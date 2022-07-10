11 - 17 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Hafta oldukça hareketli. Haftanın başrolünde Neptün var. Tek başına Neptün’ün çokça açı yapıyor olması negatif anlamda boş vermişlik, bırakmışlık, kafası karışıklık, yanlış anlaşılmışlık hissi, aldanma veya aldatma ile ilişkilendirilir. Olumlu anlamda ise maneviyat, empati, düşkünlere yardım, yüksek sezgi gücü ve romantizmdir.

Güneş ve Merkür bu olumlu etkilerden nasibini alırken Venüs sert etkiler ile muhatap olacak. Yani yaratıcılığı yüksek bir hafta, özellikle dolunay ile birlikte bu anlamda çok pozitif olarak değerlendirilebilir. Fakat ikili ilişkilerde ise kafası karışık, biraz karmaşık durumlar içerisinde kalınabilecek, hayal gücü ve romantizm yüksek de olsa vesvese tarafında çalışma olasılığı daha yüksek bir hafta geçireceğiz. Ayrıca Merkür de Uranüs ile güzel bir kombinasyon oluşturarak yine yenilik, zeka ve buluşçuluk özelliklerimizi güçlendirecek. Yani hepimiz birer Elon Musk olamayacağımıza göre küçük ölçekte düşünmeliyiz. Yani aldığımız yeni eğitim, bir anlaşma, her zaman güzel fikirleri beraberinde getirebilecektir.

Bu arada herkese mutlu bayramlar diliyorum. Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Özgüven ve rahatlığımızın yüksek olduğu bir gün. Gün içerisinde ikili ilişkilerde ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir.

Salı

İyimserlik ve özgüven ay Oğlak burcuna geçse bile devam ediyor zira Ay Jüpiter ile kare açı içerisinde. Fakat bugün görev ve sorumluluklarımıza biraz daha odaklanabileceğimiz veya sağlık sorumluluklarımızı alabileceğimiz bir gündeyiz.

Çarşamba

Dolunay Günü. Gün içerisinde Ay Plüton ile kavuşum açısında olacak bu da günü yüzleşmeli, krizli fakat görevlerimize odaklı ve konsantre bir hale getirebilir.

Perşembe

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Mars ile yapacağı kare açı ile enerjik fakat bir o kadar da gergin bir gün geçirebiliriz. Baş ağrısı veya ufak tefek kesikler, sakarlıklar ile karşılaşabiliriz.

Cuma

Ay, Satürn Kova burcunda kavuşum yapıyor. Gün içerisinde yine görev odaklı, daha entelektüel, duygusal açıdan uzak ve soğuk bir gün geçirebiliriz. Bu tatil günü yeterince eğlenceli geçmeyebilir.

Cumartesi

Ay, Balık burcuna geçiyor. Kaçışlara meyledebileceğimiz fakat ikili ilişkiler açısında iyi, yaratıcı, romantik bir gün olabilir. Ayrıca Mars açısı ile de enerjik bir gün geçireceğiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli.

Pazar

Haftanın en hülyalı, kaçışlara meyilli ve romantik günü. Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşuyor. Bu gün birçoğumuz için 9 günlük tatilin son günü. Biraz daha tembellik yaparak geçirebiliriz. Su kenarında geçirebiliyorsak tavsiye ederim.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya