İkizlerim 20 aylık

İkizleriniz 20 aylık oldular ve iki yaş sendromunun ayak sesleri her an kapınızı çalacakmış gibi duyuluyor olabilir. İnadı inat, huysuz ve çığırtkan çocuklara dönüşmüş olabilirler, sakin kalın. Şimdiye kadar nasıl ki her şey geçtiyse bu da geçecek, daha kolay geçmesi için bunu bir süreç olarak görmekte ve “anlaşılmak ve özgürleşmek” ihtiyacıyla böylesi çıldırdıklarını unutmamakta fayda var. Hem çok oyuncu hem de oyunbozan olan bu miniklerin enerjilerini atmaları için daha çok harekete, bağlantıda kalmak için daha çok sohbete ihtiyaçları olabilir.
Bebekleriniz 20 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Bebeklerinizin 24. aya gelene kadar herhangi bir aşısı bulunmuyor.
Bebekleriniz için tek uykuya geçiş süreci genellikle tamamlanmıştır. Gün ortasında ortalama iki saatlik bir gündüz uykusu ve 12-13 saatlik bir gece uykusu 20 aylık bebekleriniz için idealdir. Gün içindeki gerginlikleri sık sık uyanmalarına, sebepsizce uyanıp yeniden uykuya dalmakta zorlanmalarına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda eğer gündüzse ve en az 45 dakika uyudularsa ısrarcı olamadan güne devam etmek kolaylaştırıcı olur. Ancak eğer gece uykusunun bölünmesinden bahsediyorsak, çok fazla konuşmadan, odadan çıkmadan ve ışık açmadan yataklarında kalmaları için ikna etmek en doğrusudur. Sınırları deneyerek öğrenen ikizleriniz için uyku konusunda da en tutarlı olmanız gereken zaman dilimindesiniz.
Bağımsızlıklarını her alanda ilan etmek için her alanda her yolu deneyen bebekleriniz aynı özgürlüğü sofrada da istiyor olabilirler. Çatal kaşık kullanabilecek motor gelişimine sahip bu küçük insanlara en büyük desteği kendi başlarına beslenmelerine müsaade ederek verebilirsiniz. Hatta sadece kendi başına yemek yemek değil, hazırlık aşamasında size yardım etmek de yemek yemeleri için teşvik edici olacaktır.
Bu aylarda bebeklerin 3 ana 2 ara öğünle beslenmeleri uygundur. Eğer bu öğünlerin en azında bir kısmında masaya ailece oturma imkânınız varsa çok kısa sürede sizinle ortak besin türlerine ilgileri de iştahları da artacaktır.
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.
Referanslar:
“Twins & Their Development as Toddlers” (2014) Şuradan alındı: https://www.hellomotherhood.com/twins-development-toddlers-15174.html, https://twinstrust.org/