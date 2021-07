Bebeklere ne zaman su verilir?

Özellikle sıcak yaz günlerinde bebek beslenmesiyle ilgili olarak bebeklere su verme konusu sıkça gündeme gelir. “Bebeklere su verilir mi?” sorusu, özellikle yeni doğan bebekler söz konusu olduğunda tartışma konusu haline gelir. Uzmanların 6 aydan küçük bebeklerin, özellikle yeni doğmuş bebeklerin su ihtiyacıyla ilgili görüşü kesin olsa da yeni doğum yapmış anneler özellikle aile büyüklerinden “Susamıştır, su ver” denilerek yapılan yönlendirmeler karşısında kararsız kalır.

Yeni anne-babaların “Bebeklere su verilir mi?” sorusu için kesin bir cevap vermeden önce bebeğin kendi durumunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bebek beslenmesi söz konusu olduğunda sadece anne sütü alan bebekler ile mamayla beslenen bebeklerin ihtiyaçları farklıdır. Bebeğin kaç aylık olduğu, ne şekilde beslendiği “Bebeklere su ne zaman verilir?” sorusunun cevabı için dikkate alınan kriterlerdir. Ancak bebeklere tek başına su içirmekle ilgili olarak bilgiler tartışmasızdır.

Anne sütünün faydaları nelerdir?

Bebeklere su neden verilmez?

“Yenidoğan bebek su içmeli midir?” veya “Yeni doğmuş bebeğe su içirilir mi?” sorularının cevabı “Hayır” olmalıdır. Sadece anne sütü alan bebeklerin su içmeye ihtiyacı yoktur. Hatta mama ile beslenen bebeklerin bile! Çünkü hem anne sütü hem de mamanın içindeki su, 6 aydan küçük bebeklerin sıvı ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Bebeklere ayrıca su vermeye gerek yoktur hatta su vermekten kaçınmak özellikle önerilir. Az miktarda su bile bebeğin küçük midesini doldurmaya yeter, bu da bebeğin ihtiyaç duyduğu besinleri almasını zorlaştırır. Bebeklere anne sütü veya mama almadıkları zamanlarda ekstra su vermenin başka sakıncaları da vardır.

Anne sütünün %90’ı sudan oluşur. Sıvı ihtiyacının tamamını karşılar. Anne sütü, hem bebeğin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini hem de tüm sıvı ihtiyacını karşılar. Sıcak havalarda bebeğin daha fazla susayacağı düşüncesiyle anne sütüne ek olarak su vermek bebeğin midesini boş yere dolduracak, anne sütünden alacağı eşsiz ve sadece o bebeğe özel üretilen içerikten daha az faydalanmasına sebep olacaktır. Dünyanın en sıcak bölgelerinde yaşayan bebekler üzerinde yapılan çalışmalar bile bu bebeklerin sadece anne sütüyle beslenerek tüm sıvı ihtiyaçlarının karşılandığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla emzirmek yeterlidir.

Peki, mama ile beslenen bebeğe su verilir mi? Zannedilenin aksine, formül mama ile beslenen bebeklerin de ayrıca su içmeye ihtiyacı yoktur. Doğru ölçüde su eklenerek hazırlanan mama zaten su içerir ve bebeğin sıvı ihtiyacını karşılar. Sıcak havalarda mamaya eklenen suyu arttırmak ve mamayı su ile seyreltmek ise doğru değildir. Bu durum, bebeğin biberon mamasından alması beklenen besin içeriğini azaltır. Daha da önemlisi, “su zehirlenmesi” adı verilen ve ekstra hidrasyona sebep olan bir duruma yol açabilir.

Pediatrist Dr. Natasha Burgert şöyle diyor: “Altı aylık olana kadar, bir bebeğin böbrekleri sade suyu doğru şekilde filtrelemek için fazla olgunlaşmamıştır. Bu da bebeği su zehirlenmesine duyarlı hale getirir. Bebek büyüdükçe ancak böbrekleri olgunlaşır. Altı aylık bebeğin vücudu su zehirlenmesi endişesi duymadan su tüketebilir hale gelir.”

Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre, anne sütü ve mama dışında ekstra sıvı ihtiyacı olduğunu düşünerek bebeğe su içirmek bebeğin elektrolit dengesini de bozabilir. Bu ise nöbetlere yol açabilen tehlike yaratan bir durumdur. Mama, üretici firmanın belirttiği şekilde hazırlanmalı ve şüpheli durumlarda bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Anne sütü ise zaten bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar ve annenin bedeni tarafından her bebeğin ihtiyacına uygun olarak üretilir. Örneğin, annedeki sütü üretimi bebeğin cinsiyetine göre gerçekleşir.

Bebeklere ne zaman su verilir?

Bebekler ek gıdalara başladığı zaman ise su içme ihtiyacı ortaya çıkar. Aldığı anne sütü miktarını da göz önünde bulundurarak bebeğe su verilebilir. Kabızlık durumunda su miktarı arttırılabilir. Katı gıdalara alıştırma dönemindeki bebeklerin kakasında doğal olarak katılaşma görülmeye başlar. Bebeğin hem idrar miktarı hem de kabızlık durumu gözlemlenerek su ihtiyacı takip edilebilir. Öğün esnasında yudumlama şeklinde su içmesi teklif edilebilir. Öğünle birlikte su içmeyen bebeğe de öğün bitiminde su verilebilir. Suyu doğruca bardak veya suluk ile vermek önerilir. Su içmesi için ısrarcı olmak yerine ara ara teklif edebilir, cazip hale getirmek için renkli suluk veya bardaklar kullanabilirsiniz. Tıpkı ek besinlere alışma döneminde olduğu gibi su içmeye alıştırmak için de sabırlı olmalıdır. Bu konuda bebeğinize güvenin. Kendisi için gerekli miktarı belirleyecektir. Peki, ek gıdaya geçiş nasıl olmalıdır? Yanıtları için tıklayın!

Su içmekten bahsetmişken… ya bebek banyoda su yutarsa?

Bir diğer konu da yeni doğan bebeğin su yutması endişesidir. Bebeğinize banyo yaptırırken bir şekilde su yutarsa enfeksiyon endişesi yönünden hemen panik yapmayın. Diş fırçalama, banyo yapma gibi birçok faaliyet musluk suyuyla olduğu için temizliğinden emin olarak kullandığınız suyu kazayla yutması onun için önemli bir tehlike oluşturmaz. Bu gibi durumlardan bebeğin en az şekilde etkilenmesini sağlamak için doğal içerikli bebek şampuanlarını tercih etmek önerilir. Mikrop kapmasından endişe ederek bebeği içme suyu ile yıkamanın ise bağışıklık sisteminin gelişmesi bakımından önerilen bir şey olmadığını bu noktada hatırlatmak gerek.

Kazara banyoda bebeğin su yutması durumunda elbette ki bebeğinizi dikkatli şekilde gözlemlemeniz ve özel bir durumu varsa doktorunu bilgilendirmeniz önemlidir. Su yutma biçimine bağlı olarak solunum güçlüğü, durmayan öksürük, morarma gibi olağan dışı bir durum veya genel halinde bir değişim gelişmesi halinde hızla bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Banyo yaparken bebeğin su yutması sık yaşanan bir durumdur, eğer böyle bir şey gerçekleşirse kendinizi suçlu hissetmeyin.

Referanslar: American Academy of Pediatrics “How to Safely Prepare Formula with Water” (2018) Şuradan alındı: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/formula-feeding/Pages/How-to-Safely-Prepare-Formula-with-Water.aspx