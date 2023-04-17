Günlük burç yorumları: 20 Nisan 2023 Perşembe

20 Nisan 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 17 Nisan 2023 14:38 Güncelleme: 17 Nisan 2023 14:38
ABONE OL

  • Açık bir gökyüzü ve parıldayan bir güneş, ufukta olabilir. Birçok şey yoluna girerken bugün size kendinizi taze ve güzel yollarla nasıl ifade edebileceğinizi düşündürtüyor. Artık sadece günü kurtarmak yetmiyor, tam olarak kendinizi ortaya koyma ve bunu yaparken de yeniliklere imza atma peşindesiniz. Moda ve sanat gibi konularda yaratıcılık üst safhada olabilir. Hata yapma riskini göze alanlar bireysel bir devrim yaratacak kadar farklı yollar keşfedebilir. Herkes değişim istiyor ancak sadece gerçekten cesur olanlar ona sahip olacak. Yalnızca kendinizi kendi içinize bastırmaktan vazgeçtiğinizde, tüm renklerinizi gözler önüne serebileceksiniz.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gerçek benliğinizin ve özgüveninizin çiçek açmasına izin verin! Cesaretinizi sergilemek ve geçmişteki tüm negatif anıları silmek için ekstra bir motivasyonla kendinizle barışıyor ve her zaman olması gerektiği gibi kendiniz olmaktan gurur duyuyorsunuz. Bu güçle, kendinizi daha hayalperest veya dikkatleri üzerine çeken özgür bir tarzda şekillendirebilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada da ilgi çekmeniz muhtemeldir. İlk denemeleriniz sizi olmak istediğiniz yere ışınlamasa da alışılmışın dışına çıkmanın o kadar da korkunç bir şey olmadığı fikrine ısındıkça, kendinizi daha rahat ifade ediyor ve her zamankinden daha iyi tanıma şansı yakalıyorsunuz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Her anlamda, kendinizi geliştiriyor ve özellikle manevi olarak daha yüksek bir mertebeye ulaşıyorsunuz. Kişisel bir başarı elde etmiş olabilirsiniz ve engellerinizi aşma yeteneğine sahip olduğunuzu bilmek iyi hissettiriyor. Sırf kendinizi özenli görmek için bile olsa bir davete katılmayı düşünebilir ve dış görünüşünüzü takdir ettiğiniz bir hale getirebilirsiniz. Yaratıcılığınız ve stil anlayışınız da artmış durumda, bu enerjiden bol bol yararlanın ve kendinizi bir geziye çıkarın. Kendinizi tam olarak beğendiğiniz ve yansıttığınız bir halde olmanız, tanıştığınız insanlarla iletişim kurarken daha iyi hissetmenizi de sağlayacaktır.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınız şu anda egonuzu güçlendiriyor olabilir. Sizi gerçekten tanıyan ve seven insanlar, sizi harika biri yapan şeyleri teker teker fark ediyor, övüyor ve sizinle birlikte bunları kutluyor. Bugün her anlamda odak noktası sizsiniz! Etrafınızdaki destekleyici enerji, muhtemelen becerilerinizi daha düzenli bir şekilde sergilemenin bir yolunu bularak, kendinizi güçlendirmeye ve daha da ileriye gitmeye teşvik ediyor. Bu sadece şans değil, hayatınız boyunca irili ufaklı verdiğiniz bütün çabaların bir karşılığı olarak düşünülebilir. Dolaysıyla bunu kabul ederken bir bağış gibi değil, ödünç verdiğiniz bir şeyi geri alıyormuş gibi davranın. Evren siz neye inanırsanız ona inanır.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişisel olarak kafaya taktığınız bazı hedefleri aşmak sizi oldukça cesaretlendirebilir. Enerjinizi kendi fikir ve düşüncelerinize odaklayabilmeniz için kişisel bir proje üzerinde çalışıyor ve bunu başkalarıyla paylaşmıyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı sevmenize rağmen, bir sürü farklı insanın fikrini duymak kafa karıştırıcı olabilir ve bunu kendi başınıza halletmek daha kolay gelebilir. İşleri ne şekilde halletmek istediğiniz konusunda tamamen özgürsünüz. Yalnızca bir süre zihnen veya bedenen başka bir yerde olacaksanız bunu çevrenizdekilere peşinen söylemek, birçok tartışmayı başlamadan kapatabilir. Her şey sona erdiğinde bunu başkalarıyla paylaşmasanız bile, başardıklarınızı kutlamayı es geçmeyin.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendiniz ve yakın çevreniz adına geçmişe dönüp neler başardığınıza bir bakış atarak, bir kutlama yapabilirsiniz. Bir grup olarak, birbirinizi epeydir tanıyor olabilirsiniz ve birlikte yola çıktığınızda muhtemelen şimdikinden çok farklı insanlardınız. Değişme biçimlerinize rağmen, enerjiniz hala birlikte akıyor ve her görüşmenizde kaldığınız yerden devam ediyormuşsunuz gibi geliyor. Bu insanların değerini zaten biliyorsunuz ancak birbirinize daha fazla vakit ayırabileceğinizin de farkındasınız. Bunu bir görev olarak değil, size iyi gelen bir kişisel bakım olarak düşünebilirsiniz. Birbiriniziniz ilacı olmaya devam edin!

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir insanlara tanıttığınız kişinin, aslında tam olarak olmak istediğiniz kişi olmayabileceğini fark edebilirsiniz. Kendinizi yeniden keşfetmek kolay değilse de neler kazanabileceğinizi bilmek size değerli bir yenilenme ve hayatınızın bir sonraki bölümüne hazır olma duygusu verebilir. Sizi yeni bir zihniyete taşımaya yardımcı olması için görünüşünüzü değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Siz özgüvenli görünün, bunun gerçek olup olmadığını kimse fark etmeyecek! Eğer bu kendinizi ikna etmekten daha kolaysa önce çevrenizdekileri değiştiğinize ikna edin. İnsanlar size daha farklı davranmaya başladıkça sizin de rolünüze girmeniz kolaylaşacak.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın veya uzak, kısa veya uzun fark etmeden bir seyahat şu an sizin için çok faydalı olabilir. Etraftan da birçok davet alabilirsiniz. Nerede ve ne zaman tatlı anılar yaratacağınızı bilemeyeceğinizden, biraz daha esnek olmaya çalışın. Bu katı ve yalnız duruş sizden bir şeyler götürüyor olabilir. Kendinize sıkı bir plana bağlı kalmadan da gayet disiplini sağlayabileceğiniz yönünde biraz daha güvenmelisiniz. Oldukça sıkı çalışıyor ancak yeteri kadar eğlenmiyor ve rahatlamıyor olabilirsiniz. Bir an durup bu acelenin ne için olduğunu düşünün. Neye yetişmeye çalışıyorsunuz? Kendi temponuzda, size iyi gelecek şekilde yürümek varken kiminle yarışıyorsunuz?

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün estetik anlayışınız normalden biraz daha keskin olabilir. Normalde gündelik veya rahat bir stile sahip olabileceğiniz yerlerde, görünüşünüzü daha çekici veya karanlık tarafınızla uyumlu hale getirmek için değiştirmeye yönelik artan bir ilgi fark edebilirsiniz. İnsanlar saçınızı daha dikkat çekici bir modelde kullandığınızı veya bazı iddialı kıyafetler tercih ettiğinizi fark edebilir. İlk başta göz korkutucu olabilse de, cesur olun ve kendiniz ortaya koyun. Hayat kendinizi bir başkasını kostümünde görmek için çok kısa. Siz kendinizin savunucusu olduğunuz sürece kimse ve hiçbir şey sizi siz olduğunuz için suçlayamaz!

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi oldukça açık ve iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz. İç güvenliğinizi oluşturmak sizin için önemli bir gündem. Özellikle yapmak istediğiniz bir şey varsa ve çok fazla veya çok yüksek sesle eleştirildiğinizi düşünüyorsanız içinizden oldukça başarılı bir avukat çıktığını görebilirsiniz. Parlak bir saç rengi, ses getiren bir kıyafet veya sadece sahip olduğunuz bir fikirle, oldukça öne çıkabilirsiniz. Kendinizi büyük ve canlı şekillerde ifade etmeyi seviyorsunuz ve bu birilerine fazla geliyorsa onların problemi olmalı. Başkaları sizin parladığınızı görmek istemiyor diye kendinizi sahne ışıklarından mahrum etmeyin.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün zihniniz muhtemelen sağlık, güzellik ve bakım rutinleriyle meşgul. Günlük yaşam tarzınızı veya hijyen alışkanlıklarınızı düzenlemek, sizi son zamanlarda hayatınızda fark ettiğiniz tüm durgun durumlardan veya sağlıksız döngülerden kurtarabilir. Deneyebileceğiniz o kadar çok seçenek var ki nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz veya seçeneklerin çokluğu gözünüzü korkutabilir. Size rehberlik edebilecek birini arayın, çünkü birilerinin yardımıyla canlandırıcı bir değişikliği eyleme geçirebilir ve genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Bugün harcadığınız zamanı bir kişisel yatırım olarak görün ve karşılığını alacağınızdan emin olun.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İlham her an sizi bulabilir! İşlerini veya kişiliğini takdir ettiğiniz birini takip ederek veya sanatla uğraşarak geçirilen zaman, sizi içsel yaratıcılığınıza bağlayabilir ve kendinizi daha genç hissedebilirsiniz. Bu tutku kıvılcımının içinizde bir ateş yakmasına izin vererek yaşama sevincinizi yeniden alevlendirebilirsiniz. Bu sayede hayatınızın yepyeni bir bölümüne başlamanız mümkündür. Fikirlerinizi hayran olduğunuz biriyle konuşmak, vizyonunuzu geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte bu çevrenizden her anlamda etkilenebileceğiniz bir gün. Sizden daha iyi insanlarla kuşatılmaya özen gösterin ve kimsenin sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aileniz veya bir o kadar yakın olduğunuz arkadaşlarınızla şu anda daha güçlü bağlar kuruyor olabilirsiniz. Hayatınızdaki bu özel insanlara daha fazla vakit ayırabilir ve onların hayatlarıyla ilgilenmeye daha istekli olabilirsiniz. Sizinle hayatı paylaşan insanlarla olan topluluk ve bağlantı, muhtemelen normalden daha fazla önem kazanacak ve sizi daha büyük bir resmin parçası gibi hissetmeye ve bu resmin önemini fark etmeye teşvik edecektir. Kim olduğunuzla gurur duyma ve olduğunuz kişi olmanıza yardım edenleri kutlama zamanı. Herkes, bu bütünün parçası olduğu için ne kadar şanslı olduğunun farkına varmalı.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.