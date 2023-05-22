Günlük burç yorumları: 24 Mayıs 2023 Çarşamba

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şimdiye kadar peşinden koştuğunuz felsefi açıdan en derin faaliyet olmasa bile, sizi iyi hissettiren bir şey yapmanız gerekiyor. Fazla harcamadan eğlenmek mümkün, ama muhtemelen aklınıza gelen ilk fırsatı değerlendirmek yerine bu konuda düşünceli olmanız gerekecek. Bu, şüphe duyma, cevaplamanız gereken o zor soruları sorma günü. Meditasyon yapmayı seviyorsanız, bugün ona biraz daha zaman ayırmayı düşün. Kendiniz hakkında çok şey öğrenmeniz mümkün. Çevrenizdeki insanlara baktığınızda sevinçten hayal kırıklığına kadar, tüm insani duygulara şahit olabilirsiniz. Bunu göz önünde tutarak herkese yumuşak yaklaşmaya çalışın.
Facebook Yorumları