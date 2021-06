7 yaş altındaki çocuklara dil neden ve nasıl öğretilmeli?

Önemli ölçüde özveri, zaman ve maddiyat gerektiren eğitim konusunda ebeveynleri rahatlatan bir alternatif var: Online okullar. Deneyimli bir İngilizce öğretmeni ve Novakid online eğitim platformunun baş metodoloğu olan Amy Krolevetskaya, online eğitim hakkında bilgiler verdi.

Erken yaştan itibaren yabancı dil

Erken yaşta İngilizce öğrenmeye olan ilgi her geçen yıl artıyor. Erken yaşta İngilizce öğrenmek için en uygun zaman okul öncesi olarak kabul ediliyor çünkü bu yaşlardaki çocuklar kendini dile tamamen adapte edebiliyor. Ayrıca okul öncesi yaşlarda yabancı dil ile tanışma; çocuğu öğrenmeye hazırlar, akranlarıyla iletişimde temel oluşturur, doğru telaffuz, aksan, temel sözcük ve kelime haznesinin gelişmesine yardımcı olur. Novakid'den Amy Krolevetskaya bu konuyla ilgili hassas noktayı şöyle açıklıyor: "Bu noktada önemli olan çocuğa aşırı yüklenmemek ve baskı yapmamaktır. Bu, dilin keskin bir şekilde reddedilmesine neden olabilir."

Yabancı dilin erken öğrenilmesi, bir çocuğun ilkokul sürecine daha kolay ve rahat başlamasını, stres seviyesini azaltmasını sağlar. Bunlara ek olarak erken yaşta yabancı dil öğrenmek kişisel gelişim üzerinde de olumlu etkiler yaratır.

"Rusya Kültürü" adlı TV kanalında yayınlanan ve izleyici tarafından sıkı takip edilen "Polyglot" isimli programın sunucusu Dmitry Petrov erken yaşta dil eğitimi hakkında sık sık görüş bildiriyor. Petrov: "Bir çocuğun beyni, bilgiyi, bir yetişkinden çok daha kolay ve hızlı algılar. Ana ilgi alanları beyinde çocuklukta oluşur, bu ilgi alanlarından biri de dildir. Bunu çocuğa zamanında sevgi ile aşılamak önemli" diyor.

Oyun yoluyla bilgi

Online okulların uzmanları aktif olarak İngilizce öğretmek için özel oyun formatları geliştiriyorlar ve dersler Türkçe kullanılmadan canlı bir şekilde ana dili İngilizce olan eğitimcilerle gerçekleşiyor. Bu yöntemin faydaları ilkokula da yansıyor. Online eğitim platformlarında; ana dili İngilizce olan kişilerle iletişim, yaratıcı ödevler, VR araçlar ve testler, öğrenciler için özel olarak geliştirilen eğitim programları bulunuyor. Konu hakkında Dmitry Petrov şu ifadeleri kullandı: “Resimler, oyunlar ve çizgi filmler aracılığıyla algılama, öğrenmenin temel unsurudur. Çocuklar bilgiyi görsel olarak algılar, bu nedenle bu tür formatlar daha sonra yabancı dil konuşulan bir ortama girdiğinde çocuğun daha kolay iletişim kurmasında faydalı olur."

Online okullarda müfredat her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanır. Her dersin bir oyun şeklinde, tatlı bir rekabet içinde geçmesi ve çocuk için eğitici olması çok önemlidir. Online okullarda çocukların dile hakim olabilmeleri için koşullar yaratılır, en doğru eğitim materyalleri değerlendirilir ve hafıza-beceri geliştiren oyun formatları kullanılır. Çocuklar buna bayılırlar; sadece dile ilgi duydukları için değil, aynı zamanda oyunu daha iyi oynamak istedikleri için farkında olmadan öğrenmeye başlarlar.

Yeni zaman, yeni fırsatlar

Öğrenme süreci aynı zamanda çocukta bazı duyguları da geliştirir: Tamamlanan ödevin sevinci, başarının getirdiği mutluluk, başarısızlık üzerine düşünme, nasıl daha iyi yapılabilir düşüncesi... Bu duygular öğrenme süreci ile birlikte gelişir. İnternet üzerinden gerçekleşen derslerde bunun imkansız olduğu düşünülüyordu ancak artık değişim zamanı! Günümüzün eğitim teknolojileri, yabancı dil öğretiminde yeni düzenlemelerle buna imkan tanıyor.

Novakid, İngilizce öğrenimindeki küresel eğilimleri dikkatli bir şekilde analiz ederek, müfredatını düzenli olarak güncelliyor. Bu eğitimi alan öğrenciler ana dili seviyesinde İngilizce dinleyecek, konuşacak, okuyacak ve yazacak. Örneğin, Hollywood'da bir kariyer için mükemmel İngilizceye ihtiyacı olan genç aktör Dobromir Mashukov, Novakid'te okuyor.

Son olarak online eğitimin sağladığı en büyük kolaylık: Eğitime istediğiniz her yerden katılabiliyor olmanız. Online eğitimlerde zaman ve program sorunu olmuyor. Öğretmenler her zaman uygun bir format ve ders sıklığı bulmanıza yardımcı oluyor. Her şey bireysel. Grup dersleri olmadığından ders etkinliği düzenli olarak artıyor.

Peki siz çocuğunuzu online okula vermeyi düşünür müsünüz?