Çocuk, Köstebek, Tilki ve At

Sinem Uslu, Charlie Mackesy'nin yazdığı Çocuk, Köstebek, Tilki ve At adlı kitabı kaleme aldı.

Çocuk, Köstebek, Tilki ve At
Anne - Baba
23 Şubat 2022 Çarşamba

Hayatta bazı zamanlar vardır. Katherine Rundell’in de bahsettiği üzere; Michael Bond gibi yeryüzündeki mucizelerin kaostan daha güçlü olduğuna inanmaya ihtiyaç duyduğumuz zamanlar. Böyle zamanlarda bir yetişkin olarak bana en iyi gelen şeylerden birisi; ‘‘iyi’’ bir çocuk kitabı okumak. Ve kapı çalıyor. Gelen; Çocuk, Köstebek, Tilki ve At. Onlara yolu gösteren ise biricik dostum Merve Yıldıran.


Dilediğiniz yerden okumaya başlayacağınız Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ın, rastgele açtığım bir sayfasında beni şu satırlar karşılıyor: “Bazen kaybolmuş gibi hissediyorum kendimi” dedi çocuk. “Ben de” dedi köstebek, “ama biz seni seviyoruz, sevgi insana yuvasını buldurur.”


Teoride bildiğimiz ama çoğunlukla pratiğe dökemediğimiz ve kölesi olduğumuz bilginin ödüllendirildiği bir çağda Çocuk, Köstebek, Tilki ve At kitabı bize; başarının, sevmek olduğunu söylüyor. Ve bu kitap adımızın önüne eklediğimiz onca adlaşmış sıfatın arasında yitirmiş olduğumuz gerçek sıfatlarımıza; “Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun?” sorusuna karşılık olarak; “İyi kalpli” yanıtını haykırıyor.


Bu kitap, bana iflah olmaz bir duygusal muamelesi yapılacağını düşünmeme rağmen yine aynı soruyu sorduruyor: “Neden hemen her konuda; bilgiyi, duyguya tercih ediyoruz?” Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ın yazarı Charlie Mackesy de: “Bir kitap yapmış olmam şaşırtıcı çünkü kitap okuma konusunda iyi değilim” derken, bize bir kitap aracılığıyla olsa da; bilginin ötesinden bir yerden seslenmiyor mu?





Dünyada 2,5 milyondan fazla okura ulaşmış olan, Charlie Mackesy’in, bir çocuk, bir köstebek, bir tilki ve bir atın sevgi, güven ve dostluk üzerine kurulan sarsılmaz bağını anlattığı kitabının çevirmenliğini Tankut Baler yapmış. Mundi Kitap’ın bizlerle buluşturduğu Çocuk, Köstebek, Tilki ve At kimilerine göre bir mutluluk rehberi, kimilerine göre ise bir sanat yapıtı.


İstisnaları olduğunu bildiğim ancak çok popüler olan çoğu şeyin de genele hitap etmek adına; gerçeğinden, özünden, anlamından kopuk olduğunu düşünmeme rağmen bu kitap bana arka kapağında Elizabeth Gilbert’ün de bahsettiği üzere: “Yaşamam gereken dünya burası ama keşke orada yaşasam dediğim dünya, Mackesy’nin yarattığı dünya” dedirtti.


Her okuduğunuzda farklı bir anlam yakalayacağınız, karakterlere, kendinize ve hayata dair yeni şeyler keşfedebileceğiniz, bir yetişkin olarak unuttuklarınızı neden unuttuğunuzu hatırlamanızı sağlayacak bir kitap olan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ın çizimleri de yazar Charlie Mackesy’e ait. Resimlerin birer ada gibi olduğunu ve sözcüklerin denizinde onlara sığınabileceğimizi söyleyen yazar, basit ve sade gibi görünen ancak derinliğiyle bizi sarsan her bir cümlesinin ardından çizimleriyle de soluklanabileceğimiz birer sığınak yaratmış.


Kitabın önsözünde yazar: “Bu kitap herkes için, yediden yetmişe- bazen kendimi her ikisi gibi hissediyorum” diyor ama ben bu kitabı çocukların gözlerinin içindeki o ışığın sönmemesi adına daha çok yetişkinlerin okumasını diliyorum.


Sevginin, dostluğun, iyi kalpliliğin ve umudun önemli olduğunu söylüyor bu kitap. Katherine Rundell’in de söylediği üzere; ‘‘Belki doğru, belki değil. Bilmiyorum. Umarım, doğrudur. Bunları duymanın, bunları konuşmanın acilen gerekli olduğunu düşünüyorum.’’




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.