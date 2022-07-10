11 - 17 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 11 - 17 Temmuz 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

11 - 17 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
10 Temmuz 2022 23:56 Güncelleme: 11 Temmuz 2022 00:11
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Merhaba. Hafta oldukça hareketli. Haftanın başrolünde Neptün var. Tek başına Neptün’ün çokça açı yapıyor olması negatif anlamda boş vermişlik, bırakmışlık, kafası karışıklık, yanlış anlaşılmışlık hissi, aldanma veya aldatma ile ilişkilendirilir. Olumlu anlamda ise maneviyat, empati, düşkünlere yardım, yüksek sezgi gücü ve romantizmdir.


Güneş ve Merkür bu olumlu etkilerden nasibini alırken Venüs sert etkiler ile muhatap olacak. Yani yaratıcılığı yüksek bir hafta, özellikle dolunay ile birlikte bu anlamda çok pozitif olarak değerlendirilebilir. Fakat ikili ilişkilerde ise kafası karışık, biraz karmaşık durumlar içerisinde kalınabilecek, hayal gücü ve romantizm yüksek de olsa vesvese tarafında çalışma olasılığı daha yüksek bir hafta geçireceğiz. Ayrıca Merkür de Uranüs ile güzel bir kombinasyon oluşturarak yine yenilik, zeka ve buluşçuluk özelliklerimizi güçlendirecek. Yani hepimiz birer Elon Musk olamayacağımıza göre küçük ölçekte düşünmeliyiz. Yani aldığımız yeni eğitim, bir anlaşma, her zaman güzel fikirleri beraberinde getirebilecektir.


Bu arada herkese mutlu bayramlar diliyorum. Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Özgüven ve rahatlığımızın yüksek olduğu bir gün. Gün içerisinde ikili ilişkilerde ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir.


Salı

İyimserlik ve özgüven ay Oğlak burcuna geçse bile devam ediyor zira Ay Jüpiter ile kare açı içerisinde. Fakat bugün görev ve sorumluluklarımıza biraz daha odaklanabileceğimiz veya sağlık sorumluluklarımızı alabileceğimiz bir gündeyiz.


Çarşamba

Dolunay Günü. Gün içerisinde Ay Plüton ile kavuşum açısında olacak bu da günü yüzleşmeli, krizli fakat görevlerimize odaklı ve konsantre bir hale getirebilir.


Perşembe

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Mars ile yapacağı kare açı ile enerjik fakat bir o kadar da gergin bir gün geçirebiliriz. Baş ağrısı veya ufak tefek kesikler, sakarlıklar ile karşılaşabiliriz.


Cuma

Ay, Satürn Kova burcunda kavuşum yapıyor. Gün içerisinde yine görev odaklı, daha entelektüel, duygusal açıdan uzak ve soğuk bir gün geçirebiliriz. Bu tatil günü yeterince eğlenceli geçmeyebilir.


Cumartesi

Ay, Balık burcuna geçiyor. Kaçışlara meyledebileceğimiz fakat ikili ilişkiler açısında iyi, yaratıcı, romantik bir gün olabilir. Ayrıca Mars açısı ile de enerjik bir gün geçireceğiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli.


Pazar

Haftanın en hülyalı, kaçışlara meyilli ve romantik günü. Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşuyor. Bu gün birçoğumuz için 9 günlük tatilin son günü. Biraz daha tembellik yaparak geçirebiliriz. Su kenarında geçirebiliyorsak tavsiye ederim.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 11 Temmuz Pazartesi

11 Temmuz 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Duygusal gelgit dalgaları artık boğucu bir hal alabilir. Kendinizi ifade etmek isteyebilir ancak ne demeniz gerektiğinden emin olmayabilirsiniz bu da tökezlemenize neden olabilir. Böylesi zor durumlarda yapaylıktan uzak durmak ve içe dönmek en iyisidir. Bugün, özellikle de öyle hissetmiyorsanız, sahneye çıkmak icin ideal olmayabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda düşünmeden harekete geçmeye meyilli olabilirsiniz. Sinir bozucu bir durumu önceden hissedebilirsiniz ve aslında durumla alakası olmayan birini hedef alıyor olabilirsiniz. Geri dönüşü olmayan şeyler söylemeden önce sakinleşmeyi bekleyin. Aksini düşünseniz de insanların sizi anlayışla karşılaması muhtemeldir. Şu anda sabırlı olmak sizi gelecekteki olası sorunlardan kurtarabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşleri halletmek için güçlü bir dürtü, gününüzün itici gücü olabilir. Ne yazık ki, dünyayı kasıp kavurma şeklinizden herkes muhtemelen heyecan duymayacaktır, bu yüzden etrafınızdaki insanlara patronluk taslamadığınızdan emin olun. Yolunuz mutlaka en iyi yol değildir ve en azından takımın bir parçası olmaya çalışmalısınız. Sözlerinizin arkadaşlarınızı nasıl etkilediğine dikkat edin. Herhangi bir nihai karar vermeden önce fikir almak harika bir fikirdir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyal çevrenizin boyutu büyüyor olabilir. Yeni tanıştığınız kişilere karşı daha soğuk ve on yargılı olma eğiliminde olabilirsiniz ancak buna karşı durmak size oldukça güzel insanlar kazandırabilir. Kimi zaman hayati bir savaş alanı olarak görme eğiliminize karşı durup insanların iyi niyetli olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bugün gardınızı indirdiğiniz o kutlu gün olabilir!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güvendiğiniz bir arkadaşınız bugün size verdiği sözlerini yerine getiremeyebilir. Ona gerçekten bağlı olsanız bile, bu davranışı sineye çekmekte zorlanabilirsiniz. Size davranışlarından yakınmak kolay olsa da, şikayet etmeyi sonraya bırakmayı ve işleri kendi başınıza halletmeyi düşünün. Kalbinizi daha sonra iyileştirmek üzere beklemeye alin çünkü bugün verdiğiniz emekler misliyle karşılık bulacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün birisi otoritenize meydan okuyabilir. Muhtemelen bulunduğunuz yere gelmek için çok çalıştınız ve uzmanlık alanınızda başkalarının saygısını bekliyorsunuz, ancak birileri yine de bilginize meydan okuyabilir. Sizi olduğunuzdan aşağı bir seviyeye indirmelerine izin vermeyin çünkü muhtemelen kiminle karşılaştıklarının farkında değiller ve her iki durumda da kavga etmeye değmez. Huzurunuza değer verin ve onların şüphelerinin sizi daha az nitelikli yapmadığını unutmayın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Beklenmedik bilgiler her an kapınıza gelebilir. Bu bilgi rahatsız edici ve hatta utanç verici olabilir, ancak sizi engellemesine izin vermemeye çalışın. Kendiniz veya başkaları tarafından karşılanmayan, kendinizden veya dostlarınızdan şüphe duymanıza neden olan beklentileriniz olabilir. Her şeyin bir öğrenme zamanı gerektirdiğini ve hata yapmanın doğal olduğunu unutmayın! Her yanlış adım sadece bir ders ve tekrar denemek için bir fırsattır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir akrabanız bugün sizi güvensiz hissettirmeye çalışabilir. Sözleri muhtemelen sizin için çok şey ifade ediyor, özellikle de hayatınız boyunca onların otoritesine inandıysanız. Bugün size bazı eleştirilerde bulunabilirler, yapıcı olsun ya da olmasın, muhtemelen duymak zor olacaktır. Sizde gördüklerine katılıp katılmadığınızı görmek için dinlemek ve görmek için çaba gösterin ancak bu ise yaramazsa görmezden gelin ve üzerine düşünmeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kalbiniz şu anda başka bir yerde atıyor olabilir. Normalde düşüncelerinizi ve duygularınızı yakından koruyor olsanız bile, bugün beyninize giren her şeyi ağzınızdan kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Başkalarının öfkesinden kaçınmak istiyorsanız, fikrinizi söylememek için fazladan çaba göstermeniz gerekebilir, çünkü aklınıza gelen her şey hayatınızdakileri iyi hissettirmeyebilir. Mümkünse kimsenin duygularını incitmeden dürüst olmaya çalışın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İçinizdeki cesaret şimdi dışarı çıkmayı deneyebilir. Bugün ekstra riskler almak veya sınırları zorlamak için can atabilirsiniz, ancak başkaları bu arzunuzu takdir etmeyebilir. Sadece günü geçirmeye çalışıyor olabilirler ve diğer insanları dahil ettiğinizde, onlarin beklentilerini de dikkate almanız gerekecektir. Bu yüzden, bugün daha çok yalnız kurt olmak sizin için iyi sonuçlanabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Derin duygular nihayet yüzeye çıkarılabilir. Hayatınızda sizin için önemli olan biri, elinden geldiğince damarınıza basıyor olabilir. Kalbinize en yakın insanlar da sizi en çok incitebilir, çünkü sizi herkesten daha iyi tanırlar. Bunun üzüntüsünü hissetmek en doğal hakkinizdir ancak zaten bir kere sizi üzmüş olan kişilerin planlarınızın gerisinde kalmanıza sebep olmasına da izin vermeyin. İyi hissetmeyi beklemeden ise koyulursanız daha hızlı iyileşirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarına gerçek benliğinizi göstermek şu anda zor olabilir. Herkesin dünyadan sakladığı şeyler olsa da, birisini gerçekte olduğunuz şeyin tam tersi olduğunuza ikna etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Mevcut durumunuzda bunun gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, sadece yolunuza devam etmek için tutamayacağınız sözler vermediğinizden emin olun. Kendinizi gerçekte olduğunuzdan çok farklı olarak sunmak, yakın gelecekte size kolayca geri tepebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinize çok yüklenmek yüksek bir olasılık. Hayatınızda güçlü olduğunu düşündüğünüz bir alan oluşturmaya çalışıyor olsanız bile, aslında kendinizi yıkıyor olabilirsiniz! Bunun nedeni, bunu yaparken kendinize haksızlık ediyor veya zihninize potansiyel şüphe tohumları eken olumsuz konuşmalar yapıyor olmanız olabilir. Geçmişteki başarısızlıklarınızı kendinize hatırlatmak yerine gelecekteki başarılarınız hakkında konuşmak için elinizden gelenin en iyisini yapın.


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