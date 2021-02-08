Cem Karaca ve Müzeyyen Senar'ın ardından

Cem Karaca'nın vefatının üzerinden 17 yıl, Müzeyyen Senar'ın ise 6 yıl geçti ancak onlar bıraktığı eserler sayesinde hala hayatlarımızın bir yerinde bize dokunuyorlar. Biz de iki önemli sanatçımızın ölüm yıldönümünde onları şarkılarıyla anmak, hayatlarına dair birkaç bilgiye yer verelim dedik...

Cem Karaca'ya dair...

5 Nisan 1945 yılında İstanbul'da doğan Cem Karaca müzisyen yönü ile bilinse de aynı zamanda tiyatrocu, sinema oyuncusudur.

Anadolu rock türünün kurucularındandır.

Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan gibi Anadolu Rock grupları ile çalışmış bu grupların kurucu ve yöneticisi olmuş, güçlü bir rock kültü yaratılmasını sağlamıştır.

İlk grubu 1963'te Dinamikler adlı gruptu. Grup olarak Elvis Presley gibi ünlü rock and roll sanatçılarının klasiklerini yorumluyorlardı.

Sırasıyla Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar, Dervişan, Edirdahan, Kurtalan Ekspres ile çalıştı.

Cem Karaca, 1992'de UNICEF için hazırlanan ve İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Leman Sam, Fatih Erkoç gibi ünlü isimler korosunun seslendirdiği "Sev Dünyayı" şarkısının sözlerini yazdı ve koroda da yer aldı.

8 Şubat 2004 sabahında, solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak ağır bir kalp krizi geçirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=fOnohmbo3fg&feature=youtu.be

Müzeyyen Senar'a dair...

Müzeyyen Senar 1918 yılında Bursa'da doğdu.

Müzik eğitimine, Anadolu Musiki Cemiyeti'nde kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde başladı ve Hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lemi Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli üstatlarından dersler aldı.

Müzeyyen Senar'ın yeteneği, Cumhuriyet'in kurucusu ve Türk sanat müziğinin büyük hayranı Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı söyledi. 1936-1938 yılları arasında 5 kez Atatürk'ün huzurunda konserler veren sanatçı, ilk konserini 19 Aralık 1936'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirdi.

Müzeyyen Senar, Atatürk ile ilk karşılaşmasını "Sanki bana bir asır gibi gelen yolculuktan sonra saraya vardık. Girdiğimde bu zamana kadar görmediğim ihtişam adeta gözlerimi kör etti. Daha da şaşkın olmuştum. Yaveri takip ettik. Masanın kurulduğu salona girdiğim anda Atatürk'ü gördüm. Bir taraftan dizlerimin bağı çözülmüştü ama sanki uçuyor gibiydim. İçimden, 'Müzeyyen bu Atatürk ve onu görüyorsun. Rüya mıydı acaba? diyordum. Hayır değildi. Atatürk'ü gördüğümde bayılacaktım... Yüzüne bakamadım." cümleleri ile anlatmıştı.

30 Ekim 2009'da öğrencisi Bülent Ersoy tarafından anısına Müzeyyen Senar'ın sanat yaşamından fotoğrafların yer aldığı Cumhuriyetin Divası: Müzeyyen Senar sergisi açıldı.

Ümitlerim Hep Kırıldı, Şarap Gibi, Odeon Yılları, Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar, İkinci Dubleden Sonra, Ne Yaptım, Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim, Son Aşkımı Canlandıran, Bir Bahar Akşamı, Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel, Son Veda, Çilingir Sofrası 1978, Çilingir Sofrası 1989, Çilingir Sofrası 1990, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine albümleri ile hafızalara kazındı.

Müzeyyen Senar, 8 Şubat 2015 tarihinde sabah saat 07.30'da zatürre dolayısıyla tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 96 yaşında hayatını kaybetti.

https://www.youtube.com/watch?v=N4je3FvL0tY&feature=youtu.be