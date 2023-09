Andrew Tate kadın düşmanlarına nasıl öncülük ediyor?

Oğlan çocuklarının ve genç erkeklerin dünyasında bir şekilde çok ünlü olmayı başarmış olan Andrew Tate, kadın düşmanı söylemleri de dahil birçok sözüyle milyonların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Google'ın analizine göre, 2022 yılında Google'da en çok aranan sekizinci kişi; Johnny Depp, Trump ve Putin gibi isimleri geride bırakan, kendini kadın düşmanı olarak tanımlayan Andrew Tate olmuştu.(*)

TikTok’ta videoları 10 milyardan fazla izleniyor. Oyun oynayan ve “YouTuber” takip eden genç kitle, söylediği her sözden haberdar. İlginç olan ve hatta belki de önlem almamızı gerektiren konulardan biri şu ki, Andrew Tate dünyadaki en büyük kadın düşmanı.

Andrew Tate, insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmak suçlarından Romanya’da 29 Aralık 2022’de gözaltına alınmıştı.(*)

Tate Romanya’da halen ev hapsinde tutuluyor ve davası sürüyor. Avukatları kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Andrew Tate davasında neler oluyor?

BBC'nin bildirdiğine göre, Romanya savcıları Andrew Tate ve onun etrafındaki insanları şiddetle ve zorla kontrol altına alma, cinsel şiddet ve insan kaçakçılığına dair suçlamalarla karşı karşıya bırakan bir dava dosyası oluşturdu. Dosya, 300 sayfadan fazla kanıt ve ifade içeriyor.

Ön yargılamada, Tate'in avukatlarının savcılığın sunduğu delillere itiraz etmeleri bekleniyor. Dosyada Tate'in Bükreş'teki evine yakın yaşayan kadınların ifadelerinin de yer aldığı belirtilmiş. Bu kadınlar, online pornografik içerikten elde edilen gelirin Tate ve kardeşleri tarafından kontrol edildiğini söylüyorlar.

Tanıkların ifadelerine göre fiziksel ve sözlü tehditler altında belirli içerikleri üretmeye zorlandıkları açık. Savcılar, Tate ve diğer sanıkların kadınları çok uzun saatler boyunca çalıştırmayı planladıklarını da iddialar arasında belirtmiş. (*)

Tate kardeşler ve avukatları, aleyhlerindeki ciddi iddiaları kesin bir dille reddediyorlar. Diğer yandan, birçok ülkede ve platformda yasaklanmış olsa dahi, sosyal medyada ve dijital platformlarda var olmayı da sürdürüyorlar.

“Tate Vakası” yeni nesil için tehlikeli olabilir mi?

Yazar Karen Marie Shelton, “Tate Vakası” ile ilgili kaleme aldığı “Andrew Tate'un Ordusu Dünyaya Kadın Düşmanlığı Saçmaya Devam Ediyor” başlıklı yazıda soruyor: Bu adam nasıl oldu da bu kadar büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı ve büyütmeyi başardı?

Shelton, bunun toplumda halihazırda yaygınlaşmaya başlamış olan açık kadın düşmanlığı sebebiyle olduğunu söylüyor: “Toplumumuzda kadın düşmanlığı derinlemesine yerleşmiş olsa da, Tate bunu ana akım hale getirdi ve patlattı. Kadın düşmanlığı o kadar normalleşti ve yaygınlaştı ki, şiddetli kadın düşmanı şeyler söyleyen veya kadınlara musallat olan, onları taciz eden saldırgan erkekler nadiren toplumdan dışlanıyor.”

Andrew Tate, Twitter’da ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg’e sataşacağım diye yerini belli edip Romanya’da tutuklandığında, korkunç suçlamaların neler olduğu da tüm dünyada öğrenilmişti. Normalde adamın azılı bir suçlu olduğu öğrenildiğinde, biraz olsun gözden düşeceği tahmin edilir değil mi?

Öyle olmamış. “Ergen erkekler, Tate'in cinsiyetçi görüşlerini sahipleniyor” diyor Karen Marie Shelton; “Hope Not Hate tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, Birleşik Krallık'taki 16 ve 17 yaşındaki erkeklerin %52'sinin aşırı derecede mizojinist (kadın düşmanı) olan bu kişiye karşı olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Tate kardeşleri tanıma olasılıkları da mevcut İngiliz Başbakanı'nı tanıma olasılıklarından daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Tate'e karşı olumlu bakış açısı olan kişilerin “neden” sorusuna verdiği en popüler yanıtlar da şunlar: “O erkeklerin ‘gerçek erkek’ olmalarını istiyor" veya "iyi tavsiyeler veriyor."

Bilmem siz ne düşünüyorsunuz, anket yanıtlarını okurken benim kanım dondu.”

Bir fikir nasıl zehirler?

Andrew Tate, hapsedilmiş ya da platformlardan engellenmiş olsa da, onun görüşlerini savunanların ürettikleri içerikler yaygınlaşmaya devam ediyor. Hatta, online eğitim platformlarında “Nasıl Daha Erkek Olunur” gibi atölyeler sattıkları da ortada.

Oğlan çocuklarını ve genç erkekleri doğrudan zehirleyerek onları suça, tacize ve tecavüze yönlendiriyor olması yeterince korkunç. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmaya başlandığında umuyorum ki çok geç kalmış olmayız.

Kaynak:

Karen Marie Shelton. "Andrew Tate’s Army Continues to Preach Violent Misogynist Messages Globally". Şuradan alındı: https://medium.com/bitchy/andrew-tates-army-continues-to-preach-violent-misogynist-messages-globally-245927774283. (02.09.2023).

Clint Edwards. "İşte genç erkeklerin Andrew Tate'i hâlâ dinlemesinin sebebi". Şuradan alındı: https://www.indyturk.com/node/603411/yazarlar/i%CC%87%C5%9Fte-gen%C3%A7-erkeklerin-andrew-tatei-h%C3%A2l%C3%A2-dinlemesinin-sebebi. (26.01.2023).

Fiona Ward. "Prosecution files on Andrew Tate reportedly contain graphic claims of coercion and sexual violence". Şuradan alındı: https://www.glamourmagazine.co.uk/article/andrew-tate-timeline. (23.08.2023).

*Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir.