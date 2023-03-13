Araştırmalara göre ilişkiyi bitiren 4 şey

50 yıl boyunca çiftleri inceleyen araştırmacılara göre, partnerlerin birbirlerini aşağılaması ve hor görmesi ilişkiyi bitiren bir numaralı davranış...

Araştırmalara göre ilişkiyi bitiren 4 şey
İlişki
Giriş: 13 Mart 2023 13:51
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İlişkinizi mahvedecek pek çok alışkanlık ve hareket vardır. Ancak 50 yıldır yapılan araştırmadan sonra, Dr. John Gottman önemli ilişkileri çıkmaza sokan davranışları buldu.


Çoğu insan ilişkiyi bitiren bir numaralı şeylerin sadakatsizlik, cinsel ilişki eksikliği, kaliteli zaman eksikliği ve hatta belki de güven eksikliği gibi şeyler olduğunu söyler. Ancak bunların hiçbiri doğru cevaplar değil. 40.000'den fazla çiftin üzerinde yapılan çalışmalar; hor görme, aşağılama ilişkiyi bitiren bir numaralı davranış olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bu dört problemli ilişki iletişimi türünü de dikkate almak gerekir...


1. Aşağılama


2. Eleştiri


3. Savunmacılık


4. Sessiz muamele, duvar örme


Hor görmenin boşanma ya da ayrılığın bir numaralı göstergesidir. Küçümseme, nefrete çok benzer. Partnerinizin sevilmediğini ve istenmediğini hissetmesine neden olabilecek bir iletişim biçimi ve ruh halidir.


Küçümsemeyle ilgili garip olan şey, iki kişinin birlikte çalışması yerine, hor görme onları yalnızca daha da uzaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çiftleri bir savaş alanına da sokar. Ancak küçümseme sadece ilişkiler için kötü değildir, araştırmalar hor görmenin sağlığımıza da zarar verebileceğine işaret etmiştir. Araştırmaya göre; insanlar iletişimlerinde başkalarını hor gördüklerinde, kalp hastalığı ya da kanser gibi büyük bir hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksek.


Partnerinizle birbirinizi hor görüyormuş gibi hissediyorsanız, oturup olumsuz duygularla birlikte yüzleşmek yardımcı olabilir. Ek olarak, ilişkinizin devam etmesini istiyorsanız, partnerinizin takdir edildiğini bilmesini ve bunu düzenli olarak göstermesini sağlamanın son derece önemlidir.



Kaynak: Harley Manson. "The Number One Relationship Killer, According To Researchers Who Studied Couples For 50 Years". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/the-number-one-relationship-killer-according-to-researchers-who-studied-couples-for-50-years/. (05.03.2023).



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