8-14 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?

Korhan Kılınçkaya, 8-14 Şubat haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

8-14 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?
Astroloji
08 Şubat 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın en önemli etkisi 11 Şubat’daki Kova Yeniay’ı olacak. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne günler kala yaşayacağımız bu Yeniay aşk dolu bir Yeniay olacak. Daha detaylı bir yazı daha yazacağım Yeniay ile ilgili fakat hem Yeniay hem aynı gün Venüs Jüpiter kavuşumunun kesinleşiyor olması bu haftanın ikili ilişkileri konusunda oldukça olumlu ve dikkat çekici olduğunu gösteriyor.


Yeniay haritasında da kavuşan Venüs ve Jüpiter Yeniay derecesine oldukça yakın ve an haritasında birçok kova gezegeni haritanın aşk evi olan 5. evde bulunuyor. Ve an haritasının yükselen burcu aşk burcu olan Terazi. Eski âşıklar veya evlilerin aşk tazeleyeceği, eski heyecanları yeniden yaşayacağı, çocuklarla ilgili de oldukça olumlu etkiler yaşayacağımız bir hafta olacak. Yalnızlar için ise an haritasının kişisel haritalarındaki konumlarına bağlı olarak yeni başlangıçlardan söz edebiliriz. Adı konulmamış ilişkilerin adı konabilir. Kısacası ikili ilişkilerle ilgili uzun zamandır görülmemiş muhteşem bir hafta bizi bekliyor.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Pazartesi sendromunu yoğun yaşayabilir, iş ve sorumluluklarımıza odaklanabilir, baskı ve stres altında hissedebiliriz.


Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay Öğlen saatlerinde Plüton ile kavuşacak. Hafta aşk ve eğlence koksa da oğlak burcundaki ay ile haftanın sorumluluk ve kariyer anlamında en gergin günü. Hırslarımıza ve kıskançlıklarımıza karşı bilinçli olmalı ve kötücül duygulara kapılmamalıyız.


Çarşamba

Ay Kova burcuna geçiyor. Önce Satürn ile sonra da Venüs ve Jüpiter ile kavuşuyor. Sabah saatlerinde önceki iki günün gerginliği biraz daha devam edebilir gibi görünüyor fakat akşama doğu aşk ve romantizm yükseliyor, keyfimiz artıyor.


Perşembe

Yeniay günü! Ayrıca Venüs ve Jüpiter kavuşumu kesinleşiyor. Aşk dolu haftanın en aşk dolu günü. Bu günü romantik sürprizler için değerlendirebiliriz!


Cuma

Ay balık burcuna geçiyor ve hala romantizm devam ediyor. Bugün daha duygusal, daha hayalci ve daha hassasız. Sevgimizi ifademizin iyice yüksek olduğu, duygusal konuşmalar yapabileceğimiz bir gün. Sevdiğimizi söylemek için harika günlerdeyiz.


Cumartesi

Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşuyor. Hassaslık, romantizm, hayaller ve duygusallık zirve noktada. Yaratıcılığımız oldukça yüksek. Ayaklarımız yerden kesiliyor bile olabilir.


Pazar

Ay gün ortasına kadar Balık burcundaki ilerlemesine devam edecek. Akşam saatlerinde Koç burcuna geçecek, enerjimiz, bir sonraki hafta hazırlığı için motivasyonumuz yüksek. Bu güzel haftayı güzel bitireceğiz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kaybedecek bir şeyiniz yok, bu yüzden risk almaktan korkmayın. Ufak adımlarla ilerlemek şu aşamada size hiçbir şey katamayacaktır. Artık ipleri elinize alıp büyük oynama zamanı. İnsanlara kimin oyuna girdiğini gösterin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, en sevdiğiniz şeylerle kendinizi şımartmak için harika bir gün. Acil durumlar için biriktirdiğiniz paranın bir kısmını alın ve kendinize uzun zamandır istediğiniz bir şeyi hediye edin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir kavgadan kaçmaktansa, olayı kabul etmek sizin için daha iyi olabilir. Çatışma nadiren zevklidir, bazen de kesinlikle gereklidir. İnandığınız şeye sadık kalmalısınız. Aksi takdirde, savunduğunuz değerlerin ne anlamı kalır ki?
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU İster bir yabancı biriyle kısaca sohbet edin ister, işyerindeki insanlarla uzun bir toplantıya katılın, bugün sahip olduğunuz her değişimde derin, gerçek bir değer olacak. Söylenen ufacık bir şey bile hayatınızı değiştirebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizin gibi birinin onlara ilham vermesini bekleyen diğer insanları harekete geçirmek sizin için kolay olacaktır. Zekanızla onları büyüleyeceksiniz ve idolleri olacaksınız. Herkes sizin gibi olmak isteyecek!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizinle aynı fikirde olmayan insanların öfkesiyle yüzleşmeye bugün hazır olmalısınız. Direkt olun, laf oyunlarına girmeyin ve kendi düşünceleriniz ve sözlerinizi küçümsemeyin. Kendinizi savunmada ne kadar net olursanız, o kadar güçlenirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün gerçek kişiliğinizi ortaya çıkarırsanız, yapılan konuşmalardan daha fazla değer elde edeceksiniz. Gerçekte ne düşündüğünüzü saklamanıza veya bir başkasının bir konuyu tanıtmasını beklemenize gerek yoktur.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biraz huzur ve sükunet istiyor olsanız bile, bugünün aktiviteleri sizin için o kadar kışkırtıcı olacak ki dışarı çıkıp harekete geçmeniz gerektiğine ikna olacaksınız. Aşk hayatınızda ise, aranızda bir şeylerin gelişmeye başladığı gerçeğini görmezden gelmeyi bırakmalısınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU O zor kişiyle zaman geçirmek bugün sizin için kritik öneme sahip, bu nedenle onunla bir süre yalnız kalmak için bir fırsat gördüğünüzde, bunu kullanın. O da konuşmaya hazır, bu yüzden işler çok çabuk çok ilginç bir hâle gelebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızda sıkıcı olmayan yeni bir aşama başlıyor ve size bu aşama size yeni bir iş fırsatı getirebilir. Önünüze çıkan fırsatları doğru bir şekilde değerlendirdiğinizden emin olmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şeye normalden daha hızlı atılmalısınız. Bu işe girmeye hazır olmayanlar kenardan izlemek zorunda kalacaklar ki bu çok utanç verici olacaktır. Çünkü o kadar çok enerjiniz var ki, boşa harcamak yazık olur.

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