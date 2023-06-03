Günlük burç yorumları: 4 Haziran 2023 Pazar

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün genel olarak çalışmak, öğrenmek ve paylaşmak için iyi bir zaman. Yine de, küçük gecikmeler veya zamanlama sorunları yaşanabilir. İlerlemeye yönelik girişimler, küçük, sinir bozucu şekillerde engelleniyor gibi görünüyor. Bastırılmış arzular birden bire ortaya çıkabilir ve kızgınlıklar da öyle! Bugün kendinizi dışlanmış hissedebilirsiniz. Partnerinizle aranızda bir duraklama olabilir veya sizi harekete geçmekten alıkoyan bir gecikme olabilir. Bununla birlikte, küçük rahatsızlıklar nihayetinde daha büyük bir anlayışa yol açabilir. Ayrıca, gün ilerledikçe, öfkeyi dindirmek ve sakin düşünmek daha kolaydır.
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