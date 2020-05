23 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?

İkizleriniz 23 aylık oldular, artık hareketleri daha doğal, koordinasyonları daha kuvvetli. Yalpalayan bir bebekten çok koşan küçük bir çocuğa benziyorlar. Bebeklikten çocukluğa doğru adım adım ilerliyorlar. Bir ay sonra iki yaşında olacaklar ve onlar için pek fark etmiyor olsa da bu sizi çok heyecanlandırıyor olabilir.

Eğer ikizleriniz için bir doğum günü partisi planlıyorsanız, bu konuda birkaç tüyo vermek iyi olabilir;

• İki yaşındaki çocuklar için çok eğlenmekle çok sıkılmak arasında incecik bir çizgi vardır, bu sebeple partiniz iki saatten uzun sürmezse işler daha kolay ilerleyebilir.

• Çok büyük bir organizasyon işine girerseniz, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü siz bunları planlarken ikizlerinizden biri kıyafetini değiştirmemek ya da odasından çıkmamak için ortalığı yıkıyor olabilir. Esneyebileceğiniz planlar yapın.

• Her yaş için bir arkadaş kuralını unutmayın. İki yaşında her çocuk için iki arkadaş!

• Partiniz rutinlerinizi çok fazla bozmasın.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 23 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

23 aylık ikiz bebekleriniz neler yapabilir?

• Bir resimdeki dört farklı nesnenin ismini söyleyebilirler.

• Birbirlerinin isimlerine duyarlıdırlar, isimle seslenebilirler.

• Vücudun farklı bölgelerinin isimlerini bilirler.

• Kıyafetlerinin alt parçalarını çıkartabilirler.

• “Adın ne?” gibi basit sorulara cevap verebilirler.

• Kendi aralarında kimsenin anlamadığı esprilere uzun uzun gülebilirler.

• Su ve yemek ihtiyaçlarını belli edebilirler.

• Ritme uygun hareket edebilirler.

23 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebeklerinizin 24. aya gelene kadar herhangi bir aşıları bulunmuyor.

23 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

23 aylık bebeklerinizin ortalama 11-12 saat arası gece uykusuna ihtiyacı vardır. Buna ek olarak gün içinde 1,5 saat uyumaya ihtiyacı olabilir. Yaklaşık olarak 13-14 saat uyuyabilirler. Uykuya dalmanın zorlaştığı ama uykunun gittikçe derinleştiği aylardasınız.

23 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebeklerinizin beslenme düzenleri dengesizleşiyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu aylarda, bir gün çok yiyip bir gün az yemeleri, belli yiyecekleri tamamen reddedip tamamen karbonhidratla beslenmek istemeleri, bazı öğünleri tamamen reddetmeleri doğaldır. Siz yine de düzenli bir şekilde sağlıklı öğünler sunmaya devam etmeli ve eğer yemek istemiyorlarsa tok olduklarını düşünerek bir sonraki öğünü beklemelisiniz. Beslenme konusunu bir inatlaşmaya ya da rüşvet meselesine dönüştürmek uzun vadede sizi dönülmesi güç yollara sokabilir.

23 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bu aylarda bebeklerinizle renkli kalemlerle resimler yapmak hem motor kabiliyetleri hem hayal güçleri açısından geliştirici olacaktır.

2-4 parçalık yapbozları sizin minik desteklerinizle yapabilirler ve görsel hafızlarını geliştirebilirler.

Büyük tahta boncuk ya da makarnaları kalın iplere dizebilir, size ve kendilerine kolye yapabilirler. Birlikte üretmek çocuklar için mutluluk vericidir.

Sizinle birlikte mutfağa girmek ve küçük görevleri yerine getirmek, ev içi hayata dahil olmalarını ve süreçleri algılamalarını sağlar.

Birlikte müzik dinlemek ve dans etmek aranızdaki bağı güçlendirir, ritim duygunuzu geliştirir.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

Referanslar: Carrie Cross. "Twins and their development as toddlers" (2014) Şuradan alındı: https://www.hellomotherhood.com/twins-development-toddlers-15174.htmlTwintrust.org