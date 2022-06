14 Haziran 2022 Yay burcunda Dolunay ve etkileri

Merhaba. 14 Haziran İstanbul saatiyle 14.51’de Yay burcunun 23. Derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Yay burcunun hatta Yay İkizler aksının yolculuklar, eğitim, iletişim, özellikle Yay tarafının akademik konularla ve yabancılarla ilgili olduğunu hemen hemen bu burçlarla ilgili tüm yazılarımda yazıyorum. Bu Dolunay’da da bu etkileri oldukça yoğun deneyimleyebileceğimiz bir 15 günlük dönem bizleri bekliyor.

An haritasının yükselen burcu Terazi, bu da aynı zamanda ikili ilişkileri, politik konuları, denge ile ilgili konuları, uyum, huzur konularını ve sanat ile ilgili konuları da vurgulayacak. Yani bur etkileri birleştirdiğimizde ve an haritasında Güneş ve Ay’ın yine eğitim yolculuklar gibi alanda bulunduğunu göz önüne alacak olursak kişisel olarak hayatlarımızda yurtdışı, yabancılarla yaptığımız pazarlıklar, danışmanlıklar, ikili ilişkiler ile yapılan yolculuklar, sanatsal eğitimler, yurtdışı sanat bağlantıları, uzaktaki ilişkiler ve bu ilişkiler için yapılan yolculukları pekâlâ söyleyebiliriz. An haritasının Mars gezegeni de ilişkiler evinde bulunuyor ve bu da ilişkiler alanına çokça dinamizm getiriyor.

An derecesine iki önemli gezegenden oldukça sıkı iki açı yapıldığını görmekteyiz. Neptün gezegeninin yaptığı kare açı dönemin kalitesine bulanıklık, kendini feda, yanılgı, kaos gibi olguları getirecektir. Bu konular iş ve sağlık ile ilgili konularda tezahür edebilir. Fakat haritanın 5. Evinden, yani yine flörtleri anlatan, spor aktivitelerini, hobileri ve çocukları anlatan alanından Satürn ile yapılan uyumlu açı bu dönemde her ne kadar kaotik bir ortamda da olsak gerçekçiliğimizi ve öz disiplinimizi koruyacağımızı gösteren etkiler sunuyor. Aşağıda yükselen burçlara göre anlatacağım kısımda hangi konuların kafa karıştırdığını fakat hangi konularda disiplinli ve gerçekçi olacağımızı anlatacağım.

Dolunay RAS ALHAGUE sabit yıldızı ile bir kavuşum açısı gerçekleştiriyor. Astrolojide bu yıldız kısaca bir yarayı iyileştirmeye olan arzumuzu anlatır. Yani bu dönemde öğrendiğimiz, iletişim kurduğumuz, yolculuklar yaptığımız konular içerisinde belki de uzun zamandır bizi yaralayan, üzen konuların iyileşmeye yönelik hareketler için yapıldığını gösteriyor.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak:

Yükselen Koç

Yurt dışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir dolunay. Bu konular içsel birtakım huzursuzlukları, kafa karışıklıklarını, kontrolümüz dışındaki olayları da beraberinde getirebilir. Fakat bu konuların gelecek hedeflerimize hizmet ettiğini biliyor ve dağılma riskine rağmen buna göre çalışıyoruz.

Yükselen Boğa

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir. Arkadaşlarla alacak verecek konularına dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde arkadaşlarınızdan borç almamakta fayda var. Kariyer ile ilgili konularda ise disiplinli ve gerçekçi hareket ediyorsunuz.

Yükselen İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Kariyeriniz ve ortaklıklarınız ile ilgili birtakım belirsizlikler söz konusu olabilir. Yurtdışı konuları özellikle destekleyici görünüyor. Bu dönemde aldığınız eğitimler kariyerinize olumlu etkilerde bulunabilir.

Yükselen Yengeç

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni bir sağlık rutinine başlayabilirsiniz. Yurtdışı ile ilgili konular sağlık veya iş ile bağlantılı olacak şekilde biraz belirsizlik ve karmaşa yaratıyor olabilir. Finansal konularda aldığınız destek söz konusu. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

Yükselen Aslan

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Yalnız güvenli bir şekilde yapmaya dikkat edin. Ortaklı konular, ikili ilişkilerle ilgili konular veya doğrudan eşiniz bu konularda size destek olacak. Bir flörtün daha ciddi bir duruma gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca sigortalar, krediler, borçlar bu dönemde kafa karıştırıcı.

Yükselen Başak

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. İkili ilişkilerle ilgili birtakım kafa karıştırıcı durumlar söz konusu. Bu da hem kariyerinizi hem aile hayatınızı etkiliyor. Taşınma ilgili konularda da karışıklıklar söz konusu olabilir. Günlük işlerle ilgili disiplin ve gerçekçiliğinizin yüksek olduğu ve kariyer/ev konularına olumlu etkilediği bir dönem.

Yükselen Terazi

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurtdışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir. İş ve sağlık konularında belirsizlikler söz konusu olabilir. Spor aktiviteleri, flörtler ve çocuklarla ilgili konularda almanız gereken disiplinler olabilir. Bunları almakta istekli ve özverilisiniz.

Yükselen Akrep

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurt dışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Flört ile ilgili konular biraz kafanızı karıştırıyor. Çocuklarla ilgili belirsiz harcamalar yapabilirsiniz. Spekülatif konular bu dönemde çok da güvenli olmayabilir. Gayrimenkul yatırımları konusunda güzel bir dönem, ev ve ailenizden özellikle finansal konularda alabileceğiniz destekler söz konusu.

Yükselen Yay

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Gayrimenkul, aile, ev, taşınma ile ilgili konularda hayatınızda birtakım belirsizlikler söz konusu. Eğitim, yolculuklar konularında öz disiplininiz yüksek ve kardeşleriniz veya yakın akrabalarınız bu dönemde size sorumluluk getirdiği kadar destek de olabilir.

Yükselen Oğlak

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor. Sağlık konularında da dikkatli olmak gerekli. Önemli anlaşmalar için pek de uygun bir zaman değil. Finansal konularda risk almadan, sebatlı bir şekilde ilerleyerek kazanç elde edebilirsiniz.

Yükselen Kova

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Yabancı insanlarla tanışabilirsiniz. Finansal konularda hayatınızda birtakım belirsizlikler söz konusu, borç, alacak verecek konularına bulaşmamakta fayda var. Genel olarak disiplinli olduğunuz, gruplarla birlikte uyum içinde çalışacağınız bir dönem.

Yükselen Balık

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler söz konusu olabilir. İçsel olarak kendinizi disiplinli ve gerçekçi hissediyorsunuz. Belki biraz inzivaya çekilip gerçekçi düşünmek ve planlar yapmak bu dönemde yararınıza olacaktır.

