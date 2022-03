Mamografi kalp hastalıklarından koruyabilir mi?

Rutin mamografiler meme kanseri taramasında işe yarar olsa da aslından bundan daha fazlasını yapabilir. Yeni bir çalışma, meme görüntülemenin kalp hastalığı için erken uyarı işlevi görebileceğini düşündürüyor.

Meme grafisinde beyaz lekeler olarak görülen, bazen kanser öncüsü hücreleri olabilen ancak çoğu zaman iyi huylu olan kalsiyum birikintileri olabilir. Meme kireçlenmesi de denilebilen bu durum yaygındır ve yaşla birlikte daha yaygın hale gelir; yetmişli yaşlarındaki kadınların yarısında bu tortular görülür.

İleri yaş, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere meme kireçlenmesinin çeşitli nedenleri de kardiyovasküler hastalık için risk faktörleridir. Bu nedenle bilim insanları, mamografilerin hangi kadınların kalp krizi ve felç gibi olaylar için yüksek risk taşıdığını görmenin bir yolu olup olamayacağını tartışmaya başladılar.

Yapılan çalışma, meme kireçlenmesi olan kadınların özellikle aterosklerotik kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığının yüzde 51 ve herhangi bir kalp hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 23 daha fazla olduğunu buldu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, kalp hastalığı ABD'li kadınlar arasında önde gelen ölüm nedenidir ve her yıl yaklaşık beş kadın ölümünün birinden sorumludur. Mamogramlarda meme kireçlenmesinin izlenmesi, doktorlara, ciddi komplikasyonları tedavi etmek ve önlemek daha kolayken, kadınlarda kalp hastalığını daha erken yakalamanın başka bir yolunu verebilir.

Bu sonuçları hastalarla tartışmak, doktorların iyi beslenme, daha fazla egzersiz yapma ve sağlıklı bir kiloyu koruma gibi kalp-sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları hakkında konuşmalar başlatmasına da yardımcı olabilir. Meme arteriyel kalsifikasyonunun olmamasının düşük risk anlamına gelmediğini ve yanlış bir şekilde güven vermemesi gerektiğini belirtmek önemlidir.

