23 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?

23 aylık ikiz bebeklerin gelişiminde tüm merak ettikleriniz... Beslenme, uyku düzeni, 23 aylık ikizlerin oynadığı oyunlar ve iki yaş doğum günü hazırlıkları hakkında öneriler için okumaya devam edin.

23 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?
Anne - Baba
19 Mayıs 2020 Salı

İkizleriniz 23 aylık oldular, artık hareketleri daha doğal, koordinasyonları daha kuvvetli. Yalpalayan bir bebekten çok koşan küçük bir çocuğa benziyorlar. Bebeklikten çocukluğa doğru adım adım ilerliyorlar. Bir ay sonra iki yaşında olacaklar ve onlar için pek fark etmiyor olsa da bu sizi çok heyecanlandırıyor olabilir.


Eğer ikizleriniz için bir doğum günü partisi planlıyorsanız, bu konuda birkaç tüyo vermek iyi olabilir;


• İki yaşındaki çocuklar için çok eğlenmekle çok sıkılmak arasında incecik bir çizgi vardır, bu sebeple partiniz iki saatten uzun sürmezse işler daha kolay ilerleyebilir.


• Çok büyük bir organizasyon işine girerseniz, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü siz bunları planlarken ikizlerinizden biri kıyafetini değiştirmemek ya da odasından çıkmamak için ortalığı yıkıyor olabilir. Esneyebileceğiniz planlar yapın.


• Her yaş için bir arkadaş kuralını unutmayın. İki yaşında her çocuk için iki arkadaş!


• Partiniz rutinlerinizi çok fazla bozmasın.


Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 23 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.


23 aylık ikiz bebekleriniz neler yapabilir?

• Bir resimdeki dört farklı nesnenin ismini söyleyebilirler.

• Birbirlerinin isimlerine duyarlıdırlar, isimle seslenebilirler.

• Vücudun farklı bölgelerinin isimlerini bilirler.

• Kıyafetlerinin alt parçalarını çıkartabilirler.

• “Adın ne?” gibi basit sorulara cevap verebilirler.

• Kendi aralarında kimsenin anlamadığı esprilere uzun uzun gülebilirler.

• Su ve yemek ihtiyaçlarını belli edebilirler.

• Ritme uygun hareket edebilirler.


23 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebeklerinizin 24. aya gelene kadar herhangi bir aşıları bulunmuyor.


23 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

23 aylık bebeklerinizin ortalama 11-12 saat arası gece uykusuna ihtiyacı vardır. Buna ek olarak gün içinde 1,5 saat uyumaya ihtiyacı olabilir. Yaklaşık olarak 13-14 saat uyuyabilirler. Uykuya dalmanın zorlaştığı ama uykunun gittikçe derinleştiği aylardasınız.


23 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebeklerinizin beslenme düzenleri dengesizleşiyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu aylarda, bir gün çok yiyip bir gün az yemeleri, belli yiyecekleri tamamen reddedip tamamen karbonhidratla beslenmek istemeleri, bazı öğünleri tamamen reddetmeleri doğaldır. Siz yine de düzenli bir şekilde sağlıklı öğünler sunmaya devam etmeli ve eğer yemek istemiyorlarsa tok olduklarını düşünerek bir sonraki öğünü beklemelisiniz. Beslenme konusunu bir inatlaşmaya ya da rüşvet meselesine dönüştürmek uzun vadede sizi dönülmesi güç yollara sokabilir.


23 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bu aylarda bebeklerinizle renkli kalemlerle resimler yapmak hem motor kabiliyetleri hem hayal güçleri açısından geliştirici olacaktır.



2-4 parçalık yapbozları sizin minik desteklerinizle yapabilirler ve görsel hafızlarını geliştirebilirler.


Büyük tahta boncuk ya da makarnaları kalın iplere dizebilir, size ve kendilerine kolye yapabilirler. Birlikte üretmek çocuklar için mutluluk vericidir.



Sizinle birlikte mutfağa girmek ve küçük görevleri yerine getirmek, ev içi hayata dahil olmalarını ve süreçleri algılamalarını sağlar.



Birlikte müzik dinlemek ve dans etmek aranızdaki bağı güçlendirir, ritim duygunuzu geliştirir.


*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.


Referanslar: Carrie Cross. "Twins and their development as toddlers" (2014) Şuradan alındı: https://www.hellomotherhood.com/twins-development-toddlers-15174.htmlTwintrust.org


Çocuklarla hiç para harcamadan eğlenmenin yolları

Çocuklarla çevreden ve etrafınızdan toplandığınız doğal ve basit malzemelerle eğlenmenin ve el becerilerini geliştirmenin yolları var.

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Küçükken herkesin yaptığı kağıttan gemileri çocuğunuza öğretmek boynunuzun borcu... Ama bu sefer işleri daha enteresan hale getirin: Gemileri çöpe atmayıp dekor olarak değerlendirin. Yaptığınız gemilerin ortasına delik açıp ip bağlayın. İplerin hepsi aynı boyutta olmasın, böylelikle daha estetik bir görünüm elde edersiniz. Bağladığınız ipleri de bir çembere bağlayın, çembere de ayrı olarak dört tane ip bağlayın ve bu dört ipi birleştirin. Birleştirdiğiniz en tepedeki ipi tavana asın. Birlikte doğal malzemelerle yaptığınız ilk işiniz bu olsun. Tavanda asılı bu gemiler sizi ve çocuğunuzu hayal dünyasına çıkaracak!
Bir dilek tutun ama bu sefer yıldızınız kaymasın! Bahçede ya da sokakta kolayca bulabileceğiniz ağaç dalları ile yıldız yapabilirsiniz. Yapıştırıcılar en büyük yardımcınız olacak, ipler ise yıldızlarınızı birbirine bağlı tutacak. Bu yıldızları ister çocuğunuza ödül olarak asın (herhangi bir şeyi başardığında onu teşvik edecek şekilde), isterseniz çocuğunuzla bir dilek dileyip hepsini birden asın!
Ellerinizi boyayıp kağıda baskı yaparak evde ağaç resmi yapabilirsiniz. Çocuğunuz etrafı batıracak diye korkmayın, beraber eğlenmek her şeye bedel...
Hatıralarınızı kaybetmemek için evde ev yapımı çerçeve yapın. Malzemeleriniz, sokakta rahatça bulabileceğiniz ağaç dalları olsun. İp ve fotoğrafları da alın yanınıza. Bu etkinlikte hem güzel bir tablonuz olacak hem de birlikte güzel anılar hatırlayacaksınız.
Çocuğunuzla parkta yürüyüşe çıkın. Hazır mevsim sonbahar iken yerlerde rahatlıkla bulabileceğiniz ağaç dalı, kozalak, yaprak, ne varsa toplayın. Çocuğunuza doğayı tanıtın, doğayı sevmesine öncülük edin. Eve, dinlenmeye döndüğünüzde topladığınız kozalakları ip yardımıyla ağaç dalına bağlayın. Siz ve çocuğunuz her baktığınızda bu güzel günü hatırlayacaksınız...
Sokakta, bahçede ya da parkta, doğanın sonbaharda vazgeçtiği yapraklardan siz vazgeçmeyin! Kartonlara köstebek veya başka tüylü bir hayvanın resmini çizip kesin, daha sonra da topladığınız yaprakları yapıştırın.
Düşen kestanelerin üzerine basmak yerine toplayın, ama yemeyin! Kürdan kullanarak kestanelerinizi canlandırın, onlara kol, bacak verin ve yüz çizin. Çocuğunuzun hayal gücünün doğayla buluşması, kestane yemekten daha fazla zevk verecektir.
Kestanelere yaratıcılık katıp onları böcek yapabilirsiniz. Böceklerin tümünün zararlı olmadığı bilgisi hem sizi hem çocuğunuzu rahatlatabilir.
Yürüyüşte topladığınız dalları rengarenk boyayarak daha büyük bir dala ip yardımıyla asın. Aralarına da yapraklar koyarak eserinizin canlılığını daha da arttırabilirsiniz.
Ben kolay şeylerle yetinmem diyenlere, biraz daha uğraş gerektiren fakat sonucunda değdiğini anlayacağınız bir eser. Topladığınız dalları eşit boyutlarda kesin ve ortasını delin. Büyük bir tahtayı kalp şeklinde oyun sonra da üzerini istediğiniz desende ve renkte boyayın. Tahta oymakla uğraşamam derseniz eğer, kalp veya başka bir şekildeki cisimleri boyasanız da olur. Tam üstünü delin ve iple bağladığınız küçük dalları kalp ile birleştirin. İsterseniz birkaç tane yapın isterseniz bir tane olsun ama önemli olan kalpleriniz bir olsun...
Kırılmış ceviz almaktansa kabuğuyla alın, ya da imkanınız varsa toplayın. Evin erkeğine cevizleri dikkatli bir şekilde kırdırın. Siz de kabukları alıp üzerine kürdan yapıştırın, kürdana da peçete ekleyin. Ceviz kabuğundan gemi yapmak işte bu kadar kolay. Sıra kırdırdığınız cevizi yemekte... Afiyet olsun.
Daha önce toplayıp yaptığınız süslere bu sefer farklılık getirin. Kestane, kozalak ve yaprak yani üç farklı materyali ip yardımıyla önce birbirine sonra ağaç dalına bağlayın. İpin ucuna da zil ekleyerek daha renkli bir tasarım ortaya çıkarabilirsiniz.
Çocukların en sevdiği şeydi şeylerden biri de yapıştırıcıyla oynamak. Bunu kendi avantajınıza çevirebilirsiniz. Küçük bir topu iple sarın ve üzerini yapıştırı sürün. Daha sonra yuvarlak iplerinizi boyayın. Renkli toplarınızı yine ağaç dalına bağlayın ve eserinizi tamamlayın.
Tablolara onlarca para vermek yerine daha anlamlı eserleri siz de çocuğunuzla yapabilirsiniz. Topladığınız yapraklara kuş gibi hayvan şekilleri verebilirsiniz. Canlandırdığınız bu hayvanları veya nesneleri kağıda yapıştırıp duvara asın. Böylelikle her gördüğünüzde çocuğunuz ve sizin beraberce gururlanacağı bir eseriniz olmuş olur...
Dilerseniz topladığınız yapraklarla bir olay da anlatabilirsiniz. Bir orman, bir ev ya da bir okul... Her şey sizin ve çocuğunuzun hayal gücüne bağlı!
Birkaç malzemenin muhteşem kombini... Eskimiş tel askınızı yuvarlak hale getirin ve üzerine evde sağda solda düşmüş tek başına kalmış boncukları dizin. Kartonlara yıldız şekli çizip kesin ve daha sonra da üzerini boyayın. Yıldızlarınızı boncuklarınıza bağladıktan sonra eserinizi sergileyebilirsiniz. Manşet fotoğrafı: Lucy Elayne

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