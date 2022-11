Bilim insanlarının ürettiği kan ilk kez insana nakledildi

İngiliz bilim insanlarının laboratuvarda ürettiği kan, birkaç yemek kaşığı ölçüsünde nakledildi. Bu işlemdeki amaç kan naklinin önüne geçmek değil; hayati önemde olan ama çok nadir görülen kan gruplarını üretebilmek.

Bristol Üniversitesi’nden Profesör Ashley Toye, çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada ‘sadece 10 kişide görülen’ kan gruplarının var olduğunu söyledi. Örnek olarak da 'Bombay' adı verilen kan grubunu verdi. Toye, bombay kan grubundan İngiltere'de sadece üç ünite bulunduğunu açıkladı.

Kan laboratuvar ortamında nasıl üretildi?

Bu çalışma kapsamında Bristol, Cambridge ve Londra’da ekipler bir araya geldi. Araştırmacılar, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerine odaklandı ve işlemleri şu şekilde ilerlettiler:

Bağışla elde edilen 470 ml civarında bir kan alındı.

Manyetik boncuklar ile kırmızı kan hücrelerine dönüşme özelliği olan kök hücreler ayrıştırıldı.

Ayrıştırılan kök hücreler laboratuvar ortamında çoğaltıldı ve bunların kırmızı kan hücresi olması sağlandı.

Üç haftalık işlem sonunda yarım milyon kök hücresi bulunan havuzdan 50 milyar kırmızı kan hücresi elde edildi.

Elde edilen bu hücrelerden 15 milyarı filtrelenerek nakil edilebilecek seviyeye getirildi.

Çalışmanın insanlı klinik deneyleri 10 sağlıklı insan üzerinde başladı. Deney kapsamında üretilmiş kan, bu kişilerin vücutlarında radyoaktif bir madde ile işaretlenerek takip ediliyor.

