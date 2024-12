Magnezyumun kadın sağlığına faydaları

Genel olarak regl döngünüz oldukça sağlıklı ve normal olabilir. Yıllarca döngünüz üzerinde çalışmış, PCOS semptomlarını doğal yollarla tersine çevirmiş, nadiren regl krampları yaşıyor olabilirsiniz. Yine de arada bir, aynı noktada geri gelen o regl sivilcesi gibi, kramplarınız yeniden ortaya çıkabilir. Bu geri gelişler adeta bir intikam alma şekli gibidir ve bir süre sonra dayanamaz hale gelebilirsiniz. Sonra bir öneri ile harekete geçip, magnezyum kullanmayı deneyebilirsiniz. Zira magnezyum, enerji seviyesine ve yorgunluk başlangıcına yardımcı olduğu gibi PMS’i rahatlatmakta da oldukça etkilidir. Tam da bu nedenle magnezyum takviyesini kullandığınızda, regl ağrısının önemli ölçüde azaldığını fark edebilirsiniz. Dolayısıyla döngünüzün geri kalanında, ruh haliniz ve enerji seviyeleriniz de değişecektir. Bunun nasıl gerçekleştiğini merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

Magnezyumun kadın sağlığı için faydaları

Magnezyum, sağlıklı kaslar, sinirler, enerji seviyeleri, kemikler ve kan şekeri seviyeleri için gerekli bir mineraldir ve vücutta çeşitli biyokimyasal reaksiyonları düzenleyen 300’ün üzerinde enzim sisteminin kofaktörüdür. Magnezyum, yeşil yapraklı sebzelerde, tahıllarda, baklagillerde ve bazı deniz ürünlerinde bulunabilir, ancak toplumların %2-15’i hala magnezyum eksikliği yaşamaktadır.

Magnezyum, enerji seviyelerini artırmak, daha iyi uyku sağlamak, kaygıyı azaltmak ve adet kramplarını hafifletmekle ünlüdür; eksikliği ise kalp krizi, inme, diyabet veya osteoporoz gibi sağlık sorunları riskini artırabilir.

Magnezyum regl kramplarına ve PMS belirtilerine nasıl iyi gelir?

ABD'nin Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir çalışmaya göre, magnezyum bazı durumlarda dismenoreyi (regl kramplarını) engellemeye yardımcı olabilir. Bu, magnezyumun rahmin düz kaslarını gevşetmesi ve regl ağrısına neden olan prostaglandinleri azaltması nedeniyle mümkündür. Bu da, magnezyum takviyesi aldıktan bir saat sonra, köşeye kıvrılmaya neden olan krampların neden azaldığını açıklıyor.

Magnezyum, sadece regl dönemi ve krampları için değil; aynı zamanda menopoz dönemi için de önemli görülen takviyelerdendir. Zira, magnezyum kan basıncını düzenleyen, eklem ağrılarını ve kas kramplarını engellemeye yardımcı olan önemli minerallerden biridir. Düzenli kan basıncı özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için çok önemlidir. Çünkü menopoz dönemindeki pek çok kadında yüksek tansiyon görülebiliyor. Bunun yanı sıra yetersiz miktarda magnezyum alımı diyabet, kalp gibi hastalıklar ile ilişkilendiriliyor. Bu yüzden menopoz döneminde kemik erimesini, kas kramplarını ve yüksek tansiyonu önlemek için magnezyum minerali alımına özen gösterilmelidir.

Aynı zamanda menopoz döneminde, magnezyum desteğinin önemi için yapılmış birkaç bilimsel çalışma da mevcuttur. Bu çalışmalar magnezyumun şu faydalarını ortaya koyar:

Anksiyeteden uzak ve daha iyi bir ruh hali

Journal of Women’s Health’de yayımlanan bir araştırma, magnezyum takviyeleri alan kadınların, magnezyum almayan kadınlara kıyasla ruh hallerinde önemli gelişmeler ve kaygılarında azalma olduğunu buldu.

Uyku bozuklukları: Menopoz dönemindeki kadınlar arasında yaygın bir şikayettir. Journal of Sleep Research’te yayımlanan bir araştırma, magnezyum takviyesinin menopoz sonrası kadınlarda uyku kalitesini iyileştirdiğini buldu.

Azaltılmış sıcak basması: Sıcak basması, menopozun yaygın ve genellikle rahatsız edici bir semptomudur. Journal of the American College of Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, magnezyum takviyesinin menopozdaki kadınlarda sıcak basmalarının sıklığını ve şiddetini azalttığını buldu.

Daha iyi kemik sağlığı: Osteoporoz, menopoz sırasında kemik yoğunluğunun kaybı nedeniyle birçok kadın için bir endişe kaynağıdır. American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, magnezyum takviyesinin menopoz sonrası kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu iyileştirdiğini buldu.

Kardiyovasküler hastalık riskinde azalma: Kardiyovasküler hastalık, menopoz döneminde birçok kadın için bir endişe kaynağıdır. American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, magnezyum takviyesinin menopoz sonrası kadınlarda kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını buldu.

Farklı magnezyum türleri nelerdir?

Magnezyumun on farklı türü bulunur ve her birinin kendine has kullanımı ve faydaları vardır. Magnezyum sitrat, yerel eczanenizde ve çevrimiçi olarak takviye formunda bulabileceğiniz şekillerden biridir. Bunun dışında magnezyumun, magnezyum oksit, magnezyum sülfat, magnezyum glisinat, şeklinde türleri de vardır. Hangi magnezyum türünün sizin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu belirlemek için her formun faydalarını öğrenmek önemlidir.

Şimdi, takviye reyonuna gitmeden önce, eğer diyabet, bağırsak hastalığı, kalp hastalığı veya böbrek hastalığınız varsa, magnezyum kullanmadan önce sağlık uzmanınızla konuşmanız gerektiğini bilmelisiniz. En doğru bilgiye sahip olan kişi, tabii ki, birincil doktorunuzdur.

Çok yüksek dozlarda magnezyum öldürücü olabilir ve her takviye her vücutta (gerçekten) farklı şekilde etkili olabilir, bunu da unutmamalısınız.

Referanslar: Yasmine Jamelaah, “Why Magnesium Is The ‘That Girl’ Of Supplements”, https://www.xonecole.com/magnesium-benefits-for-women/