6-12 Haziran 2022 haftasının astrolojik etkileri

İnci Gücen, 6 -12 Haziran 2022 haftasının gün gün yaşanacak astrolojik etkilerini anlattı!

6-12 Haziran 2022 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
03 Haziran 2022 23:50 Güncelleme: 03 Haziran 2022 23:50
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Merhaba yeryüzü sakinleri, sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz! Yıldırım aşklarıyla ayaklarımız yerden kesilebilir ya da ilişkilerimizde sürprizlerle dolu zamanlar yaşayarak yenilenebiliriz. Yaratıcılığımızı ve özgün yanlarımızı ortaya çıkartabiliriz. Hayat normal akışına dönerken, 5 Haziran ile birlikte yeni adımlar atmaya başlayabiliriz. Ancak attığımız adımlarda olumlu, sakin hareket etmeye, karamsar düşüncelerden, öfke ve risklerden uzak durmak önemli olacaktır.


Sağlık açısından; tutulmalarla başlayan boğaz, boyun, kemik ve göz ağrıları, migren sorunları devam edebilir. Ruhumuzda iyileşmesi gerekenleri bedenimizden öğrenebiliriz. Bu hafta dünya genelinde mali anlamda beklenmedik gelişmeler olabilir. Yatırımlarda risk almamak önemli olacaktır. Yine skandallar, sarsıcı gelişmeler olmaya devam edebilir. Yangınlara dikkat etmek bu hafta da çok önemlidir. Dünya'da iyi ve güçlü olan arasındaki savaşı izleyebilir, medyanın gücüne tanık olabiliriz. İyi ve kötünün birbirinin içinde, birbirine hizmet ettiğini unutmayalım.


Mutlu haftalar!


Pazartesi: Haftaya iyileştiren, yenileyen, şifalandırıcı etkilerle başlarken... Bugün doktor randevularımızı alabilir, terapiler ve bilinçaltı çalışmaları için değerlendirebiliriz. Dertleştiğimiz insanlara ışık olabiliriz. Spora ve diyete başlamak için de güzel bir gündeyiz. Aynı zamanda içsel ihtiyacımız; arınmak, düzenlemek, verimli hale getirmek, detaylara odaklanmak olacaktır. Bu anlamda planlamalar yapabilir, günlük işlerimizi halledebilir (fatura vs.) rutinlerimize ve ev ile iş düzenimize odaklanabiliriz.


Salı: Yeniay etkilerinin görünür olduğu bir güne uyanırken... Bugünü; estetik, güzellik, bakım randevularımız için değerlendirebiliriz. Evimizi ince detaylara odaklanarak estetik biçimde dekore edebiliriz. Sanat ve yaratıcılık enerjimiz artarken, özgün yanlarımızı açığa çıkartabiliriz. Mali konularda planlamalar yapabiliriz. Ve ilişkilerimizde daha ince düşünceli olabilir, sürprizler yapabilir, sürprizlerle karşılaşabiliriz. Tatlı dil bugün her şeyin üstesinden gelecektir.


Çarşamba: Hayalperest ve uykulu bir ruh hallinde güne başlarken... Bugün akşama dek işlerimizi iki kere kontrol etmek, büyük sözler vermemek önemli olacaktır. Beklentili yaklaştığımız ve gerçekçilikten uzaklaştığımız meseleler hayal kırıklıklarına yol açabilir. Ancak mantıkla hareket ettiğimiz sürece iletişim trafiğimiz açısından uygun bir gündeyiz. İlham ve yaratıcılık dolu enerjimizi kullanarak çok güzel işler ortaya koyabilir, araştırmalar ve derin konuşmalar yapabiliriz. 15:10- 18:20 arası yeni adımlar atmamalı, yarım kalan işlerimize odaklanmalıyız.

Perşembe: Bugünden itibaren 2,5 gün boyunca içsel ihtiyacımız; huzur, uyum, denge, aşk, zarafet ve sosyalleşmek olacaktır. Ancak Jüpiter, Şiron ve Mars karşıtlığı ile birlikte kendimize haksızlık ettiğimiz, dengemizi korumadığımız, ödün verdiğimiz alanları yaralayıcı biçimde fark edebiliriz. Biz sınırlarımızı çizmedikçe, en yakınlarımız dahi olsa, o alanı açtığımız için suiistimal ediliriz. Böylece hayat içimizdeki dengesizlikleri aynalar. Hayır demeyi öğrenene kadar, ders devam eder. Bugün öfkeyle değil, zarafetle sınırlarımızı koruyalım.


Cuma: Bugün günümüzü çok iyi planlayabilir, verimli kullanabiliriz. Sosyal ilişkilerimizi düzenleyebilir, etkinlikler yapabiliriz. Devlet veya yöneticilerle olan bağlantılarımız kolaylıkla ilerleyebilir. Tecrübeli kişilerden destekler görebiliriz. Ve bugünden itibaren sürpriz aşklar kapımızı çalabilir, ummadığımız kişilere çekim duyabiliriz. Yine de yavaş ilerlemek ve güvenmek önemli olacaktır. İlişkilerimizde heyecan dolu yenileyici zamanlar başlayabilir. Kalp kırıklıklarını sürprizlerle onarabiliriz. Ancak bugün baskıcı, manipülatif, kıskanç hallerden uzak durmalıyız. Mali anlamda ise risk almamaya dikkat etmeliyiz.


Cumartesi: Bilinçaltımızın rüyalarda kendini gösterdiği bir güne uyanırken... Bugün sezgilerimiz çok güçlü çalışabilir, ruhsal çalışmalara yönelebiliriz. Aynı zamanda araştırmalar yapmak, derinleşmek, etkileyici konuşma ve yazışmalar yapmak için çok uygundur. Gizemli olan her şey ilgimizi çekebilir, çok fazla göz önünde olmak istemeyebiliriz. İlişkilerimizde güven konusu masaya yatırılırken, ani kararlar almadan sevgiyle hareket etmek önemli olacaktır. Hafta sonu boyunca ilişkilerde ve mali konularda beklenmedik durumlar olabilir. Dünya genelinde skandallar ve ifşalar duyabiliriz.


Pazar: Oldukça karmik etkilerle dolu bir güne başlarken... Bugün arınmamız ve yenilenmemiz gereken her türlü duygu ve durumla yüzleşebiliriz. Karşımıza çıkan insanlar, öğrenmemiz gereken bir ders için bizimle buluşabilirler. Bugün fevri hareket etmemek, karma yaratacak dürtülerden korunmak ekstra önemli olacaktır. Engellendiğimiz ve durdurulduğumuz her alan bizi kadersel anlamda koruyacaktır. İlerlemek istiyorsak, yaşamın her alanında sabırla, sevgiyle, sorumluluk alarak adım atmalıyız. Neptün ve Plüto açısı, akışa güveneni koruyacak ve kolaylıkla dönüşmesini sağlayacaktır.


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi



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