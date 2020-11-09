9-15 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Merkür ileri harekete geçtikten sonra Akrep burcuna 11 Kasımda geçiyor olacak. İletişimin daha sorgulayıcı ve derin olduğu bir Kasım ayı geçireceğiz. 13 Kasım’da uzunca bir süredir bahsettiğim dünyadaki dönüşüm üzerinde en etkili olan göksel etkilerden biri olan Jüpiter Plüton kavuşumu kesinleşiyor.

14 Kasım’da nihayet Mars 2 ayın ardından ileri harekete geçmek üzere durağanlaşıyor. Mars’ın geri hareketini sonlandıracak olması temsil ettiği konularda olayları kaldığı yerden devam ettireceği anlamına geliyor fakat durağan pozisyonu henüz enerji ve harekete geçme ile ilgili sorun yaratabilecek durumların bu hafta boyunca da devam edeceği uyarısını yapmak istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren enerjimiz, motivasyonumuz yükselecek ve Mars haritamızda neredeyse orada harekete geçmeye başlayacağız.

Ayrıca haftanın son günü Akrep burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Yeniay’ın etkilerini detaylı bir şekilde ayrı bir yazıda yazacağım. Kısaca değinmek gerekirse bu hafta gerek Merkür’ün akrep burcuna geçmesi, gerek Jüpiter Pluton kavuşumu gerekse Akrep’teki Yeniay dönüşümle ilgili konuların vurgulanacağını gösteriyor. Bilinçaltında, gizlide kalmış konuların açığa çıkacağı, sorgulama işleminden geçeceği ve yeni başlangıçlar için zemin hazırlanacağı bir hafta olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, sabah saatlerinde Aslan burcunda ilerliyor olacak. Öğle saatlerinde Başak burcuna geçecek ve sorumlulukların arttığı, rahatlıktan biraz daha işlerimize odaklandığımız bir gün yaşayacağız. Ayrıca Venüs Mars karşıtı kesinleşiyor olacak. İkili ilişkilerde gergin durumlar yaşanabilir.

Salı

Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Öğle ve akşam saatlerinde Neptün ile yapacağı karşıt açı ile günlük işlerimiz konusunda birtakım kafa karışıklıkları, konsantrasyon bozuklukları yaşayabilir, işlerimizi aksatma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.

Çarşamba

Ay, sabah ve öğle saatlerinde Başak burcunda devam ediyor olacak. Akşam saatlerinde Terazi burcuna geçecek. İkili ilişkiler odaklı bir akşam yaşayacağız. İlişkilerdeki gerginlikler hafta boyu devam edebilir. Sanatsal faaliyetler veya güzelleşme ile ilgili konular için elverişli bir zaman dilimi.

Perşembe

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Pazartesi günü meydana gelen Venüs Mars karşıtlığının etkisi devam ederken bu açıya Ay’ın da dâhil olması ile ilişkilerdeki gerilimli durumların artmasına sebep olabilir.

Cuma

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Jüpiter Pluto kavuşumunun kesinleştiği ve oldukça yoğun hissedildiği bir gün. Bugün negatif düşünceler içerisinde olabilir, hayatımızda yolunda gitmediğini düşündüğümüz taraflarımızı değiştirmek, dönüştürmek için yoğun duygular hissedebiliriz.

Cumartesi

Dönüşüm için yoğun duygularımız Güneş Pluto altmışlığı ile devam ediyor. Bugünlerde hayatımızı değiştirmek adına önemli kararlar alabiliriz.

Pazar

Akrep Yeniay günü. Hafta boyunca süren sorgulama ve dönüşüm döngüsü zirve yapıyor. Gece saatlerinde Ay’ın yay burcuna girmesi ile duygu durum olarak biraz daha iyimser bir hava esecek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.