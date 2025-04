Menopoz dönemini daha iyi anlayabilmek...

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mary Claire Haver menopozla ilgili en çok merak edilen gerçekleri anlattı ve kadınların bu dönemde kendilerini en iyi şekilde hissetmelerine yardımcı olacak önerilerde bulundu.

Perimenopozdaki “hormonal kaos bölgesi” ve ruh sağlığı hakkında:

Menopoz geçişi sırasında beyinde neler olduğuna baktığınızda, nörotransmiterler, özellikle GABA, serotonin, dopamin ve norepinefrin, östrojen, progesteron ve testesteron ile ve bu üçü arasındaki dengeyle oldukça yakından etkileniyor. Perimenopozda buna hormonal kaos bölgesi diyoruz çünkü beyinden gelen geri bildirim sinyalleri, her ay çekilen EKG gibi görünen bu düzenli ‘bloop bloop bloop’lar, artık yerini çok daha yüksek estradiol seviyelerine bırakıyor ve bu seviyeler artık zamansal değil… Her şey darmadağın. Tam anlamıyla öngörülemez. Ve beynimiz kaostan nefret eder. Düzenli döngülerden hiç adet görmemeye geçiş sürecinde ki bu çoğu kadın için yedi ila on yıl sürer, ruh sağlığı sorunlarında yüzde 40’lık bir artış görüyoruz; genellikle depresyon ve/veya anksiyete şeklinde.

Menopoz eğitimi eksikliği hakkında:

Menopoz, sağlığımızın yönünü pek çok açıdan değiştiren bir süreç. Öğretilmeyen en büyük şeylerden biri de vücudumuzdaki her organ sisteminde östrojen reseptörlerinin bulunduğu ve hepsinin bundan etkilendiği… Her birimiz menopoza çok bireysel bir şekilde tepki veriyoruz ve menopoza dair bilincin eksik olması aslında üreme dönemi sona erdikten sonra kadın sağlığını önceliklendirmememizin sistematik bir sorunu.

“Menopozdaki sıcak basmalarını” söndürmek ve sağlıklı yaşam süresini uzatmak hakkında:

Menopoz sürecinde beyin sisi, sıcak basmaları, uykusuzluk, kas-iskelet ağrılarının yaşanması normaldir… Böyle anlarda kadınlar hayatlarının kontrolünü kaybettiklerini hissederler ve artık işlevsel olamayacaklarından çok endişelidirler. İşlerini bırakmayı, boşanmayı düşünürler; libidoları dibe vurmuştur…

