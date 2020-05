Dünya Klasikleri çocuk hikayeleri

Küçük Erkekler - Louisa May Alcott Hasta ve yetim bir çocuk olan Nat için her şey, yeni okulunun kapılarının açılmasıyla başlar. Hayatın zorluklarıyla çok küçük yaşta tanışan ve sokaklarda keman çalarak hayatını sürdüren, bir yandan da ölen babasının yasını tutan Nat, okuldaki diğer çocuklarla kısa sürede kaynaşır. Nat, dostluk kurduğu çocuklarla birlikte doğayı keşfeder, hayvanları ve bitkileri tanır, yaramazlıklar yapmaktan da geri durmaz... Tabii bunları yaparken de kahkahalar eksik olmaz, her yaramazlıktan yeni bir ders çıkarır. Louisa May Alcott, Küçük Erkekler'de eğlenceli bir büyüme ve keşif öyküsü anlatıyor...