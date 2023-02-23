Çiftlerin birbirine en çok aşık olduğu ülkeler

25. San Diego, California
San Diego, yaydığı sakin, rahat ama bir o kadar da zarif enerjisi ile romantizm için idealdir. Güneşli sahilleri, küçük kahve dükkânları, tarihi Del Coronado oteli ya da La Jolla'daki milyon dolarlık manzaraları ile San Diego, birkaç gün ortadan kaybolmak için mükemmel bir yer.
24. Dublin, İrlanda
Kaleleri, kültürü ve katedralleri, İrlanda'nın başkentinde romantizm faktörünü artırır. Canlı ve hareketli şehir merkezini çevreleyen engebeli yeşil tepeleri ve berrak gölleri ile müthiş bir manzaraya sahiptir.
23. Melbourne, Avustralya
Gündüzleri biraz Paris, geceleri ise biraz New York! Büyüleyici bar ve restoranları, ele ele dolaşabileceğiniz muhteşem bahçeleri ile bu sofistike şehrin neden her listede olduğunu anlamak çok kolay!
22. Los Angeles, ABD
Los Angeles'ta her türde çift için bir şeyler vardır. Kilometrelerce uzanan sahilleri, dünya çapında barları ve restoranları, göz kamaştırıcı Hollywood tarihi ve neredeyse yılın her günü olan güneşi ile Los Angeles tek kelime ile romantiktir; bu güneşli şehirde asla sıkılmazsınız!
21. Cape Town, Güney Afrika
Cape Town'da birçok iyi yemek kuruluşu, rahatlatıcı spa merkezleri ve tatil mekânları bulunuyor. Noordhoek sahilinde romantik bir şekilde ata binin ya da bir gün batımında, Masa Dağı'nın görkemli manzarasını teleferikten izleyin.
20. Marakeş, Fas
Fas, 'Kırmızı' ülke olarak bilinir - aşkın rengi elbette. Hareketli pazar yerleri, havada uçuşan baharat kokuları, şehri sarmalayan duvar kilimleri ve macera dolu randevu fikirleri ile Marakeş, romantizmi kesinlikle ateşleyebilecek bir şehirdir. Egzotik, seksi ve orijinal...
19. Charleston, ABD
Charleston şehri, tam üç kez Amerika'nın en favori şehri olarak seçildi. Daima müthiş olan havası, büyüleyici yerel halkı ve zengin tarihi, bu şehri, günlük kaostan uzakta, sakin ama romantik bir hafta sonu için ideal bir yer haline getiriyor.
18. Jaipur, Hindistan
Hindistan'ın 'Pembe' şehri Jaipur, zengin kültürü ve krallara layık tarihi ile tüm algılarınızı açacak. Şehirde, partnerinizle el ele keşfedebileceğiz sayısız tapınak, çekici bahçe, saray ve canlı sokak pazarı bulunuyor.
17. New York, ABD
New York'un listede olma sebebi çok basit: her çifte bir şeyler sunabilen sınırsız imkânlara sahip olması. Central Park'tan Rockefeller Merkezi'ne, Brooklyn Köprüsü'nden ötesine, New York, romantizme ilham veren manzaralarla doludur. Dünyanın en iyi yiyeceklerini, içeceklerini, tiyatrolarını, gece hayatını sunar; bu yüzden bazen 'Dünya'nın Başkenti' olarak adlandırılır ya zaten.
16. Edinburgh, İskoçya
İskoçya'nın başkenti, gizem, entrika ve romantizm ile doludur. Sevimli çay odaları, her köşede bulunan dünya çapında barları, her şeye tepeden bakan Edinburgh Kalesi ile bu göz kamaştırıcı şehirde eğlence asla bitmez.
15. San Sebastian, İspanya
San Sebastian, dünya çapında sahili ile popüler bir turistik mekân ve hemen hemen tüm Avrupa için hızlı bir hafta sonu kaçamağı yeridir. Avrupa'nın en iyisi olduğu söylenen sahili, eski dünya ambiyansı ve gurme mutfağı, San Sebastian'ı tutkulu romantizmin mükemmel noktası yapar.
14. Bath, İngiltere
Bath'ın Britanya'nın en romantik şehri olarak bilinmesinin bir sebebi var elbette! Bu şehir, yemyeşil kırsal bölgelerle çevrilidir ve sıcak hava balonu evlenme teklifleri ile ünlüdür! Bath, çiftlerin el ele dolaşmaları, dükkânlarda duraklamaları ve tarihi Pump odalarında birer öğle çayı keyfi yapabilmeleri için mükemmel bir şehirdir.
13. Wellington, Yeni Zelanda
Yeni Zelanda'nın başkenti, müthiş limanı ve çiftler için türlü eğlence olanakları ile baş döndürür. Dışarı çıkmaya ve kumsalların, hayvan barınaklarının ve botanik bahçelerinin tadını çıkarmaya hazır olun.
12. Lizbon, Portekiz
Lizbon ziyaretinizde, baş döndürücü manzaralar, ilginç gezinti yerleri ve görkemli mimari ile zamanda geriye gideceksiniz. Ama yine de Eski Dünya'ya kanmayın; Lizbon, günde güne gelişen mutfağı ve müzik sahneleri ile hızlıca kozmopolit bir şehir haline geliyor.
11. Montreal, Kanada
Montreal'de, eski dünya cazibesi, sofistike hayat ile baş döndürücü bir şekilde harmanlanıyor. Sonu yokmuş gibi görünen parkları, kafeleri, müthiş şehir merkezi, modern ve seksi gece hayatı seçenekleri ile kültürel merkez Quebec'te her çift için her şeyi bulmak mümkün.
10. Prag, Çek Cumhuriyeti
Prag, geceleri gerçek anlamda hayat buluyor. Katedrallerden ve kalelerden yayılan ışıklar ve eski dünya mimarisi, kaldırım taşı sokaklarda ve karanlık pasajlarda rehber oluyor.
9. Floransa, İtalya
Dünyanın Rönesans merkezi, göz alıcı mimarisi ve dünya çapında tanınan sanatı ile biliniyor. Sanat severlerin şehri asla terk etmek istemeyeceklerine şüphe yok; ama sanata dair en ufak bir ilginiz yoksa bile Floransa'ya bayılacaksınız.
8. Dubrovnik, Hırvatistan
Dubrovnik, nefes kesici Adriyatik manzarası sayesinde son birkaç yıl içerisinde inanılmaz derecede popülerleşti. Yamaçlar boyunca sıralanmış yüzyıllık kale surları içerisinde dolaşırken, eski dünya havasının getirdiği romantizm ile kendinizden geçeceksiniz.
7. Budapeşte, Macaristan
Dudak uçuklatan eski mimarisi, dünya çapında müzik sahnesi ve sokaklar boyuca dizilmiş yüzlerce şirin kafesi ile Budapeşte, dünyanın en çekici ve en romantik şehirlerinden birisi.
6. Buenos Aires, Arjantin
Arjantin'in başkenti tek kelime ile tarif edilebilir: gece hayatı! İnanılmaz restoranlarından sabaha kadar tıklım tıklım dolu olan gece kulüplerine, Buenos Aires, romantik anların simgesidir. Başınızı çevirdiğiniz her yerde aşkı görebilirsiniz; şehir boyunca her yaşta insanın sarılması ve öpüşmesi yaygındır çünkü.
5. Bruges, Belçika
Çok daha farklı ve ilginç zamanlardan sanki hiç dokunulmamış gibi duran bu şehirde, kendinizi bir ortaçağ masalının içerisinde hissedeceksiniz. Şehrin kanallarında bot gezisi yapmadan sakın dönmeyin!
4. Kyoto, Japonya
Kyoto, baharda kiraz çiçekleri ile dolu olan, sakin ve tarihi bir mekân. İlginç çay evlerinden detaylı bahçelerine, Kyoto, romantik mekânlarla dolu bir şehirdir.
3. Venedik, İtalya
Kanal boyunca gondol sürüşü yaparken, el ele gizli köprüler boyunca yürürken ya da piazzalarda dolanırken bir öpücük çalın...Kısacası Venedik'teki her yer, romantizm için mükemmel!
2. Sydney, Avustralya
Dünya çapında şarap imalathaneleri, göz alıcı kumsalları ve hareketli gece hayatı ile Sydney, listenin ikinci sırasında; çünkü bu enerjik şehirde asla sıkılmayacaksınız!
1. Paris, Fransa
Moulin Rouge'da bir şov izleyin, Eiffel Kulesi'nin altında öpüşün, Seine Nehri boyunca yürüyün... Paris - 'Işığın Şehri' - mükemmel mekânları ile her köşesinde romantizm sunuyor.
Kaynak: independent.co.uk
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