Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran faktörler nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde istenen sonuçların alınması için nelere dikkat etmek gerekir? Anne adayının yaşı önemli midir? Beslenme ve kafein alımı tüp bebek tedavisini etkiler mi? Başarı şansını arttırmak için bu konulara dikkat edin…

+ Sonra Oku
Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran faktörler

Tüp bebek tedavisinde en kaliteli embriyoyu, en doğru zamanda ve en uygun koşullarda transfer ederek gebelik olasılığını en yüksek hale getirmek amaçlanır. En kaliteli embriyo için de en doğru zamanı denk getirmek ve en uygun koşulları sağlamak için de birtakım faktörler önemlidir. Başarı şansı bu faktörlere birebir bağlıdır;

 

Anne adayının yaşı

Bir kadının yumurta rezervi doğduğu andan itibaren onunla birliktedir. Yumurtaları da kadınla birlikte yaş alır. Hatta bazen yumurtalar kadının kendisinden daha hızlı yaşlanma gösterebilir. Bu sebeple tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri annenin yaşıdır. Yirmili yaşlarının ortasındaki kadınlardan ortalama 8-10 yumurta toplanabilirken, kırklı yaşlarındaki kadınlardan toplanan yumurta sayısı ortalama 1-2’dir. Anne adayının yaşı sadece yumurta sayısı ile ilintili değildir. Aynı zamanda kadının yaşı ilerledikçe döllenme sayısı düşer, rahmin döllenen yumurtayı tutabilme kapasitesi düşer, miyom vb. görülme olasılığı artar ve doğurganlığı etkileyebilecek cerrahi müdahalelere ihtiyaç artar.

 

Stres

Çiftlerin istedikleri halde gebelik elde edememeleri başlı başına bir stres faktörü olmakla birlikte, stres de gebelik elde etmenin önündeki en önemli engellerden birdir. Çiftlerin bu kısır döngünün içinde kalmamaları için stres kontrolüyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve gerekirse profesyonel destek almaları çok önemlidir.

 

SPERM SAYISI NASIL ARTTIRILIR?

 

Kilo

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce ideal kiloya gelmiş olmanın başarı şansını arttırdığı gözlemlenmiştir. Olması gerekenden fazla kiloya sahip olmak da düşük kiloya sahip olmak da aynı şekilde başarı oranını düşürür.

 

Beslenme

Sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin tüm bedeni iyi yönde etkilediği ve infertilite tedavilerinde beslenmenin önemli bir etkisi olduğu açıktır. Tedavi öncesinden itibaren günde 2-3 litre su tüketilmesi, folik asit ve omega bakımından zengin gıdaların tercih edilmesi, sağlıklı pişirme yöntemlerine yönelmek, paket gıdalardan uzak durulması başarı oranını arttırmaktadır.

 

Enfeksiyonlar

Hem anne adaylarında hem baba adaylarında mantar, bakteri ya da parazitler aracılığıyla ulaşan enfeksiyonların varlığı yumurtalara ve spermlere zarar vermektedir. Bazı enfeksiyonların cinsel ilişki ile paylaşıldığı düşünülürse adayların tüp bebek sürecinden önce birlikte tedavi görmeleri başarıyı artırır.

 

AÇIKLANAMAYAN KISIRLIK NEDİR VE NASIL ANLAŞILIR?

 

Sigara, alkol vb. madde kullanımı

Madde kullanımının hem anne adayının üreme organlarına hem de baba adayının sperm rezervlerine zarar verdiği kanıtlanmış olup, tüp bebek tedavisi öncesinde bu tip kötü alışkanlıkların terkedilerek sağlıklı bir yaşama adım atılması hem fizyolojik hem de psikolojik olarak başarıyı artırır.

 

Kafein alımı

Kadınlarda kafein alımının doğurganlığı azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Başarı oranını düşüren kafein alımını tedavi sürecinde minimize etmek başarı şansını artıracaktır.

 

CEP TELEFONU KISIRLIK YAPAR MI?

 

Referanslar:

“Improving IVF Succes Rates” (2019) American Physical Society. Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304095727.htm

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Açıklanamayan kısırlık nedir?
Açıklanamayan kısırlık nedir?
Tüp bebek merkezi seçiminde dikkat edilecek konular nelerdir?
Tüp bebek merkezi seçiminde dikkat edilecek konular nelerdir?
Sperm DNA Hasarı sebepleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Sperm DNA Hasarı sebepleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Erkek infertilitesine sebep olan hastalıklar
Erkek infertilitesine sebep olan hastalıklar

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Uykusuzluğa basit çözümler!
    Uykusuzluğa basit çözümler!

    Süresi : 05:25 İzlenme : 10221

  • Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey
    Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey

    Süresi : 03:21 İzlenme : 10723

  • Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?
    Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?

    Süresi : 01:41 İzlenme : 4592

  • Kol sarkmalarına karşı egzersiz
    Kol sarkmalarına karşı egzersiz

    Süresi : 02:09 İzlenme : 3128

  • Sezaryen mi normal doğum mu?
    Sezaryen mi normal doğum mu?

    Süresi : 01:53 İzlenme : 14383

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X