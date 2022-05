Avatar 2: Suyun Yolu yayın tarihi, konusu ve oyuncuları

Destansı bilimkurgu filmi Avatar’ın ikinci filmi için yayın tarihi belli oldu. 16 Aralık 2022’de gösterime girecek olan filmden tanıtım videosu yayınlandı. Avatar: The Way of Water'ın ilk resmi fragmanı heyecan uyandırdı.

Yüzüklerin Efendisi ve Marvel filmlerinin yanı sıra fantastik film severlerin listelerinde özel bir yeri olan Avatar için "Avatar 2: Suyun Yolu" devam filmine yönelik orijinal bir fragman yayınlandı.

Titanik, Alien 2 ve Terminator gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni James Cameron tarafından hayata geçirilen epik şölen Avatar, ilk filmin yayınlandığı 2009 yılında sinemaseverler arasında kendine özel bir yer edindi. Dünya çapında 2.8 milyon $ hasılata ulaşan ve tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri listesinde 1 numara olan Avatar’ın devam filmi için milyonlarca insanın 12 yıl kadar beklemesi gerekti. Titizliğiyle bilinen James Cameron, Avatar 2 için de uzun bir çalışmaya imza attı.

Görsel efektleriyle akıllara kazınan Avatar 2’nin Oscar adayı olup olmayacağı konusu hayranları arasında şimdiden konuşuluyor. Aralık ayında vizyona gireceği için 2023 Oscar Ödülleri’ne yetişemese de Avatar 2: The Way of Water filminin görsel efektler konusunda sevenlerini hayal kırıklığına uğratmaması bekleniyor. Senaryo ise ayrıca merak ediliyor.

Avatar 2 konusu

İlk filmin olaylarından on yıldan fazla bir süre sonra geçen “Avatar: Suyun Yolu” Sully ailesinin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikâyesini, onları takip eden sıkıntıları, kat ettikleri mesafeleri anlatarak başlıyor. Jake'in, tanıdık bir tehdidin yeniden Pandora'yı hedef almasıyla Neytiri ve Na'vi halkıyla birlikte Pandora'yı ve ailesini koruma çabası anlatılıyor. Birbirlerini güvende tutmak için, hayatta kalmak için verdikleri savaşlar ve katlandıkları trajediler filmin konusunu oluşturuyor. Detaylar içinse yılsonunu, Avatar 2’nin vizyona gireceği Aralık ayını beklemek gerekiyor.

Avatar nihayet seri halinde: Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5 yolda

Seri halinde çekilmesi beklenirken ikinci bölümü için 10 yıldan fazla süre beklendi. Yönetmen James Cameron ise beklemeye değeceği bilgisini doğruladı. Fantastik film severlere görsel bir şölen sunan Avatar, 3’lü seri halinde devam edecek. Devam filmlerinin vizyona gireceği tarihler de şimdiden belli oldu. Avatar 3’ün Aralık 2024, Avatar 4’ün Aralık 2026, Avatar 5’in Aralık 2028’de vizyona girmesi bekleniyor.

Avatar 2 oyuncuları

Avatar’ın ilk filmini yayınlandığı 2009’dan sonra hemen beklenmeye başlanan devam filmi, Avatar 2: The Way of Water adıyla lanse edildikten sonra oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

James Cameron'ın yönettiği, yapımcılığını James Cameron ve Jon Landau'nun üstlendiği filmin başrollerinde Neytiri rolünde Zoe Saldana, Jake Sully rolünde Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Tonowari rolünde Cliff Curtis, Neteyam rolünde Jamie Flatters, Lo'ak rolünde Britain Dalton, Joel David Moore, Tuktirey rolünde Trinity Bliss, Mo'at rolünde CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement ve Ronal rolünde Kate Winslet yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda yer alan Zoe Saldana, The Adam Project'in tanıtımını yaparken Avatar 2'nin 20 dakikalık görüntüsünü izledikten sonra ağladığını ve izleyicilere "kendilerini hazırlamalarını" söylediğini Twitter'da açıkladı.

Avatar 2 devam filmi neden bu kadar gecikti?

Filmde birden fazla aksilik ve gecikme yaşandığı konuşuluyor. James Cameron'ın su altında hareket yakalamayı çekmek için doğru teknolojiye ihtiyacı olduğu için filmin zaman aldığı söyleniyor.

“Akıllara durgunluk veren bir film”

Başrol oyuncularından Sam Worthington, hayranlarına Avatar devam filminin "akıllara durgunluk verici" nitelikte olduğunu söyledi. Variety Dergisi’ne konuşan Worhington şunları söyledi: "James Cameron çok sadık bir adam ve aynı insanları gemide tutuyor, ama ben bu işte çok küçük bir dişliyim. Bunun arkasında büyük bir yaratıcı ekip var ve gördüğüm kadarıyla ortaya çıkardıkları şey harika ve akıllara durgunluk verici…”

İşte Avatar 2: Suyun Yolu resmi tanıtım videosu: