20 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?

20 aylık ikiz bebeklerin beslenme ve uyku düzeni nasıldır? 20 aylık ikiz bebeklerin gelişimine destek olmak için neler yapılabilir?

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İkizlerim 20 aylık

İkizleriniz 20 aylık oldular ve iki yaş sendromunun ayak sesleri her an kapınızı çalacakmış gibi duyuluyor olabilir. İnadı inat, huysuz ve çığırtkan çocuklara dönüşmüş olabilirler, sakin kalın. Şimdiye kadar nasıl ki her şey geçtiyse bu da geçecek, daha kolay geçmesi için bunu bir süreç olarak görmekte ve “anlaşılmak ve özgürleşmek” ihtiyacıyla böylesi çıldırdıklarını unutmamakta fayda var. Hem çok oyuncu hem de oyunbozan olan bu miniklerin enerjilerini atmaları için daha çok harekete, bağlantıda kalmak için daha çok sohbete ihtiyaçları olabilir. 

 

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 20 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

 

20 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

  • Ellerini yıkayıp, kurutabilirler. 
  • Dişlerini fırçalayabilir, fırçalarını gösterilen yere bırakabilirler.
  • İki kelimeyi yan yana getirebilirler.
  • İki ya da üç kelimeden oluşan talimatları uygulayabilirler.
  • Karşılıklı olarak topu birbirlerine atarak oyun oynayabilirler.
  • İki resmi birbiriyle ilişkilendirebilirler.
  • Büyük parçalı legoları birbirine geçirebilirler.

 

20 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebeklerinizin 24. aya gelene kadar herhangi bir aşısı bulunmuyor.

 

20 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bebekleriniz için tek uykuya geçiş süreci genellikle tamamlanmıştır. Gün ortasında ortalama iki saatlik bir gündüz uykusu ve 12-13 saatlik bir gece uykusu 20 aylık bebekleriniz için idealdir. Gün içindeki gerginlikleri sık sık uyanmalarına, sebepsizce uyanıp yeniden uykuya dalmakta zorlanmalarına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda eğer gündüzse ve en az 45 dakika uyudularsa ısrarcı olamadan güne devam etmek kolaylaştırıcı olur. Ancak eğer gece uykusunun bölünmesinden bahsediyorsak, çok fazla konuşmadan, odadan çıkmadan ve ışık açmadan yataklarında kalmaları için ikna etmek en doğrusudur. Sınırları deneyerek öğrenen ikizleriniz için uyku konusunda da en tutarlı olmanız gereken zaman dilimindesiniz.

 

20 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bağımsızlıklarını her alanda ilan etmek için her alanda her yolu deneyen bebekleriniz aynı özgürlüğü sofrada da istiyor olabilirler. Çatal kaşık kullanabilecek motor gelişimine sahip bu küçük insanlara en büyük desteği kendi başlarına beslenmelerine müsaade ederek verebilirsiniz.  Hatta sadece kendi başına yemek yemek değil, hazırlık aşamasında size yardım etmek de yemek yemeleri için teşvik edici olacaktır.

 

Bu aylarda bebeklerin 3 ana 2 ara öğünle beslenmeleri uygundur. Eğer bu öğünlerin en azında bir kısmında masaya ailece oturma imkânınız varsa çok kısa sürede sizinle ortak besin türlerine ilgileri de iştahları da artacaktır.

 

20 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

  • Ev işlerinde size yardım etmelerine müsaade edebilirsiniz. Çamaşır sepetindeki kirlileri makinaya doldurmak, askıdaki çamaşırları çekip sepete atmak, mandalları mandal sepetine atmak hem çok öğretici hem de mutluluk verici olur.

 

  • Kalem tutmalarına, boyama yapmalarına alan açmak bebeklerinizin iyi vakit geçirmesini sağlarken neden sonuç ilişkisini kavramalarına da destek olur.

 

  • Nesne devamlılığını sakla-bul oyunlarıyla öğrenmek bebeklerini çok eğlendirir. Elinizde tuttuğunuz bir nesneyi bir avcunuzun içine saklayıp bulmalarını isteyebilir ve neşelenmelerini izleyebilirsiniz.

 

  • Bu ayda kendi başına yemek yemek, tabağını mutfağa taşımak hem gelişimsel olarak hem de duygusal olarak çok kıymetlidir. Bırakınız, dağıtsınlar, kirlensinler.

 

 

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

 

Referanslar:
“Twins & Their Development as Toddlers” (2014) Şuradan alındı: https://www.hellomotherhood.com/twins-development-toddlers-15174.html, https://twinstrust.org/

 

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