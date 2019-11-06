İkizlerim 3 aylık!

İkizleriniz 3 aylık oldular. Karşılıklı gülümsediğiniz, birbirinizi daha iyi tanıdığınız günlere geldiniz. Artık sesinizi tanıyorlar, ses çıkardığınızda size dönüp bakıyorlar. Farkındalıkları arttı. Uykuları belki yine düzensiz ama eskisi gibi de değil. Her şey hızla değişiyor, hep birlikte ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. İkizlerinizin aylık kontrollerini aksatmamalısınız. Ay içerisinde aklınıza takılanları her bebek için ayrı ayrı not ederek ilerlemek işiniz kolaylaştıracaktır.
Bu ay ikizlerinizin herhangi bir aşısı olmayacak, eğer düzeltilmiş yaşı referans alarak aşı takvimindeki yerleri değiştiriyorsanız doktorunuzla görüşüp bir değişiklik olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer rota virüsü aşısı yaptırdıysanız, doktorunuz bir kürü 3. aya ertelemiş olabilir.
Bebeklerin %70'i 3. aydan itibaren gece uykusunu kavramaya başlarlar. Artık gece ve gündüz uyku rutini planlamanın vakti yaklaşıyor. Bebekleriniz ortalama 15-16 saat uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Artık bunun büyük bir kısmını gece uyuyorlar. Mideleri genişlediği için artık 5-6 saatlik uykular uyumaları mümkün. Gece uyanmalarında yanlarına gitmeden bir dakika kadar beklemek ve kendi kendilerine tekrar uykuya döneceklerse buna müsaade etmek daha uzun uykular uyumaları için faydalı olabilir.
Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Bebekleriniz hala istedikçe emzirilmeli, emzirmenin sadece beslenme ile ilgili değil aynı zamanda bebeklerinizin güvende hissetmesiyle de alakalı olduğunu unutmamalısınız. Tabi bu arada sadece bebekler değil siz de iyi beslenmelisiniz. Özellikle emziren anneler bol su tüketmeli ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya devam etmeliler.
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.
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