Kadınlık hormonları ve kabızlık

Sindirim sisteminin çalışma biçimi, kadınlık hormonlarının vücuttaki işlevlerini etkilediği için kadınların her gün düzenli olarak bağırsaklarını boşaltabiliyor olması önemli.

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Kadınlar için düzenli tuvalete çıkmanın önemi

Her gün düzenli olarak bağırsakları boşaltmak (büyük tuvalete çıkmak) sağlığımız için en önemli göstergelerden biri. Aksi takdirde çeşitli sindirim sorunlarına bağlı olarak bazı sıkıntılar yaşamamız oldukça normal. Kabızlık, kadınlar için özellikle sakıncalı çünkü bağırsakların doğru çalışmaması, hormonlarımızı da etkiliyor ve hormonlar döngülerimizi, ruh halimizi dengelemek için çok önemli.

 

Fonksiyonel tıp jinekoloğu Dr. Wendie Trubow, bağırsaklarımız ve hormonlarımız arasındaki bağlantıyı şöyle açıklıyor: Karaciğer, hormonları yağda ve suda çözünür hale dönüştürerek bağlamaktan sorumludur, bu sayede hormolar güvenli bir şekilde işlev görebilecekleri bağırsaklara ulaşırlar. Ancak kabız olunduğunda ve bu boşaltım geciktiğinde, östrojen hormonu gereğinden fazla bekler ve vücutta dolaşıma girer. Bu fazla östrojeni atabilmek için, her gün düzenli olarak dışkılayabilmek çok önemli. Dr. Trubow, arada sırada yaşanan kabızlığın normal olduğunu ancak kronik kabızlık yaşayan kadınların hormonal dengesizlik yaşama riski altında olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda fazla östrojenin vücuttan atılamaması akne, sivilce, baş ağrısı, adet öncesi sendromu (PMS), ağrılı ve düzensiz adet döngüsü ve sıcak basmaları gibi sorunlara da neden olabilir. “Uzun vadede normal boşaltım süreci gerçekleşmediği için östrojen hormonuna bağlı gelişen kanserler için bile risk durumu oluşabilir” diyor Dr. Trubow.

 

Adet döngüsü ve kabızlık bağlantısı

Birçok kadın adet kanaması başladığında bağırsak hareketlerinin de arttığını söyler. Bu normaldir, çünkü rahimdeki fazla dokuların dışarı atılmasını sağlayan prostaglandin hormonu, aynı zamanda anüs yoluyla bağırsaklara da ulaşarak buradaki fazlalıkların da dışarı atılmasını kolaylaştırır.  Ancak bazı kadınlarda adet dönemi, kabızlığı da tetikleyebilir. Bu da östrojen hormonunun vücuttan atılamadığının belirtilerinden biri olarak ele alınabilir. Yapılacak en iyi şey, kronik kabızlığın kadın hastalıkları ile ilgili sorunları da tetikleyebileceğini akılda bulundurmak ve bol su içmek, sağlıklı beslenmek, egzersiz gibi önlemlerle kabızlığın önüne geçmeye çalışmaktır.

 

REGL DÖNEMİNDE BAĞIRSAK HAREKETLERİ NEDEN ARTAR? Rahmi olan bir insansanız eğer, ... SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİ NELERDİR? "Saçlarım çok dökülüyor" diyorsa...

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