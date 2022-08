Anne sütünün renkleri ve anlamları...

Anne sütünün faydaları saymakla bitmez. En önemli faydası, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antikorlar içerir. Emzirme konusunda yeni iseniz, anne sütünün farklı renklerinden haberiniz olabilir ve anne sütünün formül ya da inek sütü ile aynı renkte olduğunu varsayabilirsiniz.

Farklı renklerdeki anne sütü endişe kaynağı olmamalıdır. Bununla birlikte, anne sütünün renginin neden zaman değişebileceğini anlamak önemlidir.

Anne sütünün “normal” rengi nedir?

Bir anne için normal olan bir renk, bir diğeri için normal olmayabilir. Bu nedenle sütünüzün rengini diğer emziren anneler ile karşılaştırmamalısınız. Ancak çoğu durumda anne sütü, hafif sarımsı ya da mavimsi bir renk tonuna sahip olmasına rağmen, görünüşte daha açık, genellikle beyazdır.

Renk değişikliği konusunda endişelenmeniz gerektiği zamanlar da dahil olmak üzere, diğer anne sütü renkleri hakkında bilmeniz gerekenler...

Sarı anne sütü

Kolostrum

Yakın zamanda doğum yaptıysanız, beyaz süt yerine koyu sarı anne sütü görmek sizi şaşırtabilir. Bu tamamen normaldir ve birçok anne doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde sarı süt üretir. Doğumdan sonra göğüslerinizin ürettiği ilk süt olduğu için buna kolostrum ya da ilk süt denir. Kolostrum antikorlar açısından zengindir. Bu sütü doğumdan sonra 5 gün kadar daha üreteceksiniz.

Beslenme

Özellikle havuç ya da tatlı patates gibi sarı veya turuncu renkli yiyecekler yerseniz, aylarca bile sarı anne sütü üretmeye devam edebilirsiniz.

Dondurmak

Dondurulduktan sonra anne sütünün renginin değişebileceğini unutmamak önemlidir. Anne sütünüz başlangıçta beyaz görünebilir ve daha sonra hafif sarı bir renge dönüşebilir. Bu da tamamen normaldir. Bu, sütünüzde bir sorun olduğunu göstermez.

Beyaz anne sütü

Beyaz, çoğu insanın emzirirken ya da göğsünü pompalarken görmeyi beklediği renktir. Ancak ilginç olan, vücudun doğumdan birkaç gün sonrasına kadar tipik olarak beyaz anne sütü üretmemesidir. Bu, süt ilk sütten (kolostrum) olgun süte geçtiğinde ortaya çıkar. Vücudun süt üretimi de bu süre zarfında artar ve doğumdan sonraki ilk 2 hafta boyunca artmaya devam eder.

Her beden ve her hamilelik farklıdır, bu nedenle bu geçiş sırasında anne sütünüz koyu sarıdan açık sarıya ya da sarımsı bir renkten tamamen beyaza geçebilir.

Mavi anne sütü

Hafif mavi anne sütü olması da normaldir. Sağma ya da emzirmenin başlangıcında genellikle mavimsi bir renk fark edilir. Bu süt (ön süt) daha incedir, daha az yağ ve daha fazla elektrolit içerir. Bir besleme ya da pompalama seansının sonuna doğru, süt (son sütü) kalınlaşır ve daha fazla yağ içerir, bu da kremsi beyaz ya da sarımsı bir renge neden olur.

Yeşil anne sütü

Yeşil anne sütü görürseniz endişelenmeyin. Son zamanlarda ne yediğinizi düşünün. Büyük olasılıkla anne sütünüzün rengini değiştiren yeşil renkli yiyecekler yediniz. Ispanak, deniz yosunu gibi bol miktarda yeşil sebze yerseniz, beslenmnize bazı otlar ya da vitamin takviyeleri eklerseniz, anne sütünüz yeşilimsi bir renk alabilir.

Ayrıca covid-19 testleri pozitif olan annelerin sütlerinin de yeşile döndüğünü biliyoruz.

Pembe, kırmızı ve kahverengi anne sütü

Beslenme

Pembe ya da kırmızımsı anne sütünün birkaç açıklaması vardır. Yeşil bir şey yediğinizde veya içtiğinizde olduğu gibi, kırmızımsı yiyecek ve içecekler tüketmek de sütünüzün rengini değiştirebilir. Çilekli smoothieler, pancar ve kırmızı yapay boya içeren yiyecekler anne sütünüzün rengini değiştirebilir.

Kan

Ayrıca anne sütünüzdeki eser miktarda kan da renk değişikliğine neden olabilir. Ancak bu her zaman bir sorun olduğunu göstermez. Meme ucu çatlağı ya da kırık kılcal damarlarınız olabilir. Her iki durumda da, vücudunuz iyileştikçe kanama duracaktır. Bu arada, emzirmeyi ya da göğüsünüzü pompalamayı bırakmanız gerekmez. Bununla birlikte, sütünüz birkaç gün sonra normal rengine dönmezse, mutlaka doktorunuzu arayın. Ayrıca anne sütündeki kan da meme enfeksiyonunun bir işareti olabilir.

Kan, göğüslerinizin içinden süt kanallarınıza sızarsa, anne sütünüz kahverengi, koyu turuncu ya da pas rengi görünebilir. Anne sütü eski paslı bir borudan gelen kirli su gibi göründüğünde buna paslı boru sendromu denir. Bebeğiniz sütü reddediyor ve tükürüyorsa sütünüzü mulaka kontrol edin.

Siyah anne sütü

Sütünüzün rengi siyah ya da kahverengiye benziyorsa ve ilaç kullanıyorsanız, çoğu durumda nedeni ilaçlardan olabilir. Antibiyotik ya da başka bir ilaç kullanmadan önce, mutlaka doktorunuza emzirdiğinizi bildirin. Bazıları anne sütünün rengini değiştirme yeteneklerine rağmen tamamen güvenlidir, bazıları ise alternatif bir ilaç almanızı gerektirebilir.

Emzirirken anne sütünde beklenecek renk değişiklikleri nelerdir?

Her aşamada meydana gelebilecek renk değişiklikleri de dahil olmak üzere farklı anne sütü türleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Kolostrum

bebeğinizi doğurduktan sonra göğüslerinizin ürettiği ilk süt

doğum sonra 5 güne kadar sürer

antikorlar açısından zengin

sarımsı renk

Geçiş sütü

göğüslerinizin kolostrum ve olgun süt aşaması arasında ürettiği süt

doğum sonrası 5 ila 14 gün arasında sürer

daha kremsi bir görünüme sahip sarımsı ya da turuncu renkli

Olgun süt

doğumdan yaklaşık 2 hafta sonra göğüslerinizin ürettiği süt

ön süt her beslemenin başında beyaz, berrak ya da mavi görünür. Daha sonra her beslemenin sonuna doğru kremsi, kalın ya da sarı olur (son süt)

Ne zaman doktora görünmeli?

Tipik olarak, iyileşmeyen kırmızımsı ya da pembemsi anne sütü için sadece doktora görünmeniz gerekebilir. Çatlamış meme uçları veya yırtılmış kılcal damarlar genellikle birkaç gün içinde iyileşir ve bu noktada anne sütü normal rengine döner. Kırmızı ya da pembe süt üretmeye devam ederseniz, bu meme enfeksiyonu ya da meme kanseri gibi başka bir sorunu gösterebilir. Emzirirken ilaçlarınızın ve takviyelerinizin güvenli olduğundan emin olun.

Emzirme sizin için yeni bir deneyim olabilir, anne sütünün değişen renklerine yabancı olabilirsiniz. Sadece sütünüzün rengini değiştirmesinin tamamen sorun olmadığını bilin. Yine de herhangi bir soru ya da endişe içinde iseniz mutlaka doktorunuzla konuşun.

Kaynak: "The Many Colors of Breast Milk: What They Mean and When to Be Concerned". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/breast-milk-color. (18.02.2020)