Yüzdeki kılcal damarlar nasıl geçer?

Yüzde ortaya çıkan kırmızı, kıvrımlı ve ince kan damarları, ‘örümcek damar’ olarak adlandırılıyor ve variste ortaya çıkan damar görünümüne benzese de, çok daha ince yapıda kılcal damarların belirgin hale gelmesi olarak ortaya çıkıyor.

Yüzdeki kılcal damarlar, genellikle burun kenarlarında, yanaklarda ya da çene çevresinde görülüyor. Cildin hemen altında yer alan ve zarar görmüş küçük ve genişlemiş kan damarları, bu görüntüye neden oluyor.

Dermatolog Dr. Mitchel Goldman, bu damarların zararlı olmadığını, sadece görünüş olarak hoş olmayabileceğini ifade ediyor. Yüzeydeki bu küçük damarlar, yaklaşık bir milimetre çapında ve gözle görülecek kadar belirgin olabilir.

Yüzdeki kılcal damarlar neden olur?

Dr. Goldman, yüzdeki örümcek damarların bir numaralı nedeninin güneş hasarı olduğunu belirtiyor. Güneşin ultraviyole ışınları, kan damarlarının çevresindeki koruyucu tabakayı yok ederek, onların genişlemesine ve cildin hemen altında görünür hale gelmesine sebep olabilir. ABD’li plastik ve rekonstrüktif cerrah Dr. Stephen Warren, güneşin cildin hücresel onarım sürecini bozarak, cildin dokusunun yıpranmasına ve örümcek damarlarının daha belirgin hale gelmesine yol açabileceğini de söylüyor.

Yüzdeki örümcek damarları, genellikle diğer vücut kısımlarından daha fazla güneşe maruz kaldığı için daha sık görülür. Ayrıca genetik faktörler de örümcek damarlarına yatkınlık yaratabilir. Dr. Amy Huang, yaşlanmanın da bir faktör olduğunu, cilt kolajenini kaybettiğinde damarların daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor.

Cerrahi müdahaleler ya da yaralanmalar gibi yüz travmaları da örümcek damarlarının oluşumuna neden olabilir.

Ayrıca Dr. Huang'a göre, östrojen hormonunun artmış kan seviyeleri de yüzdeki kılcal damarların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hamilelikte yükselen östrojen seviyeleri de bu tür kılcal damar görüntüsüne neden olabileceği gibi, östrojen takviyeli doğum kontrol ilaçları kullananlar ya da hormon replasman terapi uygulayan kişiler de yüzdeki kılcal damar oluşumu belirtisini gösterebilirler.

Yüzdeki kılcal damarlar nasıl geçer?

Uzmanlar, yüzde oluşan kılcal damar görüntüsünü kendi kendimize yok etmenin mümkün olmadığını söylüyor. Bu görüntüden kurtulmak için muhakkak bir dermatolog doktora (cilt uzmanına) danışmak gerekiyor. Genellikle lazer tedavisi uygulanarak ısı etkisiyle kan damarlarının küçültülmesinin mümkün olduğu ifade ediliyor.

Dr. Goldman, lazer ve yoğun atımlı ışık tedavilerinin bir miktar acıya neden olabileceğini, ancak tedavinin güvenli olduğunu açıklıyor. Hafif ve geçici morarmalar gibi yan etkilerin de görülebileceği ancak bunların genellikle çok kısa sürede azaldığı belirtliliyor. Bununla birlikte uzmanlar, tedavinin doğru yapılmadığında yara izi veya pigmentasyon değişikliklerinin ortaya çıkabileceği konusunda da uyarıyor. Bu nedenle bu işlemlerde deneyimli ve sertifikalı bir dermatolog hekime başvurmak önemli.

Lazer tedavisi sonrasında yüzdeki kılcal damar görüntüsünün tamamen yok olduğu ifade ediliyor. Ancak güneş hasarı almaya devam ederseniz, östrojen takviyesi içeren ilaçlar kullanıyorsanız veya yüz travması yaşarsanız, bu damarlar yeniden ortaya çıkabilir. Bu nedenle yüzü güneşten ve diğer zararlı etkenlerden uygun şekilde korumak önemli.

Kaynak: Erica Sweeney. "Can I Fix the Spider Veins on My Face?". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2024/01/09/well/spider-veins-telangiectasias-blood-vessels.html. (09.01.2024).