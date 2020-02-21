Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran faktörler

Tüp bebek tedavisinde en kaliteli embriyoyu, en doğru zamanda ve en uygun koşullarda transfer ederek gebelik olasılığını en yüksek hale getirmek amaçlanır. En kaliteli embriyo için de en doğru zamanı denk getirmek ve en uygun koşulları sağlamak için de birtakım faktörler önemlidir. Başarı şansı bu faktörlere birebir bağlıdır;
Anne adayının yaşı
Bir kadının yumurta rezervi doğduğu andan itibaren onunla birliktedir. Yumurtaları da kadınla birlikte yaş alır. Hatta bazen yumurtalar kadının kendisinden daha hızlı yaşlanma gösterebilir. Bu sebeple tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri annenin yaşıdır. Yirmili yaşlarının ortasındaki kadınlardan ortalama 8-10 yumurta toplanabilirken, kırklı yaşlarındaki kadınlardan toplanan yumurta sayısı ortalama 1-2’dir. Anne adayının yaşı sadece yumurta sayısı ile ilintili değildir. Aynı zamanda kadının yaşı ilerledikçe döllenme sayısı düşer, rahmin döllenen yumurtayı tutabilme kapasitesi düşer, miyom vb. görülme olasılığı artar ve doğurganlığı etkileyebilecek cerrahi müdahalelere ihtiyaç artar.
Stres
Çiftlerin istedikleri halde gebelik elde edememeleri başlı başına bir stres faktörü olmakla birlikte, stres de gebelik elde etmenin önündeki en önemli engellerden birdir. Çiftlerin bu kısır döngünün içinde kalmamaları için stres kontrolüyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve gerekirse profesyonel destek almaları çok önemlidir.
Kilo
Tüp bebek tedavisine başlamadan önce ideal kiloya gelmiş olmanın başarı şansını arttırdığı gözlemlenmiştir. Olması gerekenden fazla kiloya sahip olmak da düşük kiloya sahip olmak da aynı şekilde başarı oranını düşürür.
Beslenme
Sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin tüm bedeni iyi yönde etkilediği ve infertilite tedavilerinde beslenmenin önemli bir etkisi olduğu açıktır. Tedavi öncesinden itibaren günde 2-3 litre su tüketilmesi, folik asit ve omega bakımından zengin gıdaların tercih edilmesi, sağlıklı pişirme yöntemlerine yönelmek, paket gıdalardan uzak durulması başarı oranını arttırmaktadır.
Enfeksiyonlar
Hem anne adaylarında hem baba adaylarında mantar, bakteri ya da parazitler aracılığıyla ulaşan enfeksiyonların varlığı yumurtalara ve spermlere zarar vermektedir. Bazı enfeksiyonların cinsel ilişki ile paylaşıldığı düşünülürse adayların tüp bebek sürecinden önce birlikte tedavi görmeleri başarıyı artırır.
Sigara, alkol vb. madde kullanımı
Madde kullanımının hem anne adayının üreme organlarına hem de baba adayının sperm rezervlerine zarar verdiği kanıtlanmış olup, tüp bebek tedavisi öncesinde bu tip kötü alışkanlıkların terkedilerek sağlıklı bir yaşama adım atılması hem fizyolojik hem de psikolojik olarak başarıyı artırır.
Kafein alımı
Kadınlarda kafein alımının doğurganlığı azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Başarı oranını düşüren kafein alımını tedavi sürecinde minimize etmek başarı şansını artıracaktır.
Referanslar:
“Improving IVF Succes Rates” (2019) American Physical Society. Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304095727.htm
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