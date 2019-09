Once Upon a Time in Hollywod - 2019

Yönetmen: Quentin Tarantino

Dizi oyunculuğundan sonra sinema oyunculuğuna devam etmek isteyen Rick Dalton'u dublörü Cliff Booth destekler. Bu sırada Rick'in yaşadığı evin yanına Sharon Tate ve ünlü yönetmen Roman Polanski taşınır. Bu iki komşunun hayatlarını değiştirecek bir gece yaşanır.