Makyajın gücü adına!

Makyaj artisti Anar Agakishiev, müşterilerinin doğal güzelliklerini vurgulayan günlük çalışmalar yapıyor ancak en şaşırtıcı dönüşümleri, orta yaşın üzerindeki kadınlarla yaptığı çalışmalarda ortaya çıkıyor. İşte Anar Agakishiev'in yaptığı makyajla gençleşen insanlar...
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korktum sizdenn :)Cevapla