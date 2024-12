Astroloji: 2025 öngörüleri

Enteresan bir yıl bizi bekliyor! Bu yıl olmaz dediğimiz her şey dünya üzerinde yaşanabilir!

Her şeye rağmen bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ve her geçen yıl bir öncekini özlerken, anılarımıza tutunmaya çalışırken bundan sonra belki de insan olarak yeni yıl kararlarımızın başında tutmamız gereken en önemli şey, anı fark ederek yaşamak olmalı. Çünkü her şey, zaman, teknoloji, bilgi, yaşam çok hızlanacak.

Ezberleri bozacak enteresan bir yıl bizi bekliyor. Astrolojik açıdan bu yıl neden enteresan maddeler halinde açıklayıp, sonrasında detaylara girmek istiyorum. Bu yılı anlatmak çok uzun dolasıyla mümkün olduğunca pratik bir şekilde özet geçmeye çalışacağım. Bazı ağır hareket eden gezegenlerin bu yıl burç değiştirdiklerini göreceğiz. Gezegenlerin burç geçişleri ne zaman olacak? Ve kaç yılda bir aynı burçtan geçiyor? Aşağıda tarihleri ile maddeler halinde bulabilirsiniz. Bu kadar çok gezegenin aynı yıl içerisinde değişiyor olması bize açık ve net bir şekilde diyor ki beklenmeyenleri bekleyin! Bu yıl olmayacak dediğimiz her şey dünya üzerinde yaşanabilir! Özellikle Neptün, Uranüs gibi jenereasyon gezegenlerinin burç değiştiriyor olması dünya üzerinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çiziyor.

1- Ay Düğümleri Koç Terazi hattından 12 Ocak 2025-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında Başak-Balık hattına geçecek. Bu burçlarda olan güneş ve ay tutulmaları 9 ve 18 yıllık döngüler halinde olur.

2- Neptün, 30 Mart 2025 tarihinde Koç burcuna kısa bir süreliğine geçiş yapacak. 5 Temmuz‘da retro hareketine başlayacak. Esas Koç burcuna geçişi ise 2026 yılında olacak.

Neptün döngülerine baktığımızda 168 yılda bir aynı burçtan geçer.

3- Satürn, 25 Mayıs 2025 tarihinde Koç burcuna geçiş yapacak. 13 Temmuz’da retro hareketine başlayacak olan Satürn’ün esas Koç burcuna geçişi ise 2026 yılında olacak. Satürn 29-30 yılda aynı burçtan geçiş yapar.

4- Jüpiter 10 Haziran 2025 tarihinde Yengeç burcuna geçiş yapacak. 12 yılda bir aynı burçtan geçiş yapar.

5- Uranüs 7 Temmuz 2025 tarihinde İkizler burcuna geçiş yapacak. 6 Eylül retro hareketine başlayacak olan Uranüs’ün esas Koç burcuna geçişi ise 2026 yılında olacak. 84 yılda bir aynı burçtan geçiş yapar.

6- Plüton Kasım 2024 yılında Kova burcuna geçiş yaptı. Burada yolculuğuna devam edecek. 248 yılda bir aynı burçtan geçiş yapar.

Anı fark ederek yaşayın!

Bildiklerimizin çok ötesinde ezberleri bozacak yıllar içindeyiz. Plüton Kova burcunda hem sosyolojik hem de teknolojik alışkanlıkları değiştire dursun, üzerine 2025 yılında Uranüs, Neptün ve Satürn’ün kısa süreliğine burç değiştirip tekrar retro harekete dönmesi ve esas burç geçişlerini 2026 yılında yapacak olması sebebiyle 2025 yılı 2026’nın fragmanı niteliğinde. Bu bağlamda 2025 ve 2026 yıllarını birlikte yorumlamak önemli olacak…

Gerçeklik algımız değişecek!

Gerçek olan nedir? Sanal ortamlar mı? Filtreli fotoğraflar mı? Sahtelikle hazırlanmış mutluluk fotoğrafları mı?

Yaşamların mükemmellik üzerine inşaa edilmesi mi? Lüx hayatlar mı? Siyaset mi? Dünya gündemleri mi? Hologramlarla yaratılan dünya mı? Montajlanan videolar mı? Önümüzdeki yıllarda gerçeklik algımız üzerine büyük değişimler yaşanacak. Doğru bilgiyi ayırt etmek çok zor olacak gibi duruyor.

Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte, iletişim, medya, bilgi, eğitim, öğrenme, ticaret ve seyahatler konularında güçlü değişimler geliyor.

Bildiğimiz insanlık tarihi değişebilir!

Doğru ve gerçek bilgiyi ayırt etmek daha da önem taşıyacak. Dünya’da bazı skandalların ortaya çıktığı, şimdiye kadar gizli kalmış konuların deşifre olduğu konu ve olaylara şahit olabiliriz. Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte şu an bildiğimiz inandığımız tarih bile değişebilir. Yeni yapılacak keşiflerle bildiğimiz çoğu şeyin yanlış olduğunu fark edebiliriz.

Yapay zekayla birlikte eğitim sisteminde de kalıcı değişikliklerin ayak sesleri bu yıl gelebilir. Birçok yerde yeni eğitim metotlarına geçiş için testler başlayabilir. Gelecek yılların hazırlıkları yapılacak. Dijital platformalar, sosyal medya kullanımı, hatırlarsanız 2020 yılında bir devrim yaşamıştı. O dönem tutulmalar İkizler Yay hattındaydı. Şimdi Uranüs İkizler burcuna geçtiğinde bu etkinin 100 katını bize yaşatacak. Dolasıyla online ticaret, bilgi akışı, teknoloji, haberleşme, dijital içerikler inanılmaz bir boyut kazanacak. Bununla birlikte birçok insan işsiz kalabilir. Yeni çağın en önemli şifresi teknolojiyi iyi takip etmek. Plüton Kova burcuna, Uranüs’ün ise İkizler burcuna geçişleri bize dünya dışı yaşam formalarının ve canlılarının olduğunu gösterebilir. Bu yıl hiç olmadığı kadar uzay ve uzaylı temasını konuşabiliriz. Ulaşım araçlarında yenilikler, uçan arabalar, kargoculuk faaliyetlerinin ve ulaşımın hızlanması çok yakın yıllar içerisinde bizi bekleyen gelişmeler.

Tutulmalar Balık-Başak burçlarında!

12 Ocak itibari ile ay düğümleri Balık Başak burçlarına geçiyor. Genel olarak sembolize ettiği konuların anahtar kelimelerine bakarsak, sağlık ve ilaç sektörünü, hastaneleri, hapishaneleri (mahkumları, gardiyanları), rehabilitasyon merkezlerini, akıl hastanelerini, yetimhaneleri, bakım evlerini sıkça konuşabiliriz. Çalışan hakları çalışanların koşulları, tarım, beslenme kaynakları, kıtlık kuraklık gibi gündemleri hayatımıza taşıyabilir. Su ve sudan gelebilecek kaza ihtimalleri, gemicilik sektörü, denizyolları ile alakalı konu ve durumlar önem kazanırken, depresyon gibi ruhsal hastalıklarda artış meydana gelebilir.

Bireysel yaşantılarımızda ise özellikle tutulma zamanı kadersel etkiler yoğun bir şekilde çalışır. Hayatın iyi kötü sürprizleriyle tutulma zamanları tanışırız genelde. Tutulmalardan bireysel olarak nasıl etki alacağınız bireysel doğum haritanızdaki açılara bağlıdır.

Tutulma tarihleri:

14 Mart 22° Başak Ay tutulması, 29 Mart 09° Koç Güneş Tutulması, 7 Eylül 15 ° Balık Ay Tutulması,21 Eylül 29° Başak Güneş Tutulması

Neptün Koç burcunda!

Neptün 30 Mart 2025 tarihinde Koç burcuna geçiş yapacak.Ancak retro hareketiyle yıl içerisinde Balık burcuna tekrar geri dönecek ve esas Koç burcuna geçişini 2026 yılında yapacak.

Neptün’ün bir önceki koç burcundaki geçişine baktığımızda, 1861-1875 yılları arasında olduğunu görüyoruz. Tarihsel olarak inceliğimizde, Amerikan iç savaşına denk gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey ve Güney eyaletleri arasında kölelik ve ekonomik farklılıklar nedeniyle patlak veren iç savaş sonucunda kölelik kaldırılıyor ve ülke birliği yeniden sağlanıyor. Dolasıyla Amerika’nın iç siyaseti ve dış siyasetine dair önemli yıllardan geçebiliriz.

Hem Neptün’ün Koç burcuna geçmesi, hem de Satürn’ün Koç burcuna geçmesi dünya üzerinde siyasi arenada güç gösterilerinin artabileceğine işaret ediyor. Dünya üzerinde savaşkan bir atmosfer tetiklenebilir. Askeri temaların gündem olması gibi etkilerle karşılaşabiliriz.

Siyasi olarak Uranüs sol görüşlü idealleri, Neptün ise komünist fikirleri temsil eder. Plüton ise Kova burcunda gelenekçi olmayan, genç kuşakları temsil ediyor. Dolasıyla bu gezegenlerdeki üst üste gelen burç değişimleri, dünya üzerinde yakın yıllar içerisinde siyasi liderlerde ve ülke yönetim şekillerinde ciddi bir değişim rüzgarını yaşatabilir.

Diğer açıdan Plüton’un Kova ve Uranüs’ün ikizler burcuna geçişiyle teknoloji hız kazanırken bir çok meslek tarih olmaya başlayacak ve dünya üzerinde çok ciddi bir işsizlik ve buna bağlı olarak ekonomik buhran dönemi başlayabilir. Bugün teori olarak konuşulan devletlerin vatandaşlarına vatandaşlık parası vermesi gibi modeller önümüzdeki yakın yılların temaları arasında yer alabilir.

Neptün,Poseidon, mitolojide denizin, nehirlerin, fırtınaların ve sellerin yaratıcısı, depremlerin ve yıkımların getiricisi olan Yunan tanrısı olarak biliniyor. Koç burcu gibi ateş elementi gibi bir burca geçiyor olması ciddi anlamda kıtlık, kuraklık, susuzluk gibi etkiler yaratabilir.

Denizyollarında sıkıntılar, amborgalar, deniz yollarında savaşlar, sıkça gemi kazaları, özetle su ve su yollarıyla alakalı ciddi bir test dönemi etkisi yaratabilir.

Şans yüzümüze hangi alanlardan gülecek?

Şans bolluk bereket gezegenimiz Jüpiter yılın ilk yarısında İkizler burcunda transit edecek. Eğitim, bilgi, iletişim, seyahat ve ticaret alanlarına önemli ölçüde şans fırsatlar getirirken 10 Haziran sonrası ise Yengeç burcuna geçiş yapacak. Ev aile yuva, gayrimenkul gibi konular bu dönemden sonra önem kazanmaya başlayabilir. Özellikle yılın ikinci yarısında konut, emlak, anne-bebek sektörleri hareketlenebilir.

Yılın ilk yarısında İkizler, Kova, Terazi burçları şanslı iken, Özellikle 10 Haziran sonrası Yengeç, Balık ve Akrep buçlarına şans, fırsat ve unvanları getirebilir.

2025 yılında dikkat edilecek retro tarihler:

2025 Merkür Retroları tarihleri

Yazılı, sözlü iletişim gezegenimiz Merkür’ün retro zamanları yeni bir karar almak, imza atmak, keskin konuşmak gibi hamleler yapmamanızı, yeni teknolojik ürünler almamanızı tavsiye ederim. İletişim ve haberleşme konularında sıkıntı yaratabileceğinden bu dönem açık iletişimde olmaya dikkat edebilirsiniz. Merkür’ün retro olduğu tarihlerde hayattı gözlemlemek, yarım kalan işlerinizi tamamlamak açısından değerlendirebilirsiniz.

15 Mart 2025 – 7 Nisan 2025 arasında 09° Koç burcundan başlayıp,26° Balık burcuna kadar gerilecek.

18 Temmuz 2025 15° Aslan burcundan başlayıp – 11 Ağustos 2025 04° Aslan burcuna kadar gerilecek.

09 Kasım 2025 06° Yay burcundan başlayıp – 29 Kasım 2025 20° Akrep burcuna kadar gerilecek.

Venüs Retrosu:

Aşk ilişkiler gezegenimiz Venüs, 2 Mart’ta 10° Koç burcunda retro pozisyonuna başlayacak, 13 Nisan 24° Balık burcunda retro pozisyonunu bitirecek.

Bu dönem ilişkiler açısından oldukça kadersel geçebilir. İlişkilerde daha çok duygu ve tutku aranan dönem olduğundan hızlı başlayıp hızlı biten karmik ilişkilere, aldatmalara daha çok sebep olabilir. Güçlü olmayan ilişkiler açısından test dönemi gibi çalışabilir. Ya da doğum haritanız destekliyorsa yarım kalan kadersel bir aşk kapınızı tekrar çalabilir. Ancak her şekilde bu dönem aralığında nişan evlilik gibi ilişkilere dair kalıcı kararlar almamanızı tavsiye ederim. Venüs retrosu zamanları özdeğer duygumuzu yapılandırmak, sevme sevilme tarzımızı değerlendirmek açısından güzel zamanlardır. Sanatsal yaratıcılıkları destekler.

Hepinize neşe, sağlık, huzur, bolluk, bereket, şefkat ve sevgi dolu bir yıl diliyorum.

Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın.

Sevgilerimle...

Buşra Efe