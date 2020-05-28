Dünya Klasikleri çocuk hikayeleri

Çocuk Kalbi - Edmondo de Amicis
Yayımlandığı ilk yıl olan 1886'dan beri geçerliliğini kaybetmeyen konusuyla Çocuk Kalbi, dünyanın bütün dillerine çevrilmiştir.
Küçük Enrico'nun öğretmenleriyle, ailesiyle ve arkadaşlarıyla yaşadıklarını yine onun ağzından anlatan kitap, iyilik, cömertlik, güzellik, anlayış, sevgi gibi evrensel kavramları Enrico aracılığıyla unutulmaz bir dille anlatıyor. Yediden yetmişe herkesin severek okuyacağı Çocuk Kalbi, en iyi çocuk kitabı klasiklerinden biri.
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