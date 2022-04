16 Nisan 2022 Terazi Dolunay'ı

Merhaba, 16 Nisan Saat 21.55’te Terazi burcunun 26 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Uyum, huzur, denge, diplomasi ve inşallah barış içerisinde olacağımız bir Dolunay geçireceğiz. Jüpiter Neptün’ün yüksek oktavlı birleşimi de empati ve barışı artıracak nitelikte. Fakat An derecesi Plüton’dan zorlu bir etki alıyor. Bu da kriz ve çarpışmayı maalesef artıracak bir etki. Fakat içerisinde bulunduğumuz konuların bir krizin içerisinden geçerek farklı bir forma dönüşmesini de anlatıyor. Yani kısacası bir T-Kare formasyonu içerisindeyiz ve haritamızdaki Terazi, Koç, Oğlak ve hatta Yengeç burcunun bulunduğu evler bu 15 günlük dönem içerisinde çokça hareketleniyor ve sonuçlanmalarla, dönüşümlerle karşılaşıyor diyebiliriz. Ayrıca yine olumlu etkilerden bir tanesi de An derecesine Satürn’ün yaptığı uyumlu üçgen açı. Bu da birtakım yeni getirilecek kuralları, belli bir disiplin içerisine hem dünya hem kişisel olarak girebileceğimizi ve toplum adına yapılacak adımlara işaret ediyor. An derecesi de an haritasının 11. Evine düşmekte. Bu da toplumu ilgilendiren konularda atılacak adımlar yorumunu pekiştiren bir etki.

An haritasının yükseleninin Akrep olması da harita genelindeki Plütonik temalara bir pekiştirme daha katıyor. Yani kriz ve dönüşüm ile gelen uyum veya kriz atmosferi içerisinde sonuçlanan birtakım toplumsal konular olarak yorumlayabiliriz.

An derecesinin RIGEL sabit yıldızı ile de bir kavuşum açısı mevcut. RIGEL kitlelere bilgi getiren anlamına geliyor ve Kova Satün’ünün etkilerini oldukça destekler ve pekiştirir nitelikte. Toplumsal hareket, toplumsal bilgilenme, bilinçlenme oldukça ön plana çıkıyor. Bu dönemde teknoloji konularında da daha hızlı yol alınabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Terazi Dolunay’ı evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak. Ayrıca kariyer ile ilgili konuların da ilişkilerinizi etkileyebileceği bir dönem.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız. Ayrıca bu dönemde yabancılarla ilgili, uluslararası konularla, eğitimle, uzak yolculuklarla ilgili birtakım konular da hayatınızı önemli ölçüde etkilemekte.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler söz konusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman. Ayrıca borçlar ile ilgili konulara da dikkat etmek gerekiyor.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir. Evlilik veya tüm ortaklıklar için biraz krizli bir dönem.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak. Sağlıkla ilgili konulara ekstra dikkat gerekli. Ayrıca iş ortamınızda değişiklikler olabilir.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız nisan ayının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı söz konusu olabilir. Çocuğu olan yükselen başaklar için çocuk konuları biraz krizli geçebilir, yeni bir spor rutinine başlayabilirsiniz. Sizin için de ikili ilişkiler krizli olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir Dolunay olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman. Ev, gayrimenkul gibi konularda veya aile ile ilgili konularda birtakım krizlerin yeniden patlak verebileceği bir zaman.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz. Akrabalar ve kardeşler ile ilgili birtakım krizler veya eğitimle ilgili bitişler veya yeni başlangıçlar söz konusu olabilir.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler söz konusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz. Finansal konular biraz krizli ve bu da az önce bahsettiğim arkadaşlar, gruplar konusuna sert yansıyor olabilir. Borç alma, verme konularına dikkat etmek gerekli.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu 15 gün yani Dolunay süresi sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler söz konusu. Bilinçaltınızda veya kendinizle başbaşa kaldığınız zaman çok daha huzurlu olmadığınız bir dönem. Bunun hayatınızı çok etkilemesine izin vermeyin, iyimser olmaya çalışın.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat sizin için de arkadaşlar, gruplar, gelecek ile ilgili idealler birtakım krizler altında. Borç alışverişine siz de dikkat etmelisiniz.