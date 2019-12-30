İkizlerim 13 aylık

13 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"On üç aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? On üç aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? On üç aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" On üç aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 13 aylık oldular! Artık evin içinde iki küçük bilim insanı var. Her şeyi neden sonuç ilişkisi içinde değerlendiren, her nesneyi ellemek, koklamak hatta ağzına atmak isteyen bu bilim insanları hem çok meraklı hem de çok heyecanlılar. Zihinsel ve bedensel gelişim süreçleri bu keşif halinin desteklenmesine bağlı olan ikizlerinizi desteklemeli ama aynı zamanda da güvenliklerini sağlamalısınız.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

13. ay kontrolü rutin bir kontroldür.

Bebeklerinizin mental ve fizilsel gelişiminin izlemi yapılır.

Boy ve kilo ölçümü yapılır, persentil tablosundaki yerleri tayin edilir.

Baş, göğüs ve kol çevresi ölçümleri yapılır ve gelişim tablosuna işaretlenmesi yapılır.

Bir takım basit testlerle bebeklerinizin oturması, ayaklarının üzerine basması, seslere tepki

vermesi, sosyal konulara verdiği tepkiler izlenir.

Kan testi yapılarak demir ölçümü yapılır ve destek gerekirse bilgilendirme yapılır.

Bir sonraki ay için beslenme, uyku ve gelişim ile ilgili yol gösterilir.

13 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Tutunarak ayakta durabilir, adımlayabilir hatta yürüyebilirler.

Kendi kendine oturur, oturduğu yerden kalkabilirler.

Yardım almadan ayakta durabilirler.

İstedikleri bir nesneyi işaret ederek gösterebilirler.

El çırpabilir, el sallayabilirler.

Küçük bir bardaktan yada fincandan su içebilirler.

Ellerine kalem verilirse kağıdı karalayabilirler.

Çoraplarını çıkarmaya çalışabilirler.

Bir kaptan başka bir kaba nesneleri boşaltabilirler.

İsteklerini ağlamadan belli edebilirler.

Söylenen komutları anlarlar.

Evet ve hayır komutlarını anlarlar.

13 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebekleriniz daha önce suçiçeği aşısı ve Meningokok aşısı olduysa 13. ayda herhangi bir aşısı bulunmuyor.

13 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

13 aylık bebekler genellikle iki gündüz uykusuna ihtiyaç duyarlar. Bu uykuların süreleri bir - bir buçuk saat arasında değişir. Ayrıca iki kere birer saatlik uykular yerine, bir kere iki saatlik uyku çekebilirler. Bu da normal kabul edilir ancak tek uykuya geçiş genellikle 18 ay civarında gerçekleşir. Geceleri ise bebekleriniz kesintisiz olarak yaklaşık 11 saat uyur. Ancak şunu bilmekte fayda var, 13 aylık bebeklerinizin uyku saatleri gün içindeki faaliyetlerine göre artıp azalabilir. Yorulmayan bebekler gibi çok yorulan bebekler de uyku sorunu çekerler.

13 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebeklerinizin büyüme hızı ilk bir yıla göre çok daha yavaştır, bu nedenle ihtiyaç duydukları kalori miktarı da azaldı. Aynı zamanda gittikçe özgürlüklerini ilan ediyor olmaları da yemeye olan ilgilerini azaltacaktır. 13 aylık bebekleriniz uyanır uyanmaz oyun oynamak isteyecekleri için kahvaltı öğününe ilgileri iyice azalacaktır. Endişelenmek yada ısrarcı olmak bu süreci zorlaştıracaktır. Kendi başlarına yemelerini teşvik etmek, ilgi çekici tabaklar hazırlamak faydalı olabilir.

13 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bebekleriniz artık birer kaşif ve neyi, ne kadar keşfetmelerine izin verirseniz o kadar öğrenecekler. Bu süreçte onlara destek olmak için daha fazla materyalle haşır neşir olmalarını sağlamalı, onlarla farklı ortamlara girmeli ve yaşıtlarıyla sosyalleşebilmeleri için alan tutmalısınız. Ebeveyn katılımlı oyun grupları sosyalleşmek için tam size göre!

Bebeklerinizin dil gelişiminin hızlanabileceği bu dönemde onlara kitap okumanız, şarkı söylemeniz, masallar anlatmanız, gün içerisinde yaptıklarınızı dile dökerek yapıyor olmanız çok kıymetli.

Onlarla oyunlarını yönlendirmeden oynamanız, katılımcı olmanız ya da yanlarında kendinizi oyalayacak bir oyun kurgulamanız hem örnek teşkil edecek hem de sizinle yakınlık kurmanın verdiği keyfi canlı tutacak.

Bir kaptan başka bir kaba kaşık, kepçe gibi araçlarla nesneleri taşıyabilir, yumuşak bloklarla istifleme, sıralama, dizme gibi oyunlar oynayabilirsiniz.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.