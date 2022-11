KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin için çok olumlu bir etki yaratmalı. Günün enerjisi, mükemmel kararlar almak gibi şeylere izin verecektir. İşler her zamankinden daha hızlı ilerleyecek. Meslektaşların işbirliği, fiziksel enerji ve keskin bir zihin sizi destekleyecektir. Daha ne isteyebilirsiniz? Neredeyse her şeyin yolunda gittiğini ve kahkahaların saatleri doldurduğunu fark edebilirsiniz. Sakin olun çünkü her şeyin üstesinden gelebilmelisiniz.