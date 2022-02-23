Hayatta bazı zamanlar vardır. Katherine Rundell’in de bahsettiği üzere; Michael Bond gibi yeryüzündeki mucizelerin kaostan daha güçlü olduğuna inanmaya ihtiyaç duyduğumuz zamanlar. Böyle zamanlarda bir yetişkin olarak bana en iyi gelen şeylerden birisi; ‘‘iyi’’ bir çocuk kitabı okumak. Ve kapı çalıyor. Gelen; Çocuk, Köstebek, Tilki ve At. Onlara yolu gösteren ise biricik dostum Merve Yıldıran.

Dilediğiniz yerden okumaya başlayacağınız Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ın, rastgele açtığım bir sayfasında beni şu satırlar karşılıyor: “Bazen kaybolmuş gibi hissediyorum kendimi” dedi çocuk. “Ben de” dedi köstebek, “ama biz seni seviyoruz, sevgi insana yuvasını buldurur.”

Teoride bildiğimiz ama çoğunlukla pratiğe dökemediğimiz ve kölesi olduğumuz bilginin ödüllendirildiği bir çağda Çocuk, Köstebek, Tilki ve At kitabı bize; başarının, sevmek olduğunu söylüyor. Ve bu kitap adımızın önüne eklediğimiz onca adlaşmış sıfatın arasında yitirmiş olduğumuz gerçek sıfatlarımıza; “Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun?” sorusuna karşılık olarak; “İyi kalpli” yanıtını haykırıyor.

Bu kitap, bana iflah olmaz bir duygusal muamelesi yapılacağını düşünmeme rağmen yine aynı soruyu sorduruyor: “Neden hemen her konuda; bilgiyi, duyguya tercih ediyoruz?” Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ın yazarı Charlie Mackesy de: “Bir kitap yapmış olmam şaşırtıcı çünkü kitap okuma konusunda iyi değilim” derken, bize bir kitap aracılığıyla olsa da; bilginin ötesinden bir yerden seslenmiyor mu?

Dünyada 2,5 milyondan fazla okura ulaşmış olan, Charlie Mackesy’in, bir çocuk, bir köstebek, bir tilki ve bir atın sevgi, güven ve dostluk üzerine kurulan sarsılmaz bağını anlattığı kitabının çevirmenliğini Tankut Baler yapmış. Mundi Kitap’ın bizlerle buluşturduğu Çocuk, Köstebek, Tilki ve At kimilerine göre bir mutluluk rehberi, kimilerine göre ise bir sanat yapıtı.

İstisnaları olduğunu bildiğim ancak çok popüler olan çoğu şeyin de genele hitap etmek adına; gerçeğinden, özünden, anlamından kopuk olduğunu düşünmeme rağmen bu kitap bana arka kapağında Elizabeth Gilbert’ün de bahsettiği üzere: “Yaşamam gereken dünya burası ama keşke orada yaşasam dediğim dünya, Mackesy’nin yarattığı dünya” dedirtti.

Her okuduğunuzda farklı bir anlam yakalayacağınız, karakterlere, kendinize ve hayata dair yeni şeyler keşfedebileceğiniz, bir yetişkin olarak unuttuklarınızı neden unuttuğunuzu hatırlamanızı sağlayacak bir kitap olan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ın çizimleri de yazar Charlie Mackesy’e ait. Resimlerin birer ada gibi olduğunu ve sözcüklerin denizinde onlara sığınabileceğimizi söyleyen yazar, basit ve sade gibi görünen ancak derinliğiyle bizi sarsan her bir cümlesinin ardından çizimleriyle de soluklanabileceğimiz birer sığınak yaratmış.

Kitabın önsözünde yazar: “Bu kitap herkes için, yediden yetmişe- bazen kendimi her ikisi gibi hissediyorum” diyor ama ben bu kitabı çocukların gözlerinin içindeki o ışığın sönmemesi adına daha çok yetişkinlerin okumasını diliyorum.

Sevginin, dostluğun, iyi kalpliliğin ve umudun önemli olduğunu söylüyor bu kitap. Katherine Rundell’in de söylediği üzere; ‘‘Belki doğru, belki değil. Bilmiyorum. Umarım, doğrudur. Bunları duymanın, bunları konuşmanın acilen gerekli olduğunu düşünüyorum.’’