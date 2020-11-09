9-15 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 9-15 Kasım haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

9-15 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
09 Kasım 2020 Pazartesi

Merhaba, oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Merkür ileri harekete geçtikten sonra Akrep burcuna 11 Kasımda geçiyor olacak. İletişimin daha sorgulayıcı ve derin olduğu bir Kasım ayı geçireceğiz. 13 Kasım’da uzunca bir süredir bahsettiğim dünyadaki dönüşüm üzerinde en etkili olan göksel etkilerden biri olan Jüpiter Plüton kavuşumu kesinleşiyor.


14 Kasım’da nihayet Mars 2 ayın ardından ileri harekete geçmek üzere durağanlaşıyor. Mars’ın geri hareketini sonlandıracak olması temsil ettiği konularda olayları kaldığı yerden devam ettireceği anlamına geliyor fakat durağan pozisyonu henüz enerji ve harekete geçme ile ilgili sorun yaratabilecek durumların bu hafta boyunca da devam edeceği uyarısını yapmak istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren enerjimiz, motivasyonumuz yükselecek ve Mars haritamızda neredeyse orada harekete geçmeye başlayacağız.


Ayrıca haftanın son günü Akrep burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Yeniay’ın etkilerini detaylı bir şekilde ayrı bir yazıda yazacağım. Kısaca değinmek gerekirse bu hafta gerek Merkür’ün akrep burcuna geçmesi, gerek Jüpiter Pluton kavuşumu gerekse Akrep’teki Yeniay dönüşümle ilgili konuların vurgulanacağını gösteriyor. Bilinçaltında, gizlide kalmış konuların açığa çıkacağı, sorgulama işleminden geçeceği ve yeni başlangıçlar için zemin hazırlanacağı bir hafta olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak…


Pazartesi

Ay, sabah saatlerinde Aslan burcunda ilerliyor olacak. Öğle saatlerinde Başak burcuna geçecek ve sorumlulukların arttığı, rahatlıktan biraz daha işlerimize odaklandığımız bir gün yaşayacağız. Ayrıca Venüs Mars karşıtı kesinleşiyor olacak. İkili ilişkilerde gergin durumlar yaşanabilir.


Salı

Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Öğle ve akşam saatlerinde Neptün ile yapacağı karşıt açı ile günlük işlerimiz konusunda birtakım kafa karışıklıkları, konsantrasyon bozuklukları yaşayabilir, işlerimizi aksatma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.


Çarşamba

Ay, sabah ve öğle saatlerinde Başak burcunda devam ediyor olacak. Akşam saatlerinde Terazi burcuna geçecek. İkili ilişkiler odaklı bir akşam yaşayacağız. İlişkilerdeki gerginlikler hafta boyu devam edebilir. Sanatsal faaliyetler veya güzelleşme ile ilgili konular için elverişli bir zaman dilimi.


Perşembe

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Pazartesi günü meydana gelen Venüs Mars karşıtlığının etkisi devam ederken bu açıya Ay’ın da dâhil olması ile ilişkilerdeki gerilimli durumların artmasına sebep olabilir.






Cuma

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Jüpiter Pluto kavuşumunun kesinleştiği ve oldukça yoğun hissedildiği bir gün. Bugün negatif düşünceler içerisinde olabilir, hayatımızda yolunda gitmediğini düşündüğümüz taraflarımızı değiştirmek, dönüştürmek için yoğun duygular hissedebiliriz.


Cumartesi

Dönüşüm için yoğun duygularımız Güneş Pluto altmışlığı ile devam ediyor. Bugünlerde hayatımızı değiştirmek adına önemli kararlar alabiliriz.


Pazar

Akrep Yeniay günü. Hafta boyunca süren sorgulama ve dönüşüm döngüsü zirve yapıyor. Gece saatlerinde Ay’ın yay burcuna girmesi ile duygu durum olarak biraz daha iyimser bir hava esecek.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

9 Kasım 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün hiç de rahat hissetmediğiniz bir ortamda zaman geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Rahatsızlığınızı belli etmekten çekinmeyin ve sizi buraya sürükleyen kişilerin çözüm bulmasını sağlayın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgilinizden beklediğiniz ilgiyi görememek sizi çılgına çevirmiş olmalı. Unuttuğunuz nokta şu ki siz ilgiye muhtaç bir bebek değil bir yetişkinsiniz. Her an her saniye partnerinizin sizinle ilgilenmesini bekleyemezsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mutfağa olan sevginizin tavan yaptığı zamanlardasınız. Yeni yemek tarifleri denemke ve bunları sevdiklerinize tattırmak istiyorsunuz. Bugün buna zaman ayırmak için harika!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Zihinsel yorgunluk gerçekten enerjinizin tükenmesine neden oluyor. Zihninizi tatile çıkarmaya ne dersiniz? Kafanızı hiçbir şeye yormamak için anda kalmaya odaklanmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizden yaşça küçüklerden öğreneceğiniz çok şey var. Bu yeğeniniz de olabilir kendi çocuğunuz da. Ya da iletişim kurduğunuz herhangi başka bir çocuk. Bugün dünyaya onların gözünden bakmayı deneyin, kaçırdığınız çok şey olduğunu göreceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ne kadar neşeli olursanız olun partnerinizin enerjisini yükseltmeyi başaramıyorsunuz. Ona sorunun ne olduğunu sorun ve ona göre hareket edin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yine bencilliğiniz tuttu ve bu sefer bunun farkındasınız. O zaman neden duruyorsunuz? Hatanızı düzeltmek için harekete geçin!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi şımartmaya olan ihtiyacınız ağır basıyor. O zaman güzel bir cilt bakımına ne dersiniz? Evdeki bakım ürünlerinizle kendi kendinize bakım yapabileceğiniz gibi bir cilt bakım merkezine de gidebilirsiniz. Gideceğiniz yerin hijyenik olmasına dikkat edin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Planlarınız iptal oldu ve bu aşırı derece canınızı sıkıyor. Ancak iyi tarafından bakın hep istediğiniz gibi evde rahatça vakit geçirebiliyorsunuz ve kimse sizi rahatsız etmiyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bilmişlik taslayan bir arkadaşınızın cümleleri size o kadar saçma gelecek ki gülmemek için kendinizi zor tutacaksınız. Ona olan saygınızdan dolayı susmayı tercih etmeniz doğru ama daha ne kadar ileriye gidecek?
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanların yaşamları üzerinde bu kadar kontrol sahibi olmaya çalışmayı bırakmalısınız. Biraz da kendi hayatınızı yaşayın ve başkalarını boşverin. Ruh sağlığınız için de bu çok önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Söylediğiniz ufak ve önemsiz bir yalanın ortaya çıkması an meselesi. Kendinizi kurtarmak için yol aramaya başlasanız iyi olur.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Varlığından haberdar bile olmadığınız birinin bugün size karşı olan ilgisini fark edeceksiniz. Bu hoşunuza gidecek ve hatta aranızda bir çekim bile oluşabilir.

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