Büyük keşif: Dış gezegen görüntülendi

James Webb Uzay Teleskobu ilk kez bir dış gezegen görüntüledi. Daha önce bilinmeyen bu gök cismi “TWA 7 b” olarak adlandırıldı.

Büyük keşif: Dış gezegen görüntülendi
Yaşam
Giriş: 26 Haziran 2025 14:00
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NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), 2022 Temmuz’unda bilimsel gözlemlerine başladığından bu yana ilk kez bir dış gezegenin (Güneş Sistemi dışındaki bir gezegen) doğrudan görüntüsünü yakaladı. Bu keşif, uzay bilimi açısından önemli bir dönüm noktası oldu.


Yeni gezegen: TWA 7 b

Görüntülenen bu dış gezegene “TWA 7 b” adı verildi. Dünya’dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve Antlia takımyıldızında, genç bir yıldız olan TWA 7’nin etrafında dönüyor. Yapılan gözlemler ve analizler sonucunda bu gök cisminin gerçekten bir gezegen olduğu doğrulandı.


Nasıl görüntülendi?

Görüntüleme işlemi, Webb teleskobunun MIRI adlı Orta Kızılötesi Aleti kullanılarak gerçekleştirildi. Bu cihazdaki özel bir teknoloji olan koronagraf, yıldız ışığını engelleyerek daha sönük nesnelerin, yani gezegen gibi cisimlerin görünmesini sağlıyor. Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu tarafından geliştirilen bu koronagrafla yapıldı. Bulgular, saygın bilim dergisi Nature’da yayımlandı.


Dış gezegen TWA 7 b’nin özellikleri

  • TWA 7 b, Satürn’e benzer bir kütleye sahip.

  • Önceki görüntülerdeki gezegenlerden yaklaşık 10 kat daha hafif. Bu sayede kızılötesi termal dalga boyunda daha kolay tespit edilebiliyor.

  • Gezegen hâlâ sıcak olduğu için yaşlı gezegenlere göre daha parlak görünüyor.

Bilim insanları, TWA 7 yıldızının çevresinde enkaz ve tozdan oluşan halkalar keşfetti. Bu halkalar arasında neredeyse hiç madde bulunmayan boşluklar vardı. Simülasyonlar, bu halkaların gezegenin kütleçekim etkisiyle oluştuğunu doğruladı. Özellikle TWA 7 b’nin bulunduğu yerde, ince bir halka ve bir boşluk net şekilde görülüyor. Bugüne kadar 5.900’den fazla dış gezegen keşfedildi. James Webb’in bu doğrudan görüntüleme başarısı daha küçük ve Dünya’ya benzeyen gezegenlerin keşfi için umut verici bir gelişme. Bilim insanları, gelecekte daha düşük kütleli gezegenleri de görüntülemeyi hedefliyor.


Sonuç olarak bu gelişme, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin doğrudan incelenmesine yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.


Referanslar

Julia Musto. "NASA’s James Webb Space Telescope just found its first exoplanet". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/space/james-webb-space-telescope-exoplanet-b2776271.html (25.06.2025).



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