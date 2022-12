OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eski bir konu her an canınızı sıkabilir. Enerjinizi anlayışlı biriyle paylaşmayı denemeyi önemli hale getirirken, potansiyel olarak diğer insanlara daha çok odaklanmışsınızdır. Gün geçmiş acıları alevlendirdiğinde eski dostlarınız yararlı olabilir. Her zamanki yaklaşımınız bu olmasa bile, destek için bir arkadaşınıza yaslanmanıza izin verilir. Doğru kişi sizi desteklemekten mutluluk duymalıdır.