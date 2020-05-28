Dünya Klasikleri çocuk hikayeleri

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle evlerine kapanan çocuklar ve gençler için dünya klasiklerinden oluşan bir seçki...

Yaşam
28 Mayıs 2020 Perşembe

  • Çalınan Taç - Mark Twain İngiltere'de, 16. yüzyılda bir sonbahar günü, iki çocuk dünyaya gelir. Bu çocuklardan biri Waley Prensi Edward'dır ve doğumu sarayda büyük bir sevinç yaratır. Diğeri ise doğar doğmaz kendini yoksulluğun içinde bulan Tom'dur. Edward büyük bir varlığın ve gücün vârisidir ancak dışarıdaki dünyaya merak duymaktadır. Tom ise sokaklarda, sefalet içindedir ve bu durumdan kurtulmayı istemektedir. Bir gün Edward ve Tom'un yolları kesişir ve akıllarına bir fikir gelir: Giysilerini değiştirecek, birbirlerinin yerine geçeceklerdir... Çalınan Taç, Mark Twain'in kaleminden iki çocuğun heyecanlandıran ve gülümseten macerası...

  • Çocuk Kalbi - Edmondo de Amicis Yayımlandığı ilk yıl olan 1886'dan beri geçerliliğini kaybetmeyen konusuyla Çocuk Kalbi, dünyanın bütün dillerine çevrilmiştir. Küçük Enrico'nun öğretmenleriyle, ailesiyle ve arkadaşlarıyla yaşadıklarını yine onun ağzından anlatan kitap, iyilik, cömertlik, güzellik, anlayış, sevgi gibi evrensel kavramları Enrico aracılığıyla unutulmaz bir dille anlatıyor. Yediden yetmişe herkesin severek okuyacağı Çocuk Kalbi, en iyi çocuk kitabı klasiklerinden biri.

  • Define Adası - R. L. Stevenson Babasına ait bir handa çalışarak günlerini geçiren Jim Hawkins'in hayatı, bir korsanın handaki bir odaya yerleşmesiyle kökünden değişecektir. Çünkü Kaptan Flint'in hazine haritasını saklayan bu gizemli korsanın beklenmedik ölümü ile harita Jim'in eline geçecektir. Jim, Doktor Livesey, Şövalye Trelawney ve John Silver'la birlikte bir gemiye binip Define Adası'na doğru yola çıkar. Jim ve arkadaşları defineyi bulmayı kafasına koymuştur, ancak defineyi ele geçirmek isteyen sadece onlar değildir. Bu yol tuzaklarla ve tehlikelerle doludur. Üstelik konu define olunca, kim dost, kim düşman bilmenin imkânı yoktur. Define Adası, R. L. Stevenson'un kaleminden korsan hikâyelerinin pek çoğuna kaynaklık eden baş döndürücü bir macera...

  • İki Şehrin Hikâyesi - Charles Dickens İki şehir... Paris ve Londra... Fransız İhtilali öncesi ve sonrasında yaşanan çarpıcı olaylar... Dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biri sayılan İki Şehrin Hikâyesi'nde Charles Dickens tarihe farklı bir açıdan bakıyor. Dickens'ın; "Yazdığım en iyi hikâye," dediği İki Şehrin Hikâyesi'nde dönemin toplumsal olaylarını; eşitlik, özgürlük gibi kavramların değişimini okurken bir yandan da aşkı için hayatından bile vazgeçen bir adamın trajik hikâyesine tanık olacaksınız.

  • Küçük Erkekler - Louisa May Alcott Hasta ve yetim bir çocuk olan Nat için her şey, yeni okulunun kapılarının açılmasıyla başlar. Hayatın zorluklarıyla çok küçük yaşta tanışan ve sokaklarda keman çalarak hayatını sürdüren, bir yandan da ölen babasının yasını tutan Nat, okuldaki diğer çocuklarla kısa sürede kaynaşır. Nat, dostluk kurduğu çocuklarla birlikte doğayı keşfeder, hayvanları ve bitkileri tanır, yaramazlıklar yapmaktan da geri durmaz... Tabii bunları yaparken de kahkahalar eksik olmaz, her yaramazlıktan yeni bir ders çıkarır. Louisa May Alcott, Küçük Erkekler'de eğlenceli bir büyüme ve keşif öyküsü anlatıyor...

  • Paul ve Virgine - Bernardin de Saint-Pierre Bernardin de Saint-Pierre'in kaleminden, benzer acıların bir araya getirdiği kader ortağı iki kadın ve onların beraber büyüyen çocuklarının benzersiz aşk öyküsü... Paul ve Virgine yalıtılmış bir çevrede, doğayla iç içe geçen bir çocukluk yaşar. Karşılıklı kulübelerde yaşayan çocukların anneleri de zorluklara karşı dayanışma içindedir. Büyüdükçe çocukluk duyguları aşka dönüşür. Naif aşkları ayrılık ile sınanan Paul ve Virgine'in hikâyeleri hüzünlü bir hâl alır. Doğa sevgisi, sadakat ve temiz ahlakın romantik bir şekilde anlatıldığı Paul ve Virgine bir sevgi ve doğa klasiğidir.

  • Pollyanna - Eleanor H. Porter Pollyanna hayata her zaman sevecenlikle bakan, iyimserlik abidesi, her tarafa neşe saçan bir kızdır. Babasından öğrendiği hayat felsefesine "Mutluluk Oyunu" adını vermiştir. Yaşadığı tüm olaylarda bardağın dolu tarafını görebilen küçük kız, etrafındaki herkese kendini sevdirebilmiş; sevmeyi, en önemlisi de her şeyden nasıl mutlu olunabileceğini öğretmiştir. Eleanor H. Porter'ın kaleme aldığı Pollyanna, küçükten büyüğe herkese sevginin gücünü gösteren bir kitaptır. İçerik: İnkılâp Kitabevi

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