Dünya Klasikleri çocuk hikayeleri

Çalınan Taç - Mark Twain İngiltere'de, 16. yüzyılda bir sonbahar günü, iki çocuk dünyaya gelir. Bu çocuklardan biri Waley Prensi Edward'dır ve doğumu sarayda büyük bir sevinç yaratır. Diğeri ise doğar doğmaz kendini yoksulluğun içinde bulan Tom'dur. Edward büyük bir varlığın ve gücün vârisidir ancak dışarıdaki dünyaya merak duymaktadır. Tom ise sokaklarda, sefalet içindedir ve bu durumdan kurtulmayı istemektedir. Bir gün Edward ve Tom'un yolları kesişir ve akıllarına bir fikir gelir: Giysilerini değiştirecek, birbirlerinin yerine geçeceklerdir... Çalınan Taç, Mark Twain'in kaleminden iki çocuğun heyecanlandıran ve gülümseten macerası...