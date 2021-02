8-14 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?

Merhaba. Bu haftanın en önemli etkisi 11 Şubat’daki Kova Yeniay’ı olacak. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne günler kala yaşayacağımız bu Yeniay aşk dolu bir Yeniay olacak. Daha detaylı bir yazı daha yazacağım Yeniay ile ilgili fakat hem Yeniay hem aynı gün Venüs Jüpiter kavuşumunun kesinleşiyor olması bu haftanın ikili ilişkileri konusunda oldukça olumlu ve dikkat çekici olduğunu gösteriyor.

Yeniay haritasında da kavuşan Venüs ve Jüpiter Yeniay derecesine oldukça yakın ve an haritasında birçok kova gezegeni haritanın aşk evi olan 5. evde bulunuyor. Ve an haritasının yükselen burcu aşk burcu olan Terazi. Eski âşıklar veya evlilerin aşk tazeleyeceği, eski heyecanları yeniden yaşayacağı, çocuklarla ilgili de oldukça olumlu etkiler yaşayacağımız bir hafta olacak. Yalnızlar için ise an haritasının kişisel haritalarındaki konumlarına bağlı olarak yeni başlangıçlardan söz edebiliriz. Adı konulmamış ilişkilerin adı konabilir. Kısacası ikili ilişkilerle ilgili uzun zamandır görülmemiş muhteşem bir hafta bizi bekliyor.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Pazartesi sendromunu yoğun yaşayabilir, iş ve sorumluluklarımıza odaklanabilir, baskı ve stres altında hissedebiliriz.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay Öğlen saatlerinde Plüton ile kavuşacak. Hafta aşk ve eğlence koksa da oğlak burcundaki ay ile haftanın sorumluluk ve kariyer anlamında en gergin günü. Hırslarımıza ve kıskançlıklarımıza karşı bilinçli olmalı ve kötücül duygulara kapılmamalıyız.

Çarşamba

Ay Kova burcuna geçiyor. Önce Satürn ile sonra da Venüs ve Jüpiter ile kavuşuyor. Sabah saatlerinde önceki iki günün gerginliği biraz daha devam edebilir gibi görünüyor fakat akşama doğu aşk ve romantizm yükseliyor, keyfimiz artıyor.

Perşembe

Yeniay günü! Ayrıca Venüs ve Jüpiter kavuşumu kesinleşiyor. Aşk dolu haftanın en aşk dolu günü. Bu günü romantik sürprizler için değerlendirebiliriz!

Cuma

Ay balık burcuna geçiyor ve hala romantizm devam ediyor. Bugün daha duygusal, daha hayalci ve daha hassasız. Sevgimizi ifademizin iyice yüksek olduğu, duygusal konuşmalar yapabileceğimiz bir gün. Sevdiğimizi söylemek için harika günlerdeyiz.

Cumartesi

Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşuyor. Hassaslık, romantizm, hayaller ve duygusallık zirve noktada. Yaratıcılığımız oldukça yüksek. Ayaklarımız yerden kesiliyor bile olabilir.

Pazar

Ay gün ortasına kadar Balık burcundaki ilerlemesine devam edecek. Akşam saatlerinde Koç burcuna geçecek, enerjimiz, bir sonraki hafta hazırlığı için motivasyonumuz yüksek. Bu güzel haftayı güzel bitireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

