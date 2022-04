Marvel’ın yeni filmi Thor: Love and Thunder

Marvel sinematik evreninin popüler karakterleri arasında yer alan Thor, “Love and Thunder” filmiyle dördüncü kere bağımsız filmi çekilen Marvel karakteri oldu. Böylece Thor’u canlandıran Chris Hemsworth da unutulmayacak Marvel oyuncuları arasında yerini şimdiden aldı.

2011’deki ilk Thor filminden sonra 2013 yılında Thor: Karanlık Dünya (Thor: The Dark World) ve 2017 yılında Thor: Ragnarok ile Marvel izleme sırasının her aşamasında yerini alan Thor, Thor: Love and Thunder filmiyle 2022 yılına damga vurmaya hazırlanıyor.

Thor’un yeni filmi Thor: Love and Thunder ne zaman yayınlanacak?

Marvel Studios'tan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (Love and Thunder) 2022 yılı içinde vizyona giriyor. Film, Thor'u (Chris Hemsworth) şimdiye kadar karşılaştığı hiçbir şeye benzemeyen bir yolculuğun içinde, bir iç huzur arayışında anlatıyor.

Chris Hemsworth ve Thor hayranları sabırsızlansa da Thor: Love and Thunder adlı filmi izlemek için biraz beklemeleri gerekecek. Filmin 18 Nisan’da Youtube’da yayınlanan fragmanı heyecan yaratsa da vizyona girme tarihi olarak takvimler 8 Temmuz 2022’yi gösteriyor.

“Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü” konusu ve oyuncuları

Thor’un emeklilik planları, tanrıların yok edilmesini isteyen Tanrı Kasabı Gorr tarafından kesintiye uğrar. Galaktik katil Gorr’un yarattığı tehditle mücadele etmek için Thor, Kral Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) ve eski kız arkadaşı Jane Foster'ın (Natalie Portman) yardımına başvurur. Birlikte, Tanrı Kasabı'nın intikamının gizemini ortaya çıkarmak ve çok geç olmadan onu durdurmak için ürkütücü bir kozmik maceraya atılırlar.

Youtube’da yayınlanan fragman 1 gün içinde milyonlarca görüntülenmeye ve 1 milyondan fazla beğeniye ulaştı. Efsane rock grubu Guns’N’Roses’ın en büyük hitlerinden biri olan “Sweet Child O’Mine” parçasının eşlik ettiği fragman, Marvel evreninin tüm heyecan verici ögelerinin yanı sıra romantik bir seyrin ipuçlarını da verdi.

Marvel evrenine merak duyan ve Marvel karakterlerini yakından tanımak isteyenlerin sorduğu “Thor ne tanrısı? Thor gerçekte kimdir?” sorularına da yanıt verelim. Araştırmacı-yazar Dt. Özhan Öztürk’ün paylaştığı bilgilere göre İskandinav mitolojisinin en önemli tanrılarından biri olan Thor, Germen dillerinde Donner olarak anılıyor. Gök gürültüsü, yıldırım, yağmur ve tarım tanrısı Thor, "gökgürültüsü tanrısı" olarak da anılıyor. Thor ismi, Perşembe anlamındaki Thursday kelimesinin de kaynağı.