Yüzdeki kılcal damarlar nasıl geçer?

Örümcek damarlar olarak da bilinen yüzdeki belirgin kılcal damarlar, zararsız olsa da estetik açıdan rahatsız edici olabiliyor. Korunma ve tedavi yöntemleri hakkında uzman görüşlerini derledik.

Yüzdeki kılcal damarlar nasıl geçer?
Sağlık
Giriş: 12 Ocak 2024 11:22
ABONE OL

Yüzde ortaya çıkan kırmızı, kıvrımlı ve ince kan damarları, ‘örümcek damar’ olarak adlandırılıyor ve variste ortaya çıkan damar görünümüne benzese de, çok daha ince yapıda kılcal damarların belirgin hale gelmesi olarak ortaya çıkıyor.


Yüzdeki kılcal damarlar, genellikle burun kenarlarında, yanaklarda ya da çene çevresinde görülüyor. Cildin hemen altında yer alan ve zarar görmüş küçük ve genişlemiş kan damarları, bu görüntüye neden oluyor.


Dermatolog Dr. Mitchel Goldman, bu damarların zararlı olmadığını, sadece görünüş olarak hoş olmayabileceğini ifade ediyor. Yüzeydeki bu küçük damarlar, yaklaşık bir milimetre çapında ve gözle görülecek kadar belirgin olabilir.


Yüzdeki kılcal damarlar neden olur?

Dr. Goldman, yüzdeki örümcek damarların bir numaralı nedeninin güneş hasarı olduğunu belirtiyor. Güneşin ultraviyole ışınları, kan damarlarının çevresindeki koruyucu tabakayı yok ederek, onların genişlemesine ve cildin hemen altında görünür hale gelmesine sebep olabilir. ABD’li plastik ve rekonstrüktif cerrah Dr. Stephen Warren, güneşin cildin hücresel onarım sürecini bozarak, cildin dokusunun yıpranmasına ve örümcek damarlarının daha belirgin hale gelmesine yol açabileceğini de söylüyor.


Yüzdeki örümcek damarları, genellikle diğer vücut kısımlarından daha fazla güneşe maruz kaldığı için daha sık görülür. Ayrıca genetik faktörler de örümcek damarlarına yatkınlık yaratabilir. Dr. Amy Huang, yaşlanmanın da bir faktör olduğunu, cilt kolajenini kaybettiğinde damarların daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor.


Cerrahi müdahaleler ya da yaralanmalar gibi yüz travmaları da örümcek damarlarının oluşumuna neden olabilir.


Ayrıca Dr. Huang'a göre, östrojen hormonunun artmış kan seviyeleri de yüzdeki kılcal damarların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hamilelikte yükselen östrojen seviyeleri de bu tür kılcal damar görüntüsüne neden olabileceği gibi, östrojen takviyeli doğum kontrol ilaçları kullananlar ya da hormon replasman terapi uygulayan kişiler de yüzdeki kılcal damar oluşumu belirtisini gösterebilirler.


Yüzdeki kılcal damarlar nasıl geçer?

Uzmanlar, yüzde oluşan kılcal damar görüntüsünü kendi kendimize yok etmenin mümkün olmadığını söylüyor. Bu görüntüden kurtulmak için muhakkak bir dermatolog doktora (cilt uzmanına) danışmak gerekiyor. Genellikle lazer tedavisi uygulanarak ısı etkisiyle kan damarlarının küçültülmesinin mümkün olduğu ifade ediliyor.


Dr. Goldman, lazer ve yoğun atımlı ışık tedavilerinin bir miktar acıya neden olabileceğini, ancak tedavinin güvenli olduğunu açıklıyor. Hafif ve geçici morarmalar gibi yan etkilerin de görülebileceği ancak bunların genellikle çok kısa sürede azaldığı belirtliliyor. Bununla birlikte uzmanlar, tedavinin doğru yapılmadığında yara izi veya pigmentasyon değişikliklerinin ortaya çıkabileceği konusunda da uyarıyor. Bu nedenle bu işlemlerde deneyimli ve sertifikalı bir dermatolog hekime başvurmak önemli.


Lazer tedavisi sonrasında yüzdeki kılcal damar görüntüsünün tamamen yok olduğu ifade ediliyor. Ancak güneş hasarı almaya devam ederseniz, östrojen takviyesi içeren ilaçlar kullanıyorsanız veya yüz travması yaşarsanız, bu damarlar yeniden ortaya çıkabilir. Bu nedenle yüzü güneşten ve diğer zararlı etkenlerden uygun şekilde korumak önemli.



Kaynak: Erica Sweeney. "Can I Fix the Spider Veins on My Face?". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2024/01/09/well/spider-veins-telangiectasias-blood-vessels.html. (09.01.2024).



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.