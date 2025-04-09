Menopoz dönemini daha iyi anlayabilmek...

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mary Claire Haver’in menopoz sürecinden geçen kadınların bu dönemi en iyi şekilde atlatmalarına yardımcı olacak önerileri...

Menopoz dönemini daha iyi anlayabilmek...
Sağlık
Giriş: 09 Nisan 2025 12:34
ABONE OL

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mary Claire Haver menopozla ilgili en çok merak edilen gerçekleri anlattı ve kadınların bu dönemde kendilerini en iyi şekilde hissetmelerine yardımcı olacak önerilerde bulundu.


Perimenopozdaki hormonal kaos bölgesi” ve ruh sağlığı hakkında:

Menopoz geçişi sırasında beyinde neler olduğuna baktığınızda, nörotransmiterler, özellikle GABA, serotonin, dopamin ve norepinefrin, östrojen, progesteron ve testesteron ile ve bu üçü arasındaki dengeyle oldukça yakından etkileniyor. Perimenopozda buna hormonal kaos bölgesi diyoruz çünkü beyinden gelen geri bildirim sinyalleri, her ay çekilen EKG gibi görünen bu düzenli ‘bloop bloop bloop’lar, artık yerini çok daha yüksek estradiol seviyelerine bırakıyor ve bu seviyeler artık zamansal değil… Her şey darmadağın. Tam anlamıyla öngörülemez. Ve beynimiz kaostan nefret eder. Düzenli döngülerden hiç adet görmemeye geçiş sürecinde ki bu çoğu kadın için yedi ila on yıl sürer, ruh sağlığı sorunlarında yüzde 40’lık bir artış görüyoruz; genellikle depresyon ve/veya anksiyete şeklinde.


Menopoz eğitimi eksikliği hakkında:

Menopoz, sağlığımızın yönünü pek çok açıdan değiştiren bir süreç. Öğretilmeyen en büyük şeylerden biri de vücudumuzdaki her organ sisteminde östrojen reseptörlerinin bulunduğu ve hepsinin bundan etkilendiği… Her birimiz menopoza çok bireysel bir şekilde tepki veriyoruz ve menopoza dair bilincin eksik olması aslında üreme dönemi sona erdikten sonra kadın sağlığını önceliklendirmememizin sistematik bir sorunu.


Menopozdaki sıcak basmalarını” söndürmek ve sağlıklı yaşam süresini uzatmak hakkında:

Menopoz sürecinde beyin sisi, sıcak basmaları, uykusuzluk, kas-iskelet ağrılarının yaşanması normaldir… Böyle anlarda kadınlar hayatlarının kontrolünü kaybettiklerini hissederler ve artık işlevsel olamayacaklarından çok endişelidirler. İşlerini bırakmayı, boşanmayı düşünürler; libidoları dibe vurmuştur…


Referanslar

The Editors of Goop, “How to Put Out the “Fires of Menopause,” according to Dr. Mary Claire Haver”, https://goop.com/wellness/health/mary-claire-haver-menopause/


Menopozda neler olur?
Menopozda neler olur?


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.