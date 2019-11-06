3 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"Üç aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? Üç aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? Üç aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" 3 aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

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İkizlerim 3 aylık!

İkizleriniz 3 aylık oldular. Karşılıklı gülümsediğiniz, birbirinizi daha iyi tanıdığınız günlere geldiniz. Artık sesinizi tanıyorlar, ses çıkardığınızda size dönüp bakıyorlar. Farkındalıkları arttı. Uykuları belki yine düzensiz ama eskisi gibi de değil. Her şey hızla değişiyor, hep birlikte ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. İkizlerinizin aylık kontrollerini aksatmamalısınız. Ay içerisinde aklınıza takılanları her bebek için ayrı ayrı not ederek ilerlemek işiniz kolaylaştıracaktır.

 

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

  • Bebeklerinizin nasıl beslendiği, uyku düzeni ve genel gelişimi incelenir.
  • Beslenme, uyuma, gelişme konusunda bir sonraki ay neler yapilabileceği aktarılır.
  • Bebeklerin ağırlığı, boyu, kafa çevresi ölçülür, doğumdan itibaren gelişim grafiğine işaretlenir.
  • Kafalarını dik tutup tutamadıkları, el kullanımları, görme ve işitme becerileri ile ilgili gelişimsel testler yapılır.
  • Kalça çıkığı ultrasonunun sonucu değerlendirilir.
  • Takip edilen bir sorun varsa kontrol edilir.

 

3 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

  • Karınlarının üzerindeyken kollarının yardımıyla göğüslerini yerden kaldırabilir ve kafalarını 45 ile 90 derece arasında yukarı kaldırabilirler.
  • Yüzlerine 15 cm uzaklıktaki bir cismi başından sonuna dek takip edebilirler.
  • Bebekleriniz kahkaha atabilir.
  • İki ellerini kavuşturabilirler.
  • Memnuniyet çığlıkları atabilirler.
  • Dik tutuldukları zaman kafalarını dik tutabilirler.
  • Küçük nesnelere dikkat gösterebilirler.
  • Bir nesneye uzanabilirler.
  • Kollarından çekildiklerinde kafalarını kontrol edebilirler.
  • Sesin geldiği yöne dönebililer.
  • Agulama benzeri sesler çıkarabilirler.

 

3 aylık bebeklerinizin aşı takvimi

Bu ay ikizlerinizin herhangi bir aşısı olmayacak, eğer düzeltilmiş yaşı referans alarak aşı takvimindeki yerleri değiştiriyorsanız doktorunuzla görüşüp bir değişiklik olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer rota virüsü aşısı yaptırdıysanız, doktorunuz bir kürü 3. aya ertelemiş olabilir.

 

3 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bebeklerin %70'i 3. aydan itibaren gece uykusunu kavramaya başlarlar. Artık gece ve gündüz uyku rutini planlamanın vakti yaklaşıyor. Bebekleriniz ortalama 15-16 saat uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Artık bunun büyük bir kısmını gece uyuyorlar. Mideleri genişlediği için artık 5-6 saatlik uykular uyumaları mümkün. Gece uyanmalarında yanlarına gitmeden bir dakika kadar beklemek ve kendi kendilerine tekrar uykuya döneceklerse buna müsaade etmek daha uzun uykular uyumaları için faydalı olabilir.

 

3 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Bebekleriniz hala istedikçe emzirilmeli, emzirmenin sadece beslenme ile ilgili değil aynı zamanda bebeklerinizin güvende hissetmesiyle de alakalı olduğunu unutmamalısınız. Tabi bu arada sadece bebekler değil siz de iyi beslenmelisiniz. Özellikle emziren anneler bol su tüketmeli ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya devam etmeliler.

 

3 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

  • Çıngırak benzeri bir oyuncağı ellerine vermeyi deneyebilirsiniz. Birkaç saniye tutacak ve sallayacaklardır. Bu basit oyun bebeklerinizin zaman içerisinde ses ve oyuncak arasında bağlantı kurmasını sağlayacak.

 

  • Farklı dokulardaki kumaşları, etiketleri bebeklerinize elletmeniz hem ilgilerini çeker hem de dokunsal olarak gelişmelerini sağlar.

 

  • Bebekleriniz sesleri daha iyi duyuyor ve seslerle daha çok ilgileniyorlar. Melodik şarkılar, tekerlemeler duymak onları hem eğlendirir hem de dilsel gelişimlerinin temellerini atar.

 

 

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

 

ANNENİN DUYGU DURUMU BEBEĞİN GÜVENLİK HİSSİNİ ETKİLİYOR Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. ... DÜZELTİLMİŞ YAŞ NEDİR? DÜZELTİLMİŞ YAŞ NASIL HESAPLANIR? Prematüre bebeklerde düzeltilmiş...

 

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