve dünya çapında tanınan sanatı ile biliniyor. Sanat severlerin şehri asla terk etmek istemeyeceklerine şüphe yok; ama sanata dair en ufak bir ilginiz yoksa bile Floransa'ya bayılacaksınız.
8. Dubrovnik, Hırvatistan Dubrovnik, nefes kesici Adriyatik manzarası sayesinde son birkaç yıl içerisinde inanılmaz derecede popülerleşti. Yamaçlar boyunca sıralanmış yüzyıllık kale surları içerisinde dolaşırken, eski dünya havasının getirdiği romantizm ile kendinizden geçeceksiniz.
7. Budapeşte, Macaristan Dudak uçuklatan eski mimarisi, dünya çapında müzik sahnesi ve sokaklar boyuca dizilmiş yüzlerce şirin kafesi ile Budapeşte, dünyanın en çekici ve en romantik şehirlerinden birisi.
6. Buenos Aires, Arjantin Arjantin'in başkenti tek kelime ile tarif edilebilir: gece hayatı! İnanılmaz restoranlarından sabaha kadar tıklım tıklım dolu olan gece kulüplerine, Buenos Aires, romantik anların simgesidir. Başınızı çevirdiğiniz her yerde aşkı görebilirsiniz; şehir boyunca her yaşta insanın sarılması ve öpüşmesi yaygındır çünkü.
5. Bruges, Belçika Çok daha farklı ve ilginç zamanlardan sanki hiç dokunulmamış gibi duran bu şehirde, kendinizi bir ortaçağ masalının içerisinde hissedeceksiniz. Şehrin kanallarında bot gezisi yapmadan sakın dönmeyin!
4. Kyoto, Japonya Kyoto, baharda kiraz çiçekleri ile dolu olan, sakin ve tarihi bir mekân. İlginç çay evlerinden detaylı bahçelerine, Kyoto, romantik mekânlarla dolu bir şehirdir.
3. Venedik, İtalya Kanal boyunca gondol sürüşü yaparken, el ele gizli köprüler boyunca yürürken ya da piazzalarda dolanırken bir öpücük çalın...Kısacası Venedik'teki her yer, romantizm için mükemmel!
2. Sydney, Avustralya Dünya çapında şarap imalathaneleri, göz alıcı kumsalları ve hareketli gece hayatı ile Sydney, listenin ikinci sırasında; çünkü bu enerjik şehirde asla sıkılmayacaksınız!
1. Paris, Fransa Moulin Rouge'da bir şov izleyin, Eiffel Kulesi'nin altında öpüşün, Seine Nehri boyunca yürüyün... Paris - 'Işığın Şehri' - mükemmel mekânları ile her köşesinde romantizm sunuyor. Kaynak: independent.co.uk


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